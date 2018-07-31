2si1 | Buradayız!

Genel Yayın Yönetmeni
Nerede bu 2si1 diye soranlara cevabımız Buradayız! Bir yere girmedik sadece biraz geciktik :) Haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun haberlerini yorumladığımız gündem değerlendirme programı 2si1 yayında
Yayın akışı:
01:10 İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet!
04:19 Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar
06:29 Nintendo Switch artık resmi olarak Türkiye'de
15:19 Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor
20:45 Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta
23:13 PES 2019'da Türkiye Ligi resmi olarak yer alacak ama ön sipariş fiyatına zam geldi
30:02 Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir
38:42 IBM'nin yapay zekası ''yanlış kanser tedavisi'' öneriyor
40:13 No Man's Sky Sean Murray'e göre artık daha derin bir oyun ve çıkışıyla gurur duyuyor
48:54 AMD son 7 yılın en büyük kârına imza attı
53:09 Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı
55:12 FIFA 19'un aktif dokunuş, dinamik taktikler ve zamanlamalı bitiriş sistemi tanıtıldı
1:00:26 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü
04:19 Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar
06:29 Nintendo Switch artık resmi olarak Türkiye'de
15:19 Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor
20:45 Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta
23:13 PES 2019'da Türkiye Ligi resmi olarak yer alacak ama ön sipariş fiyatına zam geldi
30:02 Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir
38:42 IBM'nin yapay zekası ''yanlış kanser tedavisi'' öneriyor
40:13 No Man's Sky Sean Murray'e göre artık daha derin bir oyun ve çıkışıyla gurur duyuyor
48:54 AMD son 7 yılın en büyük kârına imza attı
53:09 Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı
55:12 FIFA 19'un aktif dokunuş, dinamik taktikler ve zamanlamalı bitiriş sistemi tanıtıldı
1:00:26 42.000 yıllık donmuş solucanlar hayata döndürüldü
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Şu anda lüks apartmanlara bir kat daha çıktılar, çünkü imar affına giriyor cezasını
ödeyip kurtulacaklar. Yani insanı suça teşvik eden tek ülke Surkiye Reis Cumhuriyeti.
Bir ikincisi kentsel dönüşüm. İşte bu videoda bile gördük, kentsel dönüşümün %1'i amacı doğrultusunda
yapıldı, gerisi zaten yeni veya zaten nezih sayılan evleri tekrar yıkıp daha yüksek katlı yapmak oldu. 5 yıllık çok lüks apartmanlar yıkıldı çünkü 3 katlıydı! yerine zebellah gibi 11 katlısı yapıldı ve şık Avrupai caddelerin ölümü gerçekleşti. Tebrikler tekrar Surkiye...
yabancı oluyor. Son on yılda paralı ve parasız Türk kültürünü, maksadını ve dilini öğrenmemiş ve paylaşmayan Arapların belirli amaçlarla (örn: seçimden önce, çünkü okullarda oy kullanan bir ton vardı) vatandaş yapılmasını geçersek, bir anektod vereyim; Benim tanıdığım Rus,İngiliz ve Yunan var babası anası zamanında Türkiye'ye gelmiş,
eğitimli hepsi yüksek lisans seviyesinde, vatandaş ve tam aksan Türkçe konuşuyorlar ve bir ortalama Türk'ten 100 kat daha çok gezmişlerdir, ayrıca her yerde kendilerine Türk diyorlar ve bize bizden daha çok katkıları var. Hak edenle hak etmeyen farkı bu.