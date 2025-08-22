Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson, yeni güçlü kablosuz elektrikli süpürgesini piyasaya sürdü: V8 Cyclone

    Dyson, yeni kablosuz dikey süpürgesini piyasaya sürdü. Dyson V8 Cyclone, markanın V8 serisindeki en üst model ve tek şarjla daha fazla alanı temizleme imkanı veren daha güçlü bataryaya sahip.

    Dyson V8 Cyclone dikey şarjlı elektrikli süpürge Tam Boyutta Gör
    Dyson V8 Cyclone kablosuz & şarjlı elektrikli süpürge modeli Çin’de satışta. Yeni model, serideki diğer elektrikli süpürgelerden %30 daha güçlü ve %50 daha uzun çalışma süresine sahip.

    Dyson V8 Cyclone kablosuz elektrikli süpürge özellikleri

    Dyson V8 Cyclone özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dyson V8 Cyclone, %99.5 toz toplama oranı sunuyor. Bu, süpürgenin 150 watt'a kadar emiş gücüne sahip 110.000 rpm dijital motoru sayesinde gerçekleşiyor. İnce toz ve PM0.3 parçacıklarının %99.99’unu hapseden tamamen kapalı bir filtre sistemi mevcut. Root Cycline Toz Toplama teknolojisi, tozu süpürgenin torbasına çekmek için güçlü bir santrifüj kuvveti oluşturmak üzere 15 konik döngü kullanıyor.

    Dyson V8 Cyclone, Eco, Medium ve Strong olmak üzere üç emiş modundan birini seçmek için kullanılabilen tek bir düğmeye sahip. Markanın Fluffy yumuşak tüy toplama fırçası, kiri hapsetmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, dar alanlarda veya kumaş yüzeylerde temizlik yapmanıza yardımcı olmak için çeşitli aparatlara sahip el tipi modu var. Bu model, V8 Advanced’e göre 20 dakika daha uzun (60 dakika) çalışma süresi sunuyor. Süpürgenin dahili 0.54 L toz haznesi var ve dört saatte tam şarj oluyor.

    Dyson V8 Cyclone kablosuz elektrikli süpürge modeli ilk olarak Çin’de (2999 yuan) ve Tayvan’da (14900 tayvan doları) satışa çıktı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    isveç'in neyi meşhur telefonda kulaklık işareti çıkıyor ses gelmiyor office 2021 pro plus lisans anahtarı ücretsiz beni istemiyor ama engellemiyor 185 65 r 15 hava basıncı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum