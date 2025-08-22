Dyson, yeni güçlü kablosuz elektrikli süpürgesini piyasaya sürdü: V8 Cyclone

Dyson V8 Cyclone kablosuz elektrikli süpürge özellikleri
Dyson V8 Cyclone, Eco, Medium ve Strong olmak üzere üç emiş modundan birini seçmek için kullanılabilen tek bir düğmeye sahip. Markanın Fluffy yumuşak tüy toplama fırçası, kiri hapsetmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, dar alanlarda veya kumaş yüzeylerde temizlik yapmanıza yardımcı olmak için çeşitli aparatlara sahip el tipi modu var. Bu model, V8 Advanced’e göre 20 dakika daha uzun (60 dakika) çalışma süresi sunuyor. Süpürgenin dahili 0.54 L toz haznesi var ve dört saatte tam şarj oluyor.
Dyson V8 Cyclone kablosuz elektrikli süpürge modeli ilk olarak Çin'de (2999 yuan) ve Tayvan'da (14900 tayvan doları) satışa çıktı.