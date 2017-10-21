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2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gelin Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Mesut Çevik ve Enis Kirazoğlu'nun sunumuyla 2si1 ekranlarınızda. iPhone X'in aşırı yüksek fiyatı ve hileciler ana konular
Programın yayın akışı şu şekilde 
00:59 Yurt dışından Alışverişe KDV Yükümlülüğü Geliyor!

04:30 Çakarlı arabalar yasaklandı

07:04 Humble Bundle, IGN tarafından satın alındı

09:24 PUBG'de hile yapan 322000 hileci banlandı

11:39 Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var

13:20 Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı

14:47 Xbox One X'i beğendik mi?

18:45 Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor

20:56 Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak

22:45 Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi

26:43 EA Visceral Games'i Kapatıyor

29:33 Sony bağımsız oyun yapımcıları için Unties isminde bir destek programı oluşturdu.

30:58 Apple'ın amiral gemisi iPhone X'in Türkiye satış fiyatı belli oldu!

37:07 Apple'ın otonom sistemi ortaya çıktı

38:58 Battlefront II'nin hikaye modundan yeni bir trailer yayınlandı

40:16 Özgün bir konusu ve doğrusal bir ilerleyişi olan oyunlar ölüyor mu?

40:14 Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı

45:22 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti

46:35 Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda

48:19 Bluehole'dan yeni bir MMORPG oyunu geliyor

50:00 Activision, öde oyna sistemine dayalı oyunlarda fakirleri, zenginlerle aynı sunuculara koymayı planlamış

51:26 Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu

53:01 Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MALTHAEL 1 yıl
Devlet uçan kuştan vergi kesiyor yaşasın YENİ TÜRKİYE ... Lan niye uçuyorsun burada beleş beleş gel buraya ...
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sendemail 1 yıl
Program çok kaliteli oldu,
Sevgiler.
Enis mesut değişmez bu ikili inşallah
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lordakrep 1 yıl
Güzel program olmuş.Tebrikler.
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DH Misafiri 1 yıl
Hiçbir 2si1 programını tam olarak izlememiştim. Enis geldiğinden beri bu alışkanlığı kazandım. BSC'nin başına Enis Kirazoğlu geçsin!
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Swothra 1 yıl
51:47 hareketi başkaları da gördü mü

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BlackBeasT 1 yıl
Mesut 2si1'de yayın yaptığı kişiler ya program'dan yada BSC'den ayrıldı..

Enis eğlenceli kişilği ile bu sefer 2si1'den Mesut'du gönderebilir...
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RenjiAbarai 1 yıl
Çok keyifli bir 2si1 di yeni arkadaş cidden renk getirmiş ve programın eğlencesini arttırmış. Talha Aynacı varken sürekli izlerdim gittiğinden beri tek tük ama tekrar devamlı izleyecek gibiyim.
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Haplo 1 yıl
Pek keyifli bir programdı, elinize sağlık.
2si1'i takip ediyorum yalnız program 2 gün önce yüklenmiş olmasına rağmen bana bir bildiri gelmedi. Acaba geldi de ben mi görmedim diyeceğim ama son bildiriler listesine bakıyorum, Mobilite programı geçmiş bildirilerde görünüyor, ancak 2si1 yok. Aç/kapa yapınca düzelir belki diye takipten çıkıp tekrar takibe aldım bakalım. Bildiri gelmeyen başkaları var mı?
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# Ace # 1 yıl
Yurt dışından Alışverişe KDV Yükümlülüğü Geliyor! konusunun 1 dk.. geçiştirilip atılması nasıl bir mantıktır. Bu ciddi bir konudur vergi üstüne, vergi bu yetmiyor yurt dışı alımda birde +%18 alınacak. Bu ne biçim bir ülke nedir bu mantık yeter artık.
Yan sen en basitinden bir key alacaksın bir oyun veya bir üyelikte olur; bunu ilk önce onu satan kişinin ülkesinin eklenmiş vergisi ile alacaksın o yetmeyecek bu efsane ülkemde diyecek ki senden bende kdv alacağım baba !!! iyi yavrum al mı diyeceğiz bu ne saçmalık ya.
Vergi vergi vergi yeter artık....
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dere.beyi 1 yıl
talhayı yediniz ama enisi yedirmeyiz :)
sakın bozmayın aynenn böyle devammmmm....
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yahyaardadur 1 yıl
Şimdi herkes Enis bey'in programa renk kattığını söylemiş(bende aynı kanaatteyim) ama bu kadar farklı insanlarla program yapıp hepsinin muhabbetine ayak uyduran Mesut bey'in başarısı da takdirlik bence
1 Yanıt Yanıtla +3
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MDV 1 yıl yahyaardadur
yahyaardadur
Şimdi herkes Enis bey'in programa renk kattığını söylemiş(bende aynı kanaatteyim) ama bu kadar farklı insanlarla program yapıp hepsinin muhabbetine ayak uyduran Mesut bey'in başarısı da takdirlik bence

siteyi ayakta tutan Mesut zaten.
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Infinitum 1 yıl
Talha reyizli 2si1'leri çok özlemiştim ama bu reyizin muhabbeti müthişmiş. Umarım devam eder. 2si1'leri tekrar takip etmeye başlayabilirim.
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