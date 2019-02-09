2si Bilmez | Diyet

Genel Yayın Yönetmeni
|Zamanda yolculuk iyiydi hocam. Bir dahakine karadelikleri konuşun.
|sizi cips kola yiyip içerken izledim ::)
|introyu değiştirin lütfen.
|Mesut ve Enis Gelin sizle beraber koşalım :)
|ben sohbeti seviyorum birazda hediye verseniz fazladan yüzümüz güler
|bu videonun üzerine donanım haber mangal etkinliği iyi gider abilerim :) :D
|Kilonozu bilmem ama forumunuz berbat yönetiliyor. Tam 2 hafta login olamadım. Başka bilgisayar başka tarayıcı denedim yok. Sonra birden girmeye başladı ama bu sefer de telefon onayını kaldırmışlar. Desteğe yazdım yeni yetme adminler saçma sapan cevaplar yazıyorlar. Yurtdışında yaşadığım için onay kodu gönderemiyorsunuz. Yazık sizlere.
|Sizi Sevdiğimiz için 9 yıldır izliyoruz.. intel mitel bahane...keşke donam haberin kuruluş yıl dönümünde bir güzel ğarti yapsanız,ayrılan bütün eski editörler gelse...mühteşem olur...AHDE VEFA...
|Herhalde 2si1 etiketiyle yayınlanan en saçma en gereksiz bölüm olmalı. Tabi beğenenler olmuştur elbet Enes batur videosu seven bir kesimi tahmin etmiş olmalı
|Etiket 2si Bilmez. Yanlış olmasın
|Yemeyince veriliyor.. Sağlıklı beslenmek önemli..