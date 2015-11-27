2si1 "Kardeş Payı" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 her Cuma olduğu gibi bu Cuma günü de Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor. AMD'nin eski kartlara desteği kesmesi, PS4 oyunlarının PC'de oynanabilmesi ve fazlası...

AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/AMD-GCN-mimarisinden-once-cikmis-ekran-kartlarina-surucu-destegini-kesti.htm

Rainbow Six: Siege NVIDIA GameWorks Trailer https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidia-Gameworks-teknolojisine-dikkat-ceken-Rainbow-Six-fragmani-yayinlandi.htm

Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Jeff-Bezosun-Yeni-Cobani-tarih-yazdi.htm



Araştırmacılar hissedebilen biyonik kol geliştirmeyi başardı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Arastirmacilar-hissedebilen-biyonik-kol-gelistirmeyi-basardi.htm Vulkan API'si geliyor, Android'de oyun grafikleri coşuyor

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Vulkan-APisi-geliyor-Androidde-oyun-grafikleri-cosuyor.htm



Mozilla, Google olmadan da ayakta kalmayı başardı ttp://www.donanimhaber.com/tarayicilar/haberleri/Mozilla-Google-olmadan-da-ayakta-kalmayi-basardi.htm



Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Rusyada-kurulacak-devasa-veri-merkezi-nukleer-enerjiden-beslenecek.htm



Avrupa vatandaşları Google'a 348 bin içerik silinmesi talebi gönderdi https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Avrupa-vatandaslari-Googlea-348-bin-icerik-silinmesi-talebi-gonderdi.htm

Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Ucuz-Hoverboardlar-tehlike-saciyor.htm7

