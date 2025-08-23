Samsung Galaxy A07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy A07, 6,7 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. Ekran çözünürlüğü HD+ seviyesinde tutulurken, 90 Hz yenileme hızı sunuluyor. Gücünü MediaTek Helio G99 yonga setinden alan cihaz, 4/64 GB'tan 8/256 GB'a kadar farklı bellek seçenekleriyle piyasaya sürüldü.
Uzun pil ömrü ve IP54 koruma
Yeni Galaxy A07, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım ömrü vadediyor. Ayrıca 25W hızlı şarj desteği sunmasıyla Samsung'un üst seviye Galaxy S25 modeliyle aynı şarj gücünü sağlıyor. Kamera tarafında ise arkada 50 MP + 2 MP'lik çift kamera, önde ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.