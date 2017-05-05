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2si1 "Kotadan korkmayan" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
42,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu hafta Kota iddiaları, kopya film indirenlere hapis cezası getirebilecek yeni düzenleme, Wikipedia'nın kapatılması, dünya genelinde uydudan ucuz geniş bant internet ve fazlası sizi bekliyor.
Konuşulan konular;

KOTA konuları

Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak
https://www.donanimhaber.com/Korsan-film-indirenin-internet-baglantisi-yavaslatilacak-90868

Tekken 7'nin Steam Fiyatı İki Katına Çıktı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Tekken_7nin_Steam_Fiyati_iki_Katina_Cikti-86799.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Tekken_7_PlayStation_VR_Oynanis_Goruntusu_Yayinlandi-86759.htm

Space X ile uzaydan internet keyfi 2019’da ilk adım
https://www.donanimhaber.com/SpaceX-ile-uzaydan-internet-keyfi-ilk-uydular-2019da-firlatiliyor-90885

Wikipedia engellendi

Çin’den Wikipedia’ya rakip oluşum
https://www.donanimhaber.com/Cin-kendi-Wikipediasini-olusturmak-icin-kollari-sivadi-90854

Yerli harita uygulaması kullanıma sunuldu
https://www.donanimhaber.com/Milli-Google-Earth-sivil-kullanima-acildi-90869

Sony E3 2017 Basın Konferansı Tarih ve Saati Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_E3_2017_Basin_Konferansi_Tarih_ve_Saati_Duyuruldu-86787.htm
Sony'nin E3 basın konferansı Türkiye tarihi ve saatine göre 13 Haziran 04:00'da başlayacak.

Sony dışında şu ana kadar Microsoft (12 Haziran 00:00) ve Bethesda Softworks (12 Haziran 05:00) E3 2017 basın konferansı tarih ve saatini açıkladı.

Electronic Arts ve Nintendo bu yıl da E3 2017'de yer almayacak. Electronic Arts E3'ten hemen önce EA Play 2017 adı altında 10 Haziran 22:00'da bir basın konferansı düzenleyecek. Nintendo da muhtemelen bir Dijital Etkinlik düzenleyecek.

Darksiders III Resmi Olarak Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Darksiders_III_Resmi_Olarak_Duyuruldu-86775.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Darksiders_III_icin_Yeni_Ekran_Goruntuleri_Yayinlandi-86797.htm

AMD’de mali kayıplar devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/AMDde-mali-kayiplar-devam-ediyor-90859

Intel 9 yıllık açığı yamadı
https://www.donanimhaber.com/intel-9-yillik-acigi-yamadi-90856

Samsung, Intel’i geçebilir
https://www.donanimhaber.com/Samsung-inteli-gecebilir-Yonga-sektorunde-dengeler-degisiyor-90842
AMD 3 yıldır ilk kez Intel’den pazar payı kaptı
https://www.donanimhaber.com/AMD-islemci-kullaniminda-uc-yildir-ilk-kez-intelden-buyuk-bir-pay-kapti-90837

Intel: AMD Ryzen’ın olağan dışı bir etkisi olmadı
https://www.donanimhaber.com/intel-AMD-Ryzenin-olagandisi-bir-etkisi-yok-90814

SurfaceBook 2017

RX VEga GTX 1070 ile kafa kafaya
https://www.donanimhaber.com/AMD-Radeon-RX-Vega-ilk-benchmark-testleri-GTX-1070-ile-kafa-kafaya-90824

Nvidia Neflix 4K desteği
https://www.donanimhaber.com/Nvidia-da-4K-Netflix-destegine-kavustu-90815

Yapay zeka olmadan hızlı koşan robot
https://www.donanimhaber.com/Bilgisayar-islemlerine-gerek-duymadan-kosabilen-robot-uretildi-90872

Rising Storm 2: Vietnam Türkçe Gelecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Rising_Storm_2_Vietnam_Turkce_Gelecek-86784.htm#yorumlar

Modern Warfare Remastered Bağımsız Olarak Listelendi
Fan gets free trip to BlizzCon after finding long-lost StarCraft Source Code
http://www.eurogamer.net/articles/2017-05-04-man-gets-all-expenses-paid-trip-to-blizzcon-after-finding-long-lost-starcraft-gold-master

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TEHET 2 yıl en beğenilen
Ben de masa üstüne fotoğrafımı koydum programı dinlesin diye.
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djvietnam 2 yıl
onca yılın profosyonel yayoncılarının böyle komik durumlara düşmesi gerçekten çok acı
1 Yanıt Yanıtla +27
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Piddy 2 yıl
Direk kapattım. Bir dahaki sefere aynı hataya düşmezsiniz umarım.
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malifural 2 yıl
abi her hafta ya ses kaydını açmayı yada kamerayı açmayı unutuyordunuz bu haftada programı çekmeyi unuttuk demeyin abi
patron işten atacak
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fiftypercent 2 yıl
Bu hafta 2si1 çekmeyi unuttular
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4r4g0n 2 yıl
Yorumları beğenmedin mi? Direkt olarak en beğenilenleri göstermeyi kapatın çok mantıklı.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Tamam bu videonun kayıtta olmaması bir kaza. Ama benim anlamadığım şu, videonun 22.00 dakikasında Mesut videonun kayıtta olup olmadığından emin olmak için soruyor ve ikisi birden evet kayıtta diyerek onaylıyor ve devam ediyorlar. Videonun sonunda da Mesut yine videonun kayıtta olduğundan emin değilim hala diyor diğer ikisi yine kayıtta olduğu konusunda ikna ediyor ve programı bitiriyor.
Yani Mesut iki defa videonun kayıtta olmadığını kuşkusuna kapılıyor ama hep ikisi onu ters onaylayarak video kayıtta diyor.
Burada iki faktör var. Ya bu ikisi videonun kayıtta olmaması için bir kumpas kurmuş ve Mesut'u bu tuzağa düşürmüş veya ikisi kör bir tek Mesut doğruyu görmeye çalışmış ama körler buna izin vermemiş. Ya da bu video cihazı kayıtta olup olmadığı anlaşılamayan tuhaf bir mekaniğe sahip.



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magic_of_knight 2 yıl
O kadar söyleyipte nasıl unuttunuz kayıdı :)
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tobepeople 2 yıl
Aslında anlamlı olmuş 240p kalitesine alıp izleyin işte ne güzel anlamlı olmuş kota aşımına ithafen!
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poyraz61. 2 yıl
Bİrdaha çekseydiniz ya ilk çekim (olmayan çekim) prova olurdu
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ozzkan_57 2 yıl
videonun kayıtta olmadığını anladığınızdaki tepkinizi merak ediyorum :)
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maxemilian 2 yıl ozzkan_57
ozzkan_57
videonun kayıtta olmadığını anladığınızdaki tepkinizi merak ediyorum :)

Evet bu görüntüyü merak ettim



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üzgünyum 2 yıl
İlgilenirseniz şu vidyoyu(!) atanlarla memnun oluruz :)
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*siteci* 2 yıl
02-08 arası kotasız saatlarin torrente yaraması konusuna katılmıyorum Mesut bey. 6 saat içinde tam hızdakı internetinle istediğin oyunu sabaha kadar indirmiş olursun zaten. Eğer çok sayıda büyük oyunu sıraya koymazsanız oyununuz birkaç saate inmiş olur.
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