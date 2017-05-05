2si1 "Kotadan korkmayan" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Bu hafta Kota iddiaları, kopya film indirenlere hapis cezası getirebilecek yeni düzenleme, Wikipedia'nın kapatılması, dünya genelinde uydudan ucuz geniş bant internet ve fazlası sizi bekliyor.
Konuşulan konular;
KOTA konuları
Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak
https://www.donanimhaber.com/Korsan-film-indirenin-internet-baglantisi-yavaslatilacak-90868
Tekken 7'nin Steam Fiyatı İki Katına Çıktı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Tekken_7nin_Steam_Fiyati_iki_Katina_Cikti-86799.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Tekken_7_PlayStation_VR_Oynanis_Goruntusu_Yayinlandi-86759.htm
Space X ile uzaydan internet keyfi 2019’da ilk adım
https://www.donanimhaber.com/SpaceX-ile-uzaydan-internet-keyfi-ilk-uydular-2019da-firlatiliyor-90885
Wikipedia engellendi
Çin’den Wikipedia’ya rakip oluşum
https://www.donanimhaber.com/Cin-kendi-Wikipediasini-olusturmak-icin-kollari-sivadi-90854
Yerli harita uygulaması kullanıma sunuldu
https://www.donanimhaber.com/Milli-Google-Earth-sivil-kullanima-acildi-90869
Sony E3 2017 Basın Konferansı Tarih ve Saati Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_E3_2017_Basin_Konferansi_Tarih_ve_Saati_Duyuruldu-86787.htm
Sony'nin E3 basın konferansı Türkiye tarihi ve saatine göre 13 Haziran 04:00'da başlayacak.
Sony dışında şu ana kadar Microsoft (12 Haziran 00:00) ve Bethesda Softworks (12 Haziran 05:00) E3 2017 basın konferansı tarih ve saatini açıkladı.
Electronic Arts ve Nintendo bu yıl da E3 2017'de yer almayacak. Electronic Arts E3'ten hemen önce EA Play 2017 adı altında 10 Haziran 22:00'da bir basın konferansı düzenleyecek. Nintendo da muhtemelen bir Dijital Etkinlik düzenleyecek.
Darksiders III Resmi Olarak Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Darksiders_III_Resmi_Olarak_Duyuruldu-86775.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Darksiders_III_icin_Yeni_Ekran_Goruntuleri_Yayinlandi-86797.htm
AMD’de mali kayıplar devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/AMDde-mali-kayiplar-devam-ediyor-90859
Intel 9 yıllık açığı yamadı
https://www.donanimhaber.com/intel-9-yillik-acigi-yamadi-90856
Samsung, Intel’i geçebilir
https://www.donanimhaber.com/Samsung-inteli-gecebilir-Yonga-sektorunde-dengeler-degisiyor-90842
Sony dışında şu ana kadar Microsoft (12 Haziran 00:00) ve Bethesda Softworks (12 Haziran 05:00) E3 2017 basın konferansı tarih ve saatini açıkladı.
Electronic Arts ve Nintendo bu yıl da E3 2017'de yer almayacak. Electronic Arts E3'ten hemen önce EA Play 2017 adı altında 10 Haziran 22:00'da bir basın konferansı düzenleyecek. Nintendo da muhtemelen bir Dijital Etkinlik düzenleyecek.
Darksiders III Resmi Olarak Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Darksiders_III_Resmi_Olarak_Duyuruldu-86775.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Darksiders_III_icin_Yeni_Ekran_Goruntuleri_Yayinlandi-86797.htm
AMD’de mali kayıplar devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/AMDde-mali-kayiplar-devam-ediyor-90859
Intel 9 yıllık açığı yamadı
https://www.donanimhaber.com/intel-9-yillik-acigi-yamadi-90856
Samsung, Intel’i geçebilir
https://www.donanimhaber.com/Samsung-inteli-gecebilir-Yonga-sektorunde-dengeler-degisiyor-90842
AMD 3 yıldır ilk kez Intel’den pazar payı kaptı
https://www.donanimhaber.com/AMD-islemci-kullaniminda-uc-yildir-ilk-kez-intelden-buyuk-bir-pay-kapti-90837
Intel: AMD Ryzen’ın olağan dışı bir etkisi olmadı
https://www.donanimhaber.com/intel-AMD-Ryzenin-olagandisi-bir-etkisi-yok-90814
SurfaceBook 2017
RX VEga GTX 1070 ile kafa kafaya
https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-Vega-ilk-benchmark-testleri-GTX-1070-ile-kafa-kafaya-90824
Nvidia Neflix 4K desteği
https://www.donanimhaber.com/Nvidia-da-4K-Netflix-destegine-kavustu-90815
Yapay zeka olmadan hızlı koşan robot
https://www.donanimhaber.com/Bilgisayar-islemlerine-gerek-duymadan-kosabilen-robot-uretildi-90872
Rising Storm 2: Vietnam Türkçe Gelecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rising_Storm_2_Vietnam_Turkce_Gelecek-86784.htm#yorumlar
Modern Warfare Remastered Bağımsız Olarak Listelendi
https://www.donanimhaber.com/AMD-islemci-kullaniminda-uc-yildir-ilk-kez-intelden-buyuk-bir-pay-kapti-90837
Intel: AMD Ryzen’ın olağan dışı bir etkisi olmadı
https://www.donanimhaber.com/intel-AMD-Ryzenin-olagandisi-bir-etkisi-yok-90814
SurfaceBook 2017
RX VEga GTX 1070 ile kafa kafaya
https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-Vega-ilk-benchmark-testleri-GTX-1070-ile-kafa-kafaya-90824
Nvidia Neflix 4K desteği
https://www.donanimhaber.com/Nvidia-da-4K-Netflix-destegine-kavustu-90815
Yapay zeka olmadan hızlı koşan robot
https://www.donanimhaber.com/Bilgisayar-islemlerine-gerek-duymadan-kosabilen-robot-uretildi-90872
Rising Storm 2: Vietnam Türkçe Gelecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rising_Storm_2_Vietnam_Turkce_Gelecek-86784.htm#yorumlar
Modern Warfare Remastered Bağımsız Olarak Listelendi
Fan gets free trip to BlizzCon after finding long-lost StarCraft Source Code
http://www.eurogamer.net/articles/2017-05-04-man-gets-all-expenses-paid-trip-to-blizzcon-after-finding-long-lost-starcraft-gold-master
http://www.eurogamer.net/articles/2017-05-04-man-gets-all-expenses-paid-trip-to-blizzcon-after-finding-long-lost-starcraft-gold-master
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patron işten atacak
Yani Mesut iki defa videonun kayıtta olmadığını kuşkusuna kapılıyor ama hep ikisi onu ters onaylayarak video kayıtta diyor.
Burada iki faktör var. Ya bu ikisi videonun kayıtta olmaması için bir kumpas kurmuş ve Mesut'u bu tuzağa düşürmüş veya ikisi kör bir tek Mesut doğruyu görmeye çalışmış ama körler buna izin vermemiş. Ya da bu video cihazı kayıtta olup olmadığı anlaşılamayan tuhaf bir mekaniğe sahip.
Evet bu görüntüyü merak ettim