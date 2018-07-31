Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | Buradayız!

9 ay
4,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nerede bu 2si1 diye soranlara cevabımız Buradayız! Bir yere girmedik sadece biraz geciktik :) Haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun haberlerini yorumladığımız gündem değerlendirme programı 2si1 yayında
Yayın akışı:
01:10 İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet!
04:19 Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar
06:29 Nintendo Switch artık resmi olarak Türkiye'de
15:19 Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor
20:45 Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta
23:13 PES 2019'da Türkiye Ligi resmi olarak yer alacak ama ön sipariş fiyatına zam geldi
30:02 Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir
38:42 IBM'nin yapay zekası ''yanlış kanser tedavisi'' öneriyor
40:13 No Man's Sky Sean Murray'e göre artık daha derin bir oyun ve çıkışıyla gurur duyuyor
48:54 AMD son 7 yılın en büyük kârına imza attı
53:09 Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı
55:12 FIFA 19'un aktif dokunuş, dinamik taktikler ve zamanlamalı bitiriş sistemi tanıtıldı
1:00:26 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tweenietomatoes 9 ay en beğenilen
Hayatımda imar affı kadar aşağılık bir politika görmedim.
Şu anda lüks apartmanlara bir kat daha çıktılar, çünkü imar affına giriyor cezasını
ödeyip kurtulacaklar. Yani insanı suça teşvik eden tek ülke Surkiye Reis Cumhuriyeti.
Bir ikincisi kentsel dönüşüm. İşte bu videoda bile gördük, kentsel dönüşümün %1'i amacı doğrultusunda
yapıldı, gerisi zaten yeni veya zaten nezih sayılan evleri tekrar yıkıp daha yüksek katlı yapmak oldu. 5 yıllık çok lüks apartmanlar yıkıldı çünkü 3 katlıydı! yerine zebellah gibi 11 katlısı yapıldı ve şık Avrupai caddelerin ölümü gerçekleşti. Tebrikler tekrar Surkiye...
Hayatımda imar affı kadar aşağılık bir politika görmedim.Şu anda lüks apartmanlara bir kat daha çıktılar, çünkü imar affına giriyor cezasınıödeyip kur...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tweenietomatoes 9 ay inzfatih
"yabancı vatandaşlarımız" derken çok tezat değil mi? Yani vatandaş olan birisi nasıl
yabancı oluyor. Son on yılda paralı ve parasız Türk kültürünü, maksadını ve dilini öğrenmemiş ve paylaşmayan Arapların belirli amaçlarla (örn: seçimden önce, çünkü okullarda oy kullanan bir ton vardı) vatandaş yapılmasını geçersek, bir anektod vereyim; Benim tanıdığım Rus,İngiliz ve Yunan var babası anası zamanında Türkiye'ye gelmiş,
eğitimli hepsi yüksek lisans seviyesinde, vatandaş ve tam aksan Türkçe konuşuyorlar ve bir ortalama Türk'ten 100 kat daha çok gezmişlerdir, ayrıca her yerde kendilerine Türk diyorlar ve bize bizden daha çok katkıları var. Hak edenle hak etmeyen farkı bu.
"yabancı vatandaşlarımız" derken çok tezat değil mi? Yani vatandaş olan birisi nasılyabancı oluyor. Son on yılda paralı ve parasız Türk kültürünü, maksadın...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 9 ay
Maraş'taki binadan daha hoş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 9 ay
ülkede ŞEREFLI adam her zaman kaybeder. İMAR AFFI ÖRNEKTİR.
Ülke de serefli yönetim olmadığı içindir sebep.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kruezberq 9 ay
Yine çok güzel bir yayın olmuş, teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DrFetih 9 ay
Nerede kaldınız yavv! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nınja 9 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wakari_mayo 9 ay
Ahhh Enis cahilsin mahilsin ama seviyorum seni gerçekten sen olmasan çekilmez şu program.
Yanındaki ismi lazım değili senin çeyreğin kadar sevmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KamyonlaDriftÇekenAdam 9 ay
Adamlar sırf halkı iyi İnternet hizmeti görsün diye çalışıyor bizimkiler kandirmaktan bikmadi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemal85 9 ay
CV resim koyulmaması daha sağlıklı olur. iş mülakat eğitiminden bir bilgi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 9 ay
Maraş'taki binadan daha hoş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tweenietomatoes 9 ay en beğenilen
Hayatımda imar affı kadar aşağılık bir politika görmedim.
Şu anda lüks apartmanlara bir kat daha çıktılar, çünkü imar affına giriyor cezasını
ödeyip kurtulacaklar. Yani insanı suça teşvik eden tek ülke Surkiye Reis Cumhuriyeti.
Bir ikincisi kentsel dönüşüm. İşte bu videoda bile gördük, kentsel dönüşümün %1'i amacı doğrultusunda
yapıldı, gerisi zaten yeni veya zaten nezih sayılan evleri tekrar yıkıp daha yüksek katlı yapmak oldu. 5 yıllık çok lüks apartmanlar yıkıldı çünkü 3 katlıydı! yerine zebellah gibi 11 katlısı yapıldı ve şık Avrupai caddelerin ölümü gerçekleşti. Tebrikler tekrar Surkiye...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inzfatih 9 ay
@Mesut: Bazi islerde turkce bilmek gerekmiyor. Yabanci vatandaslarimizda o is ilanina basvurup calisabiliyorlar. Avrupada lokal dil zorunlulugu olmayan projelerde bircok uluslararasi firma is ilanini ingilizce olarak yayinliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tweenietomatoes 9 ay inzfatih
"yabancı vatandaşlarımız" derken çok tezat değil mi? Yani vatandaş olan birisi nasıl
yabancı oluyor. Son on yılda paralı ve parasız Türk kültürünü, maksadını ve dilini öğrenmemiş ve paylaşmayan Arapların belirli amaçlarla (örn: seçimden önce, çünkü okullarda oy kullanan bir ton vardı) vatandaş yapılmasını geçersek, bir anektod vereyim; Benim tanıdığım Rus,İngiliz ve Yunan var babası anası zamanında Türkiye'ye gelmiş,
eğitimli hepsi yüksek lisans seviyesinde, vatandaş ve tam aksan Türkçe konuşuyorlar ve bir ortalama Türk'ten 100 kat daha çok gezmişlerdir, ayrıca her yerde kendilerine Türk diyorlar ve bize bizden daha çok katkıları var. Hak edenle hak etmeyen farkı bu.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7,1b izlenme · 7 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
857 izlenme · 18 sa. yeni video
42:56
2si1 | Üst konfigürasyonu 40.000TL olan yeni Macbook Pro
16,6b izlenme · 10 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
338 izlenme · 1 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
01:01:41
2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de
32,7b izlenme · 11 ay
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,6b izlenme · 10 ay
46:07
2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma
5,3b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
16:58
2si1 Özel: Sadece Muhabbet #1
12,3b izlenme · 12 ay
57:56
2si1: SSD fiyatları düşüyor!
13,8b izlenme · 11 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
46:40
2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi
11,2b izlenme · 10 ay
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
59:48
2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi
15,3b izlenme · 1 yıl
48:02
2si1 | Kamu Spotu
11,1b izlenme · 1 yıl
10:26
2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim