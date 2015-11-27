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2si1 "Kardeş Payı" Teknoloji ve Oyun Programı

4 yıl
42b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor. AMD'nin eski kartlara desteği kesmesi, PS4 oyunlarının PC'de oynanabilmesi ve fazlası...

AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/AMD-GCN-mimarisinden-once-cikmis-ekran-kartlarina-surucu-destegini-kesti.htm


Rainbow Six: Siege NVIDIA GameWorks Trailer

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-Gameworks-teknolojisine-dikkat-ceken-Rainbow-Six-fragmani-yayinlandi.htm


Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Jeff-Bezosun-Yeni-Cobani-tarih-yazdi.htm

Araştırmacılar hissedebilen biyonik kol geliştirmeyi başardı

Vulkan API'si geliyor, Android'de oyun grafikleri coşuyor
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Vulkan-APisi-geliyor-Androidde-oyun-grafikleri-cosuyor.htm

Mozilla, Google olmadan da ayakta kalmayı başardı

ttp://www.donanimhaber.com/tarayicilar/haberleri/Mozilla-Google-olmadan-da-ayakta-kalmayi-basardi.htm

Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Rusyada-kurulacak-devasa-veri-merkezi-nukleer-enerjiden-beslenecek.htm

Avrupa vatandaşları Google'a 348 bin içerik silinmesi talebi gönderdi

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Avrupa-vatandaslari-Googlea-348-bin-icerik-silinmesi-talebi-gonderdi.htm


Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Ucuz-Hoverboardlar-tehlike-saciyor.htm7



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Patren 4 yıl en beğenilen
gömlekler ne olmuş öyle bukalemun gibi kamuflaj olmuşunuz
1 Yanıt Yanıtla +7
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tomasson85 4 yıl
Aral gibi bir tekel varken oyun fiyatlarının düşmesi hayal
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MALTHAEL 4 yıl
SONY de gram kafa yok adam hazırlamış işte elemanı kap senin için çalışsın program hazır sunu ver güncelleme olarak . Böyle beyinleri kaçırmamak lazım .
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Seefoo 4 yıl
Konsol oyunculuğu gelişir mi gelişmez mi Türkiye'de fikrim yok,zira çevremde konsol sahibi yok.Ancak steamde fiyatlar TL ye döndükten sonra çevremdeki birçok kişi steam üzerinden düzenli oyun almaya başladı.
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Mihrali Bey 4 yıl
Ya nolursunuz 2 saat 3 saat yapın şu programı. Çok keyifli sizi izlemek.
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koçari 4 yıl
dating russian and find my next love
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Das Boot 4 yıl
Star Wars Battlefront ile ilgili yoruma katılıyorum. Beta sürecinde bir kaç gün oynadım, onlarca modu olacağını düşünerek çok beğenmiştim. Fakat çok az haritada çok az oyun modu olan bir oyun olmuş. Açıkçası 240₺ ben o oyuna vermem. EA Games'in fiyat politikasını bilmiyorum ama tahminen Aralıkta Star Wars Güç Uyanıyor vizyona girdiğinde asıl satışını yapacaktır ve ardından bir kaç aya fiyatını kesinlikle düşürmeleri lazım. Zaten eleştirilerde çok zor satarlar o fiyat ile.
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oktay_26 4 yıl
metro turiz uzaya gitmediyi sürece uzaya kim gidecek bizim ülkede :)
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en323 4 yıl
biraz daha espiri geçen haftaki gibi biraz daha
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benimadimkuntakinte 4 yıl
youtube kanalımıza abone olun diyorsunuz ama kanal nerde?
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CodeMachine 4 yıl
Bu bilim haberlerinde sanki batı hiç insan öldürmüyor sadece insanlığın iyiliği için çalışıyor gibi yorumluyorsunuz. Sizde biliyorsunuz ki en çok insan katleden batılılar, öyle ki kendilerini için katliam yapanları düşmanlarının kılığına sokarak bir taşla iki kuş vuruyor.
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MALTHAEL 4 yıl
SONY de gram kafa yok adam hazırlamış işte elemanı kap senin için çalışsın program hazır sunu ver güncelleme olarak . Böyle beyinleri kaçırmamak lazım .
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lido 4 yıl
Oyun fiyatlarının düşeceğine inanmıyorum
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su_şişesi 4 yıl
foto realizm
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Okisht 4 yıl
Sony PC'ye stream için ekip kuracağına bu yazılımı geliştiren arkadaşları direk işe alsaymış. Hem program da hazır direk makyajlanıp yayınlanırdı
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