    Samsung Galaxy A07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung'un en uygun fiyatlı 2025 modeli Galaxy A07 resmen tanıtıldı. Bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken telefon, 5000 mAh batarya, 90 Hz ekran, IP54 koruma ve 6 yıl güncelleme desteğiyle geliyor.

    Samsung Galaxy A07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025 yılının en uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Galaxy A07 modelini duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy A06'nın halefi olan cihaz, şimdilik yalnızca Endonezya'da satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı ise yaklaşık 85 dolar olarak açıklandı.

    Galaxy A07, 6,7 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. Ekran çözünürlüğü HD+ seviyesinde tutulurken, 90 Hz yenileme hızı sunuluyor. Gücünü MediaTek Helio G99 yonga setinden alan cihaz, 4/64 GB'tan 8/256 GB'a kadar farklı bellek seçenekleriyle piyasaya sürüldü.

    Uzun pil ömrü ve IP54 koruma

    Yeni Galaxy A07, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım ömrü vadediyor. Ayrıca 25W hızlı şarj desteği sunmasıyla Samsung'un üst seviye Galaxy S25 modeliyle aynı şarj gücünü sağlıyor. Kamera tarafında ise arkada 50 MP + 2 MP'lik çift kamera, önde ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Samsung Galaxy A07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihaz kutudan Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile çıkıyor ve tam 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacak. 164,4 x 77,4 x 7,6 mm boyutlara ve 184 gram ağırlığa sahip olan Galaxy A07, IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Son olarak akıllı telefonun siyah, yeşil ve açık menekşe olmak üzere üç renk seçeneğne sahip olduğunu da belirtelim.
