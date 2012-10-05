2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012

John Voxville DH Misafiri Kamera karşısında kapri istemiyoruz, az dikkat ve saygı.. Sonra da Samimiyet istiyoruz! diye kötülersiniz.
DH Misafiri Kamera karşısında kapri istemiyoruz, az dikkat ve saygı..
pEEKmeeZ o kapri giyenin avret bölgesini 100 milyon kişi gördü. kamera karşısın da bari yapmayın yhav. günah yav. diz kapaklarından yukarı kac kişi baktı hapsinede günah yazıldı. yazık :(
Adamın bacak kıllarına bakarak kurabildiğiniz samimiyet derecesine ölebilirim...
Yüzeysellik yüzeysellik...
Kapri eleştirisi gibi saçma sapan eleştirileri kafaya takmayın. Onlar yanlış foruma gelmişler. Sadece olay olsun diye açık arıyorlar kendilerince...
Yeni programı dört gözle bekliyorum...
Adamlar ne güzel oturmuşlar program yapmışlar ama bizim millet rahat edemez illa takacak yüzeysel bir şeylere.
Hocam bu programı IRAK veya İRAN'da yayınlansın diye yapmıyorlar! O nasıl bir inanışdır...
Ama işi ciddiye alma noktasında pantolon çok daha iyi görünüyor diye düşünüyorum...
samsunglar sanırım.
Burası devlet dairesi, apartman yönetimi , aral ithalat sitesi , belediye binası ,okul müdürünün odası vs değil .İster slip giyip çıkarlar isterlerse de parmak arası terlik üstüne smokin giyerler.Ben bu tepkileri anlamsız buluyorum.
Oyun sitesi abicim adamlar zorla bir iş yapmıyor ki .Bu adamlara bu siteden sağladıkları gelirin aynısını kamu görevinde verecek olsanız gidip o memurluğu seçmeyeceklerdir. Adamlar bu iş için buradalar .oyun seviyorlar bizim gibi oyun oynuyorlar.09:00-17:00 kısır döngüsünde çalışmıyorlar.
Ben bizim bu dar kalıplarımızı anlayamıyorum. Yurtdışındaki oyun firmalarına çalışma ortamlarına bakın bir. lütfen bir bakın .Alman oyun kanalı vardı kaç sene önce uydudan yayın yapardı " GigaTV" .O adamlar çok rahatlardı havai şortla bile gelip oyun tanıttıklarını gördüm.
Kasıntı takım elbiseler içinde belli sınırlar içinde hareket eden haber spikeri gibi insanlar mı istiyorsunuz karşınızda?
programa hükmetmeye çalışıyormuş gibi yanlız teknoloji haberlerini tam duymadan tak oyun haberlerine geçiyoruz kafam döndü
Ersin biraz daha sakin ve ılımlı olması güzel elbise kısmınada biraz daha dikkat edelim
sonuçta işyeri ve ekmek yenilen bir yer açıkcası dh ve bsc gömleklerini çok özledim en azından bir bütünlük ve işinizi ne kadar ciddi ve eğlenceli oldugunun en belirgin göstergesiydi
ersin biraz daha dikkat lütfen