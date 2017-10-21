2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Gelin Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun sunumuyla 2si1 ekranlarınızda. iPhone X'in aşırı yüksek fiyatı ve hileciler ana konular
Programın yayın akışı şu şekilde
00:59 Yurt dışından Alışverişe KDV Yükümlülüğü Geliyor!
04:30 Çakarlı arabalar yasaklandı
07:04 Humble Bundle, IGN tarafından satın alındı
09:24 PUBG'de hile yapan 322000 hileci banlandı
11:39 Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var
13:20 Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı
14:47 Xbox One X'i beğendik mi?
18:45 Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor
20:56 Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak
22:45 Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi
26:43 EA Visceral Games'i Kapatıyor
29:33 Sony bağımsız oyun yapımcıları için Unties isminde bir destek programı oluşturdu.
30:58 Apple'ın amiral gemisi iPhone X'in Türkiye satış fiyatı belli oldu!
37:07 Apple'ın otonom sistemi ortaya çıktı
38:58 Battlefront II'nin hikaye modundan yeni bir trailer yayınlandı
40:16 Özgün bir konusu ve doğrusal bir ilerleyişi olan oyunlar ölüyor mu?
40:14 Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı
45:22 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti
46:35 Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda
48:19 Bluehole'dan yeni bir MMORPG oyunu geliyor
50:00 Activision, öde oyna sistemine dayalı oyunlarda fakirleri, zenginlerle aynı sunuculara koymayı planlamış
51:26 Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu
53:01 Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi
04:30 Çakarlı arabalar yasaklandı
07:04 Humble Bundle, IGN tarafından satın alındı
09:24 PUBG'de hile yapan 322000 hileci banlandı
11:39 Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var
13:20 Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı
14:47 Xbox One X'i beğendik mi?
18:45 Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor
20:56 Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak
22:45 Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi
26:43 EA Visceral Games'i Kapatıyor
29:33 Sony bağımsız oyun yapımcıları için Unties isminde bir destek programı oluşturdu.
30:58 Apple'ın amiral gemisi iPhone X'in Türkiye satış fiyatı belli oldu!
37:07 Apple'ın otonom sistemi ortaya çıktı
38:58 Battlefront II'nin hikaye modundan yeni bir trailer yayınlandı
40:16 Özgün bir konusu ve doğrusal bir ilerleyişi olan oyunlar ölüyor mu?
40:14 Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı
45:22 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti
46:35 Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda
48:19 Bluehole'dan yeni bir MMORPG oyunu geliyor
50:00 Activision, öde oyna sistemine dayalı oyunlarda fakirleri, zenginlerle aynı sunuculara koymayı planlamış
51:26 Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu
53:01 Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi
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Sevgiler.
Enis mesut değişmez bu ikili inşallah