2si1 | Enis de saç ektirdi

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'de kel kalmadı. Mesut'un geçirdiği başarılı saç ekim operasyonunun ardından Enis de saç ektirdi. Peki bu süreçte Enis'in başından neler geçti? Deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
2si1'de kel kalmadı. Mesut'un geçirdiği başarılı saç ekim operasyonunun ardından Enis de saç ektirdi. Peki bu süreçte Enis'in başından neler geçti? Deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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saç ektirip burada reklam yapıyorsunuz operasyon beleşe geliyor
ulan o kadar para kazanıyorsunuz ama dış görünüşünüzü bile başkaları düzeltiyor
acınası varlıklarsınız
ayrıca mesut saç ektirdiğin her halinden belli kafanın ortası halen kel