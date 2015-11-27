2si1 "Kardeş Payı" Teknoloji ve Oyun Programı

AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/AMD-GCN-mimarisinden-once-cikmis-ekran-kartlarina-surucu-destegini-kesti.htm
Rainbow Six: Siege NVIDIA GameWorks Trailer
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-Gameworks-teknolojisine-dikkat-ceken-Rainbow-Six-fragmani-yayinlandi.htm
Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Jeff-Bezosun-Yeni-Cobani-tarih-yazdi.htm
Araştırmacılar hissedebilen biyonik kol geliştirmeyi başardı
Vulkan API'si geliyor, Android'de oyun grafikleri coşuyor
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Vulkan-APisi-geliyor-Androidde-oyun-grafikleri-cosuyor.htm
Mozilla, Google olmadan da ayakta kalmayı başardı
ttp://www.donanimhaber.com/tarayicilar/haberleri/Mozilla-Google-olmadan-da-ayakta-kalmayi-basardi.htm
Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Rusyada-kurulacak-devasa-veri-merkezi-nukleer-enerjiden-beslenecek.htm
Avrupa vatandaşları Google'a 348 bin içerik silinmesi talebi gönderdi
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Avrupa-vatandaslari-Googlea-348-bin-icerik-silinmesi-talebi-gonderdi.htm
Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Ucuz-Hoverboardlar-tehlike-saciyor.htm7
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