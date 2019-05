2si1 "Kotadan korkmayan" Teknoloji ve Oyun Programı

Bu hafta Kota iddiaları, kopya film indirenlere hapis cezası getirebilecek yeni düzenleme, Wikipedia'nın kapatılması, dünya genelinde uydudan ucuz geniş bant internet ve fazlası sizi bekliyor.

Konuşulan konular;



KOTA konuları



Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak

Tekken 7'nin Steam Fiyatı İki Katına Çıktı

Space X ile uzaydan internet keyfi 2019’da ilk adım

Wikipedia engellendi



Çin’den Wikipedia’ya rakip oluşum

Yerli harita uygulaması kullanıma sunuldu

Sony E3 2017 Basın Konferansı Tarih ve Saati Duyuruldu



Sony dışında şu ana kadar Microsoft (12 Haziran



Electronic Arts ve Nintendo bu yıl da E3 2017'de yer almayacak. Electronic Arts E3'ten hemen önce EA Play 2017 adı altında 10 Haziran



Darksiders III Resmi Olarak Duyuruldu

AMD’de mali kayıplar devam ediyor

Intel 9 yıllık açığı yamadı

Samsung, Intel’i geçebilir

AMD 3 yıldır ilk kez Intel’den pazar payı kaptı

Intel: AMD Ryzen’ın olağan dışı bir etkisi olmadı

SurfaceBook 2017



RX VEga GTX 1070 ile kafa kafaya

Nvidia Neflix 4K desteği

Yapay zeka olmadan hızlı koşan robot

Rising Storm 2: Vietnam Türkçe Gelecek

Modern Warfare Remastered Bağımsız Olarak Listelendi

Fan gets free trip to BlizzCon after finding long-lost StarCraft Source Code

