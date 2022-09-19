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    Ödüllü Future Cup 2022 Turnuvası başlıyor

    Casper markasının oyunculara yönelik olarak imza attığı yeni Future Cup 2022 Turnuvası’na kayıtlar başladı. CS:GO odaklı olan dev turnuva oyuncuları adeta para ödülüne boğacak. 
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    Casper
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    Türkiye’nin teknoloji markası Casper, oyuncuları heyecanlandıran 155 bin TL ödül havuzuna sahip bir turnuvaya daha imza atıyor. Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un sponsorları arasında olduğu Future Cup 2022, amatörden profesyonellere kadar her oyunseverin fanatiği olduğu CS:GO oyununa yönelik düzenlenecek.

    Future Cup 2022 ne zaman başlıyor?

    Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un düzenlediği 155 bin TL’lik ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 Turnuvası’nın kayıt süreci başladı. Ön eleme maçları 23 Eylül’de, final maçları ise 30 Eylül’de gerçekleşecek. Finaller  popüler Twitch yayıncısı Mert “RRaenee” Yılmaz’ın kanalından canlı yayınlanacak.

    Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un sponsorları arasında yer aldığı turnuvada 155 bin TL ödül havuzu yer alıyor. Turnuva birincisine 60 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 20 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeklerinin dağıtılacağı turnuvada, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7’şer bin TL’lik hediye çekleri de verilecek.

    Takımların “Short Dust, Short Nuke ve Inferno” haritalarında mücadelelerini gerçekleştireceği turnuvada 2v2 bomba kurma modu ile maçlar oynanacak. Maçlar 16 round üzerinden oynanırken 9 round kazanan takım galip sayılacak. Eleme mücadeleleri de 1 haritayı kazananın üst tura çıktığı Bo1 formatında, final karşılaşmaları ise maksimum 3 haritada oynanan maçlardan 2 haritayı ele geçirenin mücadeleyi kazandığı Bo3 formatında oynanacak.

    Future Cup 2022 Turnuvası’na kayıt oluşturmak ve turnuva hakkındaki bilgilere ulaşmak için bu linki ziyaret edebilirsiniz

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    M
    makine26 1 saat önce

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