Dyson, yeni güçlü kablosuz elektrikli süpürgesini piyasaya sürdü: V8 Cyclone

Tam Boyutta Gör Dyson V8 Cyclone kablosuz & şarjlı elektrikli süpürge modeli Çin’de satışta. Yeni model, serideki diğer elektrikli süpürgelerden %30 daha güçlü ve %50 daha uzun çalışma süresine sahip.

Dyson V8 Cyclone kablosuz elektrikli süpürge özellikleri

Tam Boyutta Gör Dyson V8 Cyclone, %99.5 toz toplama oranı sunuyor. Bu, süpürgenin 150 watt'a kadar emiş gücüne sahip 110.000 rpm dijital motoru sayesinde gerçekleşiyor. İnce toz ve PM0.3 parçacıklarının %99.99’unu hapseden tamamen kapalı bir filtre sistemi mevcut. Root Cycline Toz Toplama teknolojisi, tozu süpürgenin torbasına çekmek için güçlü bir santrifüj kuvveti oluşturmak üzere 15 konik döngü kullanıyor.

Dyson V8 Cyclone, Eco, Medium ve Strong olmak üzere üç emiş modundan birini seçmek için kullanılabilen tek bir düğmeye sahip. Markanın Fluffy yumuşak tüy toplama fırçası, kiri hapsetmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, dar alanlarda veya kumaş yüzeylerde temizlik yapmanıza yardımcı olmak için çeşitli aparatlara sahip el tipi modu var. Bu model, V8 Advanced’e göre 20 dakika daha uzun (60 dakika) çalışma süresi sunuyor. Süpürgenin dahili 0.54 L toz haznesi var ve dört saatte tam şarj oluyor.

Dyson V8 Cyclone kablosuz elektrikli süpürge modeli ilk olarak Çin’de (2999 yuan) ve Tayvan’da (14900 tayvan doları) satışa çıktı.

