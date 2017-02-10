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2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
44,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Fransa'da patlayan nükleer santral,Yeni Tomb Raider, Nvidia'nın 2016 rekorları, Nintendo Swich, Kotalı internetin kaldırılması ile ilgili yeni açıklama ve fazlası sizleri bekliyor
Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı!
https://www.donanimhaber.com/oyunlar/haberleri/Turkiyede-oyun-fiyatlarina-zam-endisesi-Avrupa-Komisyonu-incelemeye-aldi.htm

Yaklaşık iki yıl önce Focus Home, Bandai Namco, Capcom, Koch Media ve Interactive oyun dağıtım şirketleriyle anlaşma imzalayan Steam, Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelerde "bölge kilidi" adı verilen uygulamayı hayata geçirdi. Dolar ve avro kurunu sabit tutarak kullanıcıların oyunları çok daha uygun fiyatlarla satın almasını imkan veren platformun sağladığı destek görünüşe bakılırsa Avrupa Komisyonu’na takıldı.

"Bölge kilidi" özelliğinin fırsat eşitliğini bozduğunu düşünen komisyon detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eğer Avrupa Komisyonu "bölge kilidi"nin kaldırılması yönünde bir karar verirse bu oyunlara oldukça fazla zam geleceği anlamı taşıyor. Öyle ki Türkiye’de 1.8 TL olarak uygulanan sabit kurun 3.7 TL seviyelerine çekileceği düşünülürse ülkemizde Steam oyunları yaklaşık 2 kat zamlanabilir.

Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bakanliktan-yeni-kimlik-karti-basvurulariyla-ilgili-onemli-aciklama.htm

Buna göre 2 Ocak tarihinden bugüne kadar 2 milyon başvuru alındı ve şu an için sadece 750 bin kimlik kartı basıldı. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine dair herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığını söyleyen bakanlık, YGS’ye girecek öğrencilerin eski nüfus belgeleriyle ya da yeni kimlikleri gelinceye kadar verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava girebileceklerini açıkladı.

Diğer taraftan yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için mesai saatlerinin hafta içi saat 19:00'a kadar uzatıldığı, hafta sonu ise 09:00-17:00 saatleri arasında başvuruların alınacağı ifade ediliyor.

Fransa’da nükleer santral patlaması!
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Fransada-nukleer-santral-patlamasi.htm

Fransa’nın Flamanville kentinde bulunan nükleer santralde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yerel bilgi kaynaklarına patlama nedeni ile yaralılar olabileceği bilgisi aktarılıyor. Patlama nedeni ile itfaiye ekipleri olay yerine sevkedilmiş durumda ancak işin iç yüzü henüz tam manasıyla netlik kazanmış değil.

Yeni Call of Duty Oyunu Seriyi Köklerine Döndürecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Yeni_Call_of_Duty_Oyunu_Seriyi_Koklerine_Dondurecek-86122.htm

Activision, finansal raporlarını paylaştığı konferans esnasında 2017 senesinde sunulacak Call of Duty oyununun Sledgehammer Games tarafından geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Sledgehammer Games daha öncesinde Call of Duty: Advanced Warfare'i geliştirmiş ve Call of Duty: Modern Warfare 3'te de ortak geliştirici olarak yer almıştı.

Activison ayrıca yeni Call of Duty oyununun seriyi köklerine döndüreceğini ve oyunda geleneksel savaş sisteminin bulunacağını belirtti.

Son olarak Call of Duty: Infinite Warfare hakkında da bir takım açıklamalarda bulunuldu. Şirket Infinite Warfare'in "yüksek kaliteli ve yenilikçi bir oyun" olduğunu ancak beklentilerin altında bir performans gösterdiğini belirtti.

Denuvo Anti-Tamper Teknolojisini Tamamen Yeniledi
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvo_AntiTamper_Teknolojisini_Tamamen_Yeniledi-86101.htm#yorumlar

Özellikle Denuvo'nun son sürümünü kullanan Resident Evil 7'nin sadece beş gün gibi kısa bir sürede kırılmasından sonra Denuvo'nun yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını yaptıkları açıklama ile birlikte öğrenmiştik.

Şimdi ise Denuvo Software Solutions GmbH'nin korsana karşı mücadele sistemi olanAnti-Tamper teknolojisini tamamen yenilediği ortaya çıktı.

Denuvo'nun bu yeni sürümü ise gelecek oyunlarda kullanılacak. Örneğin; Ubisoft'unSouth Park: The Fractured But Whole, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ve For Honor oyunları kullanacak. Bunların dışında Sniper: Ghost Warrior 3 ve Sniper Elite 4 gibi oyunlar da yeni sürümü kullanacak.

NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/NASA-Venusun-atmosferik-kosullarina-dayanikli-elektronik-parcalar-uretti.htm

NASA, ürettiği elektronik parçaların çalışabilmesi adına seramik ve karborundum (silikon ve karbon elementlerinin birleşimiyle oluşan bir bileşik) gibi dayanıklı maddeler kullanmış. Bu parçaların, Dünya’dan 92 kat daha yüksek atmosfer basıncına ve ortalama 460 Celsius atmosfer sıcaklığına sahip olan Venüs'te sağlam kalabilmesi, gerçekten de büyük bir başarı.

ASA, ürettiği parçaların Venüs atmosferinde 521 saat geçirmesiyle yeni bir rekora imza atmış oldu. Bu konudaki daha önceki rekor, 1982 senesinde Venüs yüzeyine iniş yaparak incelemelerde bulunan Venera 13 isimli uzay aracına aitti. Sovyet Birliği tarafından üretilen uzay aracı, Venüs atmosferinde 127 dakika çalışabilmişti.

Çin'in hava kirliliğiyle mücadelede yeni silahı dikey ormanlar
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Cinin-hava-kirliligiyle-mucadelede-yeni-silahi-dikey-ormanlar.htm

Nanjing Kuleleri adıyla Çin’in Nanjing şehrinden yapılacak. 200 Metrelik ve 100 metrelik iki kuleden oluşan bu yapılar bölgede bulunan 23 türden 2500 çalıya ve 110 ağaca ev sahipliği yapacak. Bu bitki örtüsü sayesinde kuleler, günlük 60kg oksijen üretebilmek için yeterli miktarda karbondioksiti emecek.

Uzun olan kule içinde ofis, müze, doğaya uygun mimarlığın anlatılacağı bir okul ve çatı katında özel bir kulüp bulunacak. Kısa kulede ise 247 odalı Hyatt oteli, yüzme havuzları, mağazalar, restoranlar ve konferans salonları bulunacak.

Daha önce İtalya’nın Milano şehrinde ve İsviçre’nin Lozan şehrinde inşa edilen dikey ormanların 3.sü olacak Nanjing Kuleleri, Çin’de dikey ormanların başlangıç noktasını oluşturacak ve Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou, Guizhou şehirlerinde de benzer yapılar inşa edilecek.

Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-2016-yilini-rekorlar-kirarak-kapatti.htm

Yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 2.17 milyar dolarlık gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 55 civarında artış yaşandı. Faaliyet karı 733 milyon dolar ile yüzde 190 artarken, net kar ise yüzde 188 artış ile 655 milyon dolar oldu. Gelirlerde aslan payı yine oyun bölümünün oldu.

Oyun bölümü son çeyrekte 1.34 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 66 artış yaşadı. Özellikle Pascal tabanlı GTX 1000 serisi yüksek fiyat etiketinin de etkisiyle iyi bir gelir bırakmış durumda.

Veri merkezleri yüzde 200 artış ile 296 milyon dolar gelir getirdi. Pascal tabanlı Tesla P ve Quadro serisi ekran kartları kurumsal tarafta başarılı işlere imza atıyor. Otomobil bölümü ise artan rekabetin de etkisiyle eski rekor büyümelerinden uzaklaştı ve yüzde 20 artışla 128 milyon dolar gelir elde etti.

2016 yıl geneli itibariyle firmanın elde ettiği toplam gelir 6.91 milyar dolar oldu ve artış yüzde 38 olarak gerçekleşti. Net gelir ise 1.6 milyar civarında kaydedildi.

Nintendo Switch Çıkışında İnternet Tarayıcısı Desteklemeyecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Nintendo_Switch_Cikisinda_internet_Tarayicisi_Desteklemeyecek-86116.htm

Nintendo'nun yeni gelecek ev konsolu Nintendo Switch çıkış yaptığında internet tarayıcısına sahip olmayacak. Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima gerçekleştirdiği bir röportaj esnasında doğruladı.

"Tüm çabalarımız Nintendo Switch'i inanılmaz bir video oyun platformu haline getirme yönünde olduğundan dolayı, konsol internet tarayıcısı desteklemeyecek, en azından çıkışında."

Geçtiğimiz ay Switch'in çıkışında Netflix, Amazon, Hulu ve HBO Go gibi video-streamingservislerinin de desteklenmeyeceği haberi ortaya çıkmıştı. Sebep ise aynı.

"Tüm çabalarımız, Nintendo Switch sistemini inanılmaz bir özel video oyun platformu haline getirme yönünde oldu, bu nedenle Nintendo Switch piyasaya sunulduğunda herhangi bir video-streaming servisini desteklemeyecek. Ancak, gelecekte yapılacak bir güncelleme ile video-streaming servisleri için destek düşünülüyor."

FIFA 18, Nintendo Switch'e Gelecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-FIFA_18_Nintendo_Switche_Gelecek-86094.htm

Peter Moore, Nintendo Switch'e gelecek FIFA oyununun FIFA 18 olacağını doğruladı. Peter Moore "FIFA 18 olacak ve doğal olarak bu yılın sonlarında FIFA 18 çıkış yaptığında sunulacak." dedi.

Bunun dışında Peter Moore, Nintendo Switch sürümünün günümüz nesil konsollar veya PC kalitesinde olup olmayacağı hakkında net bir şey söylemedi ancak EA Vancouver'ın Nintendo Switch'e "özel bir sürüm" hazırlamakta olduğunu belirtti.

Syberia 3 Çıkış Tarihi Duyuruldu + Yeni Video
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Syberia_3_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-86114.htm

Daha öncesinde bir kez erteleme alan macera türündeki Syberia 3'ün yeni çıkış tarihi bugün açıklandı. Microïds tarafından yapılan açıklamaya göre de Syberia 3, 20 Nisan tarihinde Avrupa, 25 Nisan tarihinde ise Kuzey Amerika'da PlayStation 4, Xbox One ve PC/Mac için çıkış yapacak.

Syberia 3, Nintendo Switch platformu için de duyurulmuştu ancak Switch sürümünün çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Yeni Tomb Raider Filmindeki Lara Croft'a İlk Bakış
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Yeni_Tomb_Raider_Filmindeki_Lara_Crofta_ilk_Bakis-86092.htm
Oyunu gibi filmiyle de yenilenmiş bir şekilde sunulacak Tomb Raider filminin çekimleri başladı ve Alicia Vikander'in canlandıracağı Lara Croft için setten birkaç fotoğraf paylaşıldı.

Filmin yönetmenliğini yapacak Roar Uthaug (The Wave) geçtiğimiz yıl şöyle bir açıklamada bulunmuştu. "Lara Croft'u gerçek bir insan gibi hissettirmek, bu kesinlikle büyük ekrana getirmek istediğimiz bir şey."

Ocak ayının sonlarında çekimleri başlayan Tomb Raider filmi 16 Mart 2018 (Amerika Birleşik Devletleri) tarihinde vizyona girecek.

Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Googlein-sahte-haberlerle-mucadelede-yeni-araci-CrossCheck.htm

Google da bloğunda yaptığı açıklamayla Fransız seçmenlerin önümüzdeki aylarda sosyal medya haber akışlarında, web aramalarında ve diğer çevrimiçi aramalarda kime güvenebileceklerini anlamaları adına CrossCheck isimli bir platform oluşturduğunu duyurdu. Bu platform ile şu an sayıları 18’i bulan çeşitli medya kaynakları ile CrossCheck platformundaki haberleri rapor usulüyle doğrulamaya veya yanlışlığını ispat etmeye çalışacak.

Şimdilik platformda çalışacak medya organları şu şekilde: AFP (Agence France-Presse), BuzzFeed News, France Médias Monde (Fransa Observateurs de France 24), Fransa Télévisions, Global Sesler, Libération, La Provence, Les Echos, La Voix du Nord, Le Monde (Les Décodeurs ), Nice-Matin, Ouest-Fransa, Rue89 Bordo, Rue89Lyon, Rue89 Strazburg, Storyful ve StreetPress.

Facebook’un da platforma destek sunacağını açıklamasının ardından haber ayıklama konusunda oldukça başarılı olacağını düşünen Google, diğer bütün medya organlarını da kendisiyle beraber çalışarak doğru bilgiyi halka ulaştırmaya davet ediyor.
Ulaştırma Bakanı, Adil Kullanım Kotası'nın mayıs ayında kaldırılmaya başlanacağını yineledi
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Ulastirma-Bakani-Adil-Kullanim-Kotasinin-mayis-ayinda-kaldirilmaya-baslanacagini-yineledi.htm

1 Mayıs 2017 itibariyle Adil Kullanım Kotası kalkana kadar uygulanacak asgari AKK (asgari kota karşılığı olan veri miktarı belirtilmemiş) sonrası minimum indirme hızları sabit internet kullanıcıları için tablodaki gibi belirlendi.


Mafia III & Grand Theft Auto V Dağıtım Sayıları Açıklandı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mafia_III_Dagitim_Sayisi_Aciklandi-86102.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Grand_Theft_Auto_V_75_Milyon_Adet_Dagitildi-86103.htm
Bugün Take-Two Interactive Software, 31 Aralık 2016 tarihiyle birlikte sonlanan finansal çeyrek raporlarını paylaştı ve böylece firmanın birkaç oyununa ait dağıtım sayılarını da öğrenmiş olduk.

2K Games'i bünyesinde barındıran Take-Two'nun raporlarına göre de Mafia III yaklaşık olarak 5 milyon adet dağıtıldı. Oyun ilk haftasında 4.5 milyon adet dağıtılmış ve 2K'nın en hızlı satan oyunu olarak bir rekor kırmıştı.

Zelnick'in açıklamasına göre Grand Theft Auto V "beklenenden daha iyi" bir performans sergileyerek dünya genelinde tüm platformlarda toplam 75 milyon adet dağıtıldı.

Civilization VI, 1.5 milyondan fazla dağıtıldı.
NBA 2K17 ise 7 milyon adet dağıtılarak

iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/iCloud-Safarinin-tarayici-gecmisi-verilerini-aylar-boyunca-gizlice-kaydetti.htm

Elcomsoft; Apple’ın, iCloud üzerinden gerçekleştirilen tarayıcı senkronizasyonlarında kullanılması adına 3-4 aylık verileri sakladığını, ancak geçmişin silinmesi durumunda bu verilerin de silinmesi gerektiğini söyledi. Forbes ile röportaj yapan Elcomsoft yetkilileri, hatadan yola çıkarak geliştirdikleri “Phone Breaker” isimli yazılım ile Forbes’in, 2015 senesinin Kasım ayındaki tarayıcı geçmişi verilerine ulaştı.

Forbes ile yaptıkları röportajın ardından Elcomsoft yetkilileri, Apple’ın yeni bir güncelleme yayınladığını ve hatayı düzelttiğini açıkladılar. Yeni güncelleme, iki haftadan daha eski olan tarama geçmişi verilerinin otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Bundan yalnızca birkaç ay önce, Apple’ın adı bir başka “geçmiş kaydetme” olayına daha karışmıştı. Rusya merkezli bir yazılım şirketi tarafından ortaya çıkarılan olayda iCloud’un, iPhone’da yapılan tüm telefon görüşmelerini ve WhatsApp, Telegram gibi üçüncü parti yazılım konuşmalarını kaydettiği ortaya çıktı.

Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Cevrim-disi-video-izleme-imkani-saglayan-YouTube-Go-yayinlandi.htm

İlk kez geçtiğimiz yıl eylül ayında Google CEO’su Sundar Pichai tarafından görücüye çıkarılanYouTube Go, uzun süredir beklenen bazı yenilikçi özellikleri beraberinde getiriyor. YouTube videolarının akıllı cihazlara indirilmesini ve çevrim dışı izlenmesini mümkün hale getiren uygulama, bu sayede internet paketinin daha az kullanılmasına katkı sağlıyor.11

Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir!
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Stanford-Universitesinden-ilginc-calisma-Herkes-trol-olabilir.htm

Kolay testi tamamlayan ve tarafsız yorumları okuyanların sadece %35’i kendi yazdığı yorumda trollük yaparken; zor testi tamamlayan ve tarafsız yorumları okuyanlarda bu oran %50’ye yükseliyor. Zor testi okuyan ve trol yorumlara maruz kalanlarda ise %68’i yorumunda trollük yaptı.

Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Google-resimleri-yapay-zeka-ile-belirginlestirecek.htm

Yapay zeka konusunda çalışan Google Brain ekibi, farklı yöntemler kullanarak detayları tamamlayan ve resmi belirgin hale getiren yeni bir model geliştirdiğini duyurdu. Pixel Recursive Super Resolution modeli gelecek için ümit vadediyor.
Google Brain, resmi belirginleştirmek için iki yöntem kullanıyor. ResNet tabanlı ilk yöntem düşük çözünürlüklü resmi yüksek çözünürlüklü benzer resimlerle karşılaştırarak görselin nasıl görünmesi gerektiğini anlamaya çalışıyor. Ortaya çıkan analiz detayları bir sonraki adıma yol gösteriyor.

PixelCNN Ağı adındaki ikinci yöntem ise analizleri değerlendirerek çözünürlüğü artan görüntünün boş kalan kısımlarına hangi piksellerin gelebileceğini tahmin ediyor. Eksik kalan detaylar böylece tamamlanıyor ve çözünürlük yükseltiliyor.
Project CARS 2, 2017 için Doğrulandı, Yeni Bilgiler ve Tanıtım Videosu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Project_CARS_2_2017_icin_Dogrulandi_Yeni_Bilgiler_ve_Tanitim_Videosu-86109.htm
İlk olarak oyunun 2017'nin sonları gibi PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacağı doğrulandı. Slightly Mad Studios CEO'su Ian Bell daha öncesinde oyunu eylül ayında çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Bunun dışında oyunda en ikonik markalardan 170'den fazla lisanslı araç olacağı belirtildi. Slightly Mad Studios'un açıklamasına göre de Project CARS 2 en fazla piste sahip konsol yarış oyunu olacak. Ayrıca oyun tam bir VR desteği ve PC'de 12K çözünürlük desteği sunacak.


Dark Souls III - ‘The Ringed City’ DLC Oynanış Videosu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dark_Souls_III__The_Ringed_City_DLC_Oynanis_Videosu-86111.htm

Bugün, Bandai Namco ile From Software, Dark Souls III için yayınlanacak ikinci ve son indirilebilir içerik The Ringed City'den dört dakikaya yakın bir oynanış videosu paylaştı.

The Ringed City'de, dünyanın sonuna seyahat edecek ve Halkalı Şehir'i arayacaksın. Bu yolculukta, yeni zırh, sihir ve öğeler ile yeni ülkelere, patronlara ve düşmanlara meydan okuyacaksın.

Dark Souls III, daha önce çıkmış olan Ashes of Ariandel ve yeni sunulacak The Ringed City DLC'sini barındıracak Dark Souls III: The Fire Fades Editionise 21 Nisan 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

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dere.beyi 2 yıl en beğenilen
meşajını aldım mesut kardeşim :)
.
ve bende hayır diyorum..!!!
.
sende varmısın erdi kardeşim ?
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chatlaxs 2 yıl
Meşajı aldık Mesut reyiz



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majesthion 2 yıl
Nükleer Santral bize gelmez. Çok düşmanımız var ve iş güvenliği konusunda ne kadar iyi olduğumuzu Soma faciasında gördük. Haritadan siliniriz resmen. Şakaya gelcek birşey değil bu.
Nükleer Santral bize gelmez. Çok düşmanımız var ve iş güvenliği konusunda ne kadar iyi olduğumuzu Soma faciasında gördük. Haritadan siliniriz resmen. Şakaya gel...
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musamusamusa1 2 yıl
Türkiyede zaten anlamıyorum oyunlar neden bu firmanın tekelinde ve fiyatları ve stokları neden kafalarına göre belirliyorlar. Millet bunlara mahkum nedense.
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fantomasds 2 yıl
Nükleer santral su olan bir yere yapılır. Nükleer tepkimeyle su, buhar olur. Buhar jeneratör kanatlarını çevirir ve elektrik üretilir. Ayrıca nükleer reaktörün soğutulması için de su gereklidir. Nükleer santral çöle kurulamaz.
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By_higH 2 yıl
Medya sahiplerinden örnek verirken, ülkede havuz medyası gibi bi gerçeklik varken bu konuda milyonlarca örnek verebilirken üstelik GÜNCEL olarak, senin verdiğin örnek cidden saçma oldu sevgili mesut!
Neymiş bedelli haberi yaptırıyormuş, rusya senin askerini bombaladı, adamlar logoların yarısı kadar haber yapmadı, bunu haber yaptılar alahtan daha haber yapmadıkları da var emin ol.
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ahmetkep 2 yıl
Battlefield 1, infinite warfare' dan daha iyiydi. Hikaye modunu ben çok beğendim. Mesut sevmemiş ama.. Bence 1. Dünya savaşı temalı oyun olmalı Call Of Duty' de.
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WoXeD 2 yıl
hahahah meşaj :D
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cibicibi 2 yıl
Mesut Abi meşazını aldım, büyük Türkiye ve güzel yarınlar için ben de evet diyorum, Erdi kardeşim sen de var mısın?
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JoeyBane 2 yıl
Son günlerde dinlediğim en keyifli program bu oldu. Eleştirilerimizin dinlendiğini bilmek mutluluk verici. İyi çalışmalar.
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gultekinlive 2 yıl
Teknoloji ve oyun programı diyoruz ama oyun tarafı pek tatmin etmiyor. Gökhan'a pas atılması lazım. Oyun editörü olmayanlar daha fazla yorum yapıyorlar. Teknoloji haberlerinin üstünde durulurken oyun tarafı hızlıca geçiliyor. Bu noktalarda Gökhan'ın programı domine etmesi gerekiyor. Çünkü bazı haberlerin üstüne uzunca yorumlar yapılabilir.
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Zağnos 2 yıl
Bu kotayı nasıl kaldıracaklar? Alt yapı yetecek mi? Ben tt kullanıyorum, bildiğim kadarı ile Türkiyenin en yaygın alt yapıya sahip şirketi fakat kaç kere konuşmama rağmen 6 mbitten fazla veremeyeceklerini, alt yapının( konuştuğumda direkt sizin kablo fazlasını desteklemiyor diyorlar) fazlasını veremeyeceğini söylüyorlar
Vdsl,fiber hatta tivibu bile desteklemiyormuş bizim burası, ülkenin çoğunluğunun böyle olduğunu düşünüyorum belki hatalıyımdır. 1-2 yılda mı bu altyapıyı
değiştirecekler.16 paket kullanıyorum, 8 ile fiyat aynı. Kotayı geçince kullanımdaki tek fark bişey indireceksem 5mbit yerine 3 ile iniyor :)
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cancan_burak 2 yıl
Meşaşını aldım mesut kardeşim
diyorum sen ne diyorsunuz gökhan karrşim
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