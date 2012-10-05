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2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012

6 yıl
67,8b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde donanım dünyasında özellikle ekran kartı ve depolama arenasında hareketlilik varken oyun dünyası dedikodular ve istifalarla çalkalanıyor. Sizler için yine dopdolu bir haber programı hazırladı.
 

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TheDifferance 6 yıl en beğenilen
Merhaba ben Erdinç İyikul Kelimesini özleyenler ? :(
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Burak K. 6 yıl
justin bieber haberini görünce camdan atladım. Hastaneden yazıyorum
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smalsrol 6 yıl
Yine dopdolu bir programdı. Ağzınıza sağlık:) Böyle konukların olması programı zenginleştiriyor bence.
Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
John Voxville
DH Misafiri Kamera karşısında kapri istemiyoruz, az dikkat ve saygı..
Sonra da Samimiyet istiyoruz! diye kötülersiniz.

Adamın bacak kıllarına bakarak kurabildiğiniz samimiyet derecesine ölebilirim...
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evilhuman 6 yıl
Herkes her ortamda ciddi olsun çünkü biz rahatsız bir toplumuz. Rahat edemeyiz kafayı takacak bir şeyler olması lazım. Ayrıntılarda boğulmamız lazım.

Yüzeysellik yüzeysellik...
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DH Misafiri 6 yıl
justin bieber nedir ya bende köprüden atılıyom :)
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isoomail 6 yıl
Gayet güzel ve izlemesi keyifli bir program olmuş.
Kapri eleştirisi gibi saçma sapan eleştirileri kafaya takmayın. Onlar yanlış foruma gelmişler. Sadece olay olsun diye açık arıyorlar kendilerince...
Yeni programı dört gözle bekliyorum...
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Zero Limit 6 yıl
bu gece yenisi geliyordur inş. emeğinize sağlık.
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pEEKmeeZ 6 yıl
o kapri giyenin avret bölgesini 100 milyon kişi gördü. kamera karşısın da bari yapmayın yhav. günah yav. diz kapaklarından yukarı kac kişi baktı hapsinede günah yazıldı. yazık :(
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evilhuman 6 yıl
Arkadaş sanki burası devlet dairesi. Ne kafa yordunuz şu şort meselesine?

Adamlar ne güzel oturmuşlar program yapmışlar ama bizim millet rahat edemez illa takacak yüzeysel bir şeylere.
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Menow 6 yıl pEEKmeeZ
pEEKmeeZ

o kapri giyenin avret bölgesini 100 milyon kişi gördü. kamera karşısın da bari yapmayın yhav. günah yav. diz kapaklarından yukarı kac kişi baktı hapsinede günah yazıldı. yazık :(

Hocam bu programı IRAK veya İRAN'da yayınlansın diye yapmıyorlar! O nasıl bir inanışdır...

Ama işi ciddiye alma noktasında pantolon çok daha iyi görünüyor diye düşünüyorum...
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mavizaman 6 yıl
Arkadaki 2 TV modeli nedir bilen var mı?
samsunglar sanırım.
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baris_55 6 yıl
video kaynağında problem bulundu diye hata veriyor :(
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BSC Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar siz neyden bahsediyorsunuz burada Yemekteyiz programındaki karılar gibi adamları eleştiriyorsunuz, adamlar size hizmet sunuyor siz adamları kötülemek için binbir çeşit yola başvuruyorsunuz biraz saygınız olsun.
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
Düne kadar şöyle aslansınız böyle kaplansınız bir numarasınız diyenler 2 kıyafete takmaya başlamışlar.ben olsam eğer sadece şu 2si1 video serisinden reklam geliri almıyorsanız bir dahakine hiç video hazırlamam bu şekilde eleştirenleri dilendirirdim "neden video koymuyorsunuz" dedirterek.
Burası devlet dairesi, apartman yönetimi , aral ithalat sitesi , belediye binası ,okul müdürünün odası vs değil .İster slip giyip çıkarlar isterlerse de parmak arası terlik üstüne smokin giyerler.Ben bu tepkileri anlamsız buluyorum.
Oyun sitesi abicim adamlar zorla bir iş yapmıyor ki .Bu adamlara bu siteden sağladıkları gelirin aynısını kamu görevinde verecek olsanız gidip o memurluğu seçmeyeceklerdir. Adamlar bu iş için buradalar .oyun seviyorlar bizim gibi oyun oynuyorlar.09:00-17:00 kısır döngüsünde çalışmıyorlar.
Ben bizim bu dar kalıplarımızı anlayamıyorum. Yurtdışındaki oyun firmalarına çalışma ortamlarına bakın bir. lütfen bir bakın .Alman oyun kanalı vardı kaç sene önce uydudan yayın yapardı " GigaTV" .O adamlar çok rahatlardı havai şortla bile gelip oyun tanıttıklarını gördüm.
Kasıntı takım elbiseler içinde belli sınırlar içinde hareket eden haber spikeri gibi insanlar mı istiyorsunuz karşınızda?
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JoeyBane 6 yıl
Justin haberini sona koymanız iyi olmuş..
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Gabriel TR 6 yıl
Ersinin laflara dalması söz kesmesi gibi şeyler benimde dikkatimi çekti
programa hükmetmeye çalışıyormuş gibi yanlız teknoloji haberlerini tam duymadan tak oyun haberlerine geçiyoruz kafam döndü
Ersin biraz daha sakin ve ılımlı olması güzel elbise kısmınada biraz daha dikkat edelim
sonuçta işyeri ve ekmek yenilen bir yer açıkcası dh ve bsc gömleklerini çok özledim en azından bir bütünlük ve işinizi ne kadar ciddi ve eğlenceli oldugunun en belirgin göstergesiydi
ersin biraz daha dikkat lütfen
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