    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: Dayanıklılık ve uzun pil ömrü bir arada!

    Xiaomi, Redmi Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerini Çin’de resmi olarak satışa sundu. Dayanıklılığı ve dev bataryalarıyla öne çıkan telefonlar neler sunuyor? 

    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerini Çin’de resmi olarak tanıttı. Şirket, bu seriyi şimdiye kadarkien dayanıklı ve en uzun ömürlü Note ailesi olarak nitelendiriyor. Her iki cihaz da düşme direnci, suya karşı koruma ve batarya ömrüne odaklanıyor ancak performans ve kamera tarafında birbirinden ayrılıyor.

    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ özellikleri

    İki model de 6,83 inç büyüklüğünde, 2772 x 1280 piksel çözünürlük sunan 1.5K AMOLED ekranla geliyor. Panel, 3200 nit’e kadar parlaklık sağlıyor ve 120 Hz yenileme hızı ile akıcı görüntüler sunuyor. Ekranlar ayrıca, 3840 Hz PWM karartma, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision desteği, 12-bit renk derinliği ve DCI-P3 renk kapsaması gibi gelişmiş teknolojileri destekliyor.

    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 15 Pro, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemcisini kullanıyor. Bu yonga 2,6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli CPU ve Mali-G615 MC2 GPU ile geliyor. Note 15 Pro+ ise Qualcomm’un yeni Snapdragon 7s Gen 4 platformunu kullanan ilk telefon olarak öne çıkıyor. Grafik tarafında Adreno 810 GPU’ yer alıyor. Ayrıca gelişmiş soğutma için “Ice-Sealed Circulating Cooling Pump” sistemiyle donatılmış.
    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Note 15 Pro, f/1.5 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP Sony LYT-600 sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera kullanıyor. Ön tarafta ise 20 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Redmi Note 15 Pro+ ise, OIS özellikli 50 MP Light Fusion 800 ana kamera, 2,5x yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş kamera ile geliyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor. Her iki model de 4K video çekimi, yapay zeka destekli Sihirli Silgi, AI Portre ve çeşitli yaratıcı çekim modlarını destekliyor.

    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    İki telefon da Note serisindeki en büyük kapasiteli 7000 mAh Xiaomi Jinsajiang batarya ile geliyor. Pro, 45 W hızlı şarjı desteklerken, Pro+'ta şarj hızı 90 W'a çıkıyor. Her iki cihaz da 22,5 W kablolu ters şarjı destekleyerek diğer cihazları şarj edebiliyor.

    Redmi Note 15 serisi dayanıklılık özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Ön camda Xiaomi Dragon Crystal Glass, arkada ise ultra sağlam fiberglas panel kullanılmış. 2 metreden granit zemine düşme testinden geçen modeller, beş yıldızlı koruma sertifikasına sahip. Ayrıca, IP66, IP68, IP69 ve IP69K suya ve toza dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor.

    Ses konusunda, çift stereo hoparlör sistemi, Dolby Atmos ve Hi-Res ses desteği ile %400’e kadar yüksek ses çıkışı sunuluyor.

    Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Bağlantı tarafında, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği yer alıyor. Pro+ modelinde ise ekstra Pascal T1S yongası bulunuyor; bu sayede Wi-Fi ve Bluetooth hızları %26 artıyor ve GPS doğruluğu yükseliyor. Ayrı olarak sunulan Note 15 Pro+ Satellite Messaging Edition ise Beidou uydu iletişimini destekliyor ve uydu üzerinden çift yönlü mesaj ve tek dokunuşla acil SMS desteği sunuyor.

    Redmi Note 15 Pro fiyatı

    • 8GB + 256GB: 210 dolar (ön satış: 196 dolar)
    • 12GB + 256GB: 238 dolar (ön satış: 224 dolar)
    • 12GB + 512GB: 266 dolar (ön satış: 252 dolar)

    Redmi Note 15 Pro+ fiyatı

    • 12GB + 256GB: 280 dolar (ön satış: 266 dolar)
    • 12GB + 512GB: 308 dolar (ön satış: 294 dolar)
    • 16GB + 512GB: 336 dolar (ön satış: 322 dolar)
    • Uydu Mesajlaşma Sürümü: 350 dolar (ön satış: 336 dolar)

    Redmi Note 15 Pro özellikleri 

    • Ekran: 6.83 inç, 1220 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit, HDR, AMOLED 
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
    • Bellek: 8 GB, 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB
    • Arka kamera: 50 MP f/1.5 (ana) + 8 MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 20 MP
    • Batarya: 7000 mAh, 45 W hızlı şarj, 22 W ters şarj
    • Yazılım: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.8 mm, 211 gr
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

    Redmi Note 15 Pro+ özellikleri

    • Ekran: 6.83 inç, 1220 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit, HDR, AMOLED 
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
    • Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
    • Arka kamera: 50 MP f/1.6 (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 50 MP, f/2.2, 2.5 zum (telefoto)
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 7000 mAh, 90 W hızlı şarj, 22 W ters şarj
    • Yazılım: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 163.3 x 78.3 x 7.9 mm, 211 gr
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/08/21/xiaomi-redmi-note-15-pro-and-pro-plus-launched-specs-price/ https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=21659 https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=21665
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

