2si1 | Buradayız!

Nerede bu 2si1 diye soranlara cevabımız Buradayız! Bir yere girmedik sadece biraz geciktik :) Haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun haberlerini yorumladığımız gündem değerlendirme programı 2si1 yayında

Yayın akışı:



Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar

Nintendo Switch artık resmi olarak Türkiye'de

Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor

Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta

PES 2019'da Türkiye Ligi resmi olarak yer alacak ama ön sipariş fiyatına zam geldi

Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir

IBM'nin yapay zekası ''yanlış kanser tedavisi'' öneriyor

No Man's Sky Sean Murray'e göre artık daha derin bir oyun ve çıkışıyla gurur duyuyor

AMD son 7 yılın en büyük kârına imza attı

Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı

FIFA 19'un aktif dokunuş, dinamik taktikler ve zamanlamalı bitiriş sistemi tanıtıldı

:26 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü

01:10 İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet! 04:19 Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar 06:29 Nintendo Switch artık resmi olarak Türkiye'de 15:19 Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor 20:45 Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta 23:13 PES 2019'da Türkiye Ligi resmi olarak yer alacak ama ön sipariş fiyatına zam geldi 30:02 Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir 38:42 IBM'nin yapay zekası ''yanlış kanser tedavisi'' öneriyor 40:13 No Man's Sky Sean Murray'e göre artık daha derin bir oyun ve çıkışıyla gurur duyuyor 48:54 AMD son 7 yılın en büyük kârına imza attı 53:09 Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı 55:12 FIFA 19'un aktif dokunuş, dinamik taktikler ve zamanlamalı bitiriş sistemi tanıtıldı 1:00 :26 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü