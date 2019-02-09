2si Bilmez | Diyet

2si Bilmez'de konumuz Enis'in fazla kiloları ve kilo vermek için geliştirdiği yöntemler. Enis, 6 ay gibi bir sürede 30 kilodan fazla verdiren yöntemini artılar ve eksileri ile anlatıyor.

Sadece beyninize değil, vücudunuza da zararlı program 2si Bilmez'in konusu diyet!