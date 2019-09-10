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    2si1 | Enis de saç ektirdi

    2 hf.
    3,7b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1'de kel kalmadı. Mesut'un geçirdiği başarılı saç ekim operasyonunun ardından Enis de saç ektirdi. Peki bu süreçte Enis'in başından neler geçti? Deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
    2si1'de kel kalmadı. Mesut'un geçirdiği başarılı saç ekim operasyonunun ardından Enis de saç ektirdi. Peki bu süreçte Enis'in başından neler geçti? Deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 


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    Mion 2 hf. en beğenilen
    sözde donanım sitesi mesut yüzünden düştüğü hale bak
    1 Yanıt Yanıtla +64
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    MnTotoro 2 hf.
    Saç ekimleri beleşe geldi tabi keyifler yerinde.
    Yanıtla +40
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    radko 2 hf.
    Teknoloji sitesi kıl,tüy sitesi olmuş haberimiz yok.
    Yanıtla +33
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    1 Avatar
    Portraitclub 1 hf.
    Bu ettirdiğiniz yerle ilgili nette baya şikayet var. Camera önündesiniz az da olsa tanınır bir yanınız var, diye size özen göstermişler gibi duruyor? Kışa doğru ektirmeyi düşünüyorum ama şikayetler biraz düşündürdü burasını
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    Galaxy. 1 hf. yeni yorumcu
    Saç ektirme forumu var oradada 100lerce ektiren var
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    afulkem 2 hf.
    göbeği eritmek lazım doğru Mesut bey ancak deodorant kullanmakta lazım.
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    eXcitinG_jr 2 hf.
    Mesut un tepe hala İstanbul havaalanı gibi. Nasıl başarılı bir ekim oluyor ?
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    Nokia N96 2 hf. yeni yorumcu
    Ben de kelleşiyorum ama saçtan tüyden kıldan nefret ederim. 1 numara geziyorum genelde ve 3 numarayı da geçmiyorum. Bir süre sonra hep kazırım artık. Kafa şekli kelliğe müsait. Hem saçla da uğraşmamış oluyorum.
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    joof 2 hf.
    para verecek olsanız ikiniz de bu operasyonu yaptırmazdınız
    saç ektirip burada reklam yapıyorsunuz operasyon beleşe geliyor
    ulan o kadar para kazanıyorsunuz ama dış görünüşünüzü bile başkaları düzeltiyor
    acınası varlıklarsınız
    ayrıca mesut saç ektirdiğin her halinden belli kafanın ortası halen kel
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    KEDJUU 1 hf. joof
    bide hiç belli olmuyormuş ektirdigi

    Yanıtla +1
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    Lazeran 2 hf.
    Kel de deilim ama nedense cok keyifli gelior bu videolar :) her erkek bir kel adayi ondan belki de.
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    soneday 2 hf.
    bizene?
    Yanıtla +8
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    sagropa 2 hf.
    tamam güzel de bizi ne ilgilendiriyor sizin şaç ektirmeniz burası donanım sitesi değil mi?
    Yanıtla +8
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    Rebellion87 2 hf.
    Webtekno bile daha ciddi bir oluşum sizden
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