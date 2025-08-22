Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: Dayanıklılık ve uzun pil ömrü bir arada!

Redmi Note 15 Pro ve Pro+ özellikleri
İki model de 6,83 inç büyüklüğünde, 2772 x 1280 piksel çözünürlük sunan 1.5K AMOLED ekranla geliyor. Panel, 3200 nit’e kadar parlaklık sağlıyor ve 120 Hz yenileme hızı ile akıcı görüntüler sunuyor. Ekranlar ayrıca, 3840 Hz PWM karartma, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision desteği, 12-bit renk derinliği ve DCI-P3 renk kapsaması gibi gelişmiş teknolojileri destekliyor.
Redmi Note 15 Pro+ ise, OIS özellikli 50 MP Light Fusion 800 ana kamera, 2,5x yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş kamera ile geliyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor. Her iki model de 4K video çekimi, yapay zeka destekli Sihirli Silgi, AI Portre ve çeşitli yaratıcı çekim modlarını destekliyor.
Redmi Note 15 serisi dayanıklılık özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Ön camda Xiaomi Dragon Crystal Glass, arkada ise ultra sağlam fiberglas panel kullanılmış. 2 metreden granit zemine düşme testinden geçen modeller, beş yıldızlı koruma sertifikasına sahip. Ayrıca, IP66, IP68, IP69 ve IP69K suya ve toza dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor.
Ses konusunda, çift stereo hoparlör sistemi, Dolby Atmos ve Hi-Res ses desteği ile %400’e kadar yüksek ses çıkışı sunuluyor.
Redmi Note 15 Pro fiyatı
- 8GB + 256GB: 210 dolar (ön satış: 196 dolar)
- 12GB + 256GB: 238 dolar (ön satış: 224 dolar)
- 12GB + 512GB: 266 dolar (ön satış: 252 dolar)
Redmi Note 15 Pro+ fiyatı
- 12GB + 256GB: 280 dolar (ön satış: 266 dolar)
- 12GB + 512GB: 308 dolar (ön satış: 294 dolar)
- 16GB + 512GB: 336 dolar (ön satış: 322 dolar)
- Uydu Mesajlaşma Sürümü: 350 dolar (ön satış: 336 dolar)
Redmi Note 15 Pro özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 1220 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit, HDR, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
- Bellek: 8 GB, 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 50 MP f/1.5 (ana) + 8 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 20 MP
- Batarya: 7000 mAh, 45 W hızlı şarj, 22 W ters şarj
- Yazılım: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.8 mm, 211 gr
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
Redmi Note 15 Pro+ özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 1220 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit, HDR, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
- Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Arka kamera: 50 MP f/1.6 (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 50 MP, f/2.2, 2.5 zum (telefoto)
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 7000 mAh, 90 W hızlı şarj, 22 W ters şarj
- Yazılım: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 163.3 x 78.3 x 7.9 mm, 211 gr
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
