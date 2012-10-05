2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012

2si1'in bu bölümünde donanım dünyasında özellikle ekran kartı ve depolama arenasında hareketlilik varken oyun dünyası dedikodular ve istifalarla çalkalanıyor. Sizler için yine dopdolu bir haber programı hazırladı.

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