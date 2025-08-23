Samsung Galaxy A07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Uğur Seven

Teknoloji Editörü

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.