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2si1 "Müzikli, Danslı" Teknoloji ve Oyun programı

3 yıl
45,9b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bu hafta Cumartesi günü ekranlarınıza geliyor. Gaming İstanbul Oyun Fuarındaki özel odamızdan yaptığımız çekimde gündemdeki konuları yorumluyor değerlendiriyoruz.
2si1 bu hafta Cuma yerine Cumartesi sizlerle. İyi seyirler.

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TEHET 3 yıl en beğenilen
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TEHET 3 yıl
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Bu bölümü ben sevdim yahu.

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Godolphin 3 yıl
Arkadaki boğucu sese 3 dk dayanabildim ve kapattım..
1 Yanıt Yanıtla +16
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Afrika sucugu 3 yıl
Arkadaki ses bozmus
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DH Misafiri 3 yıl
Aple sirketler sıralamasında birinci oldugunda gurur duymak ve bu markayı kullanınca elit hissetmek...enteresan...
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FreeMaNMeliH 3 yıl
Bölüm çok enerji dolu olmuş, ortamdan heralde...
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DH Misafiri 3 yıl
Çok kıssa olmuş bir daki 2si1 uzun olsun
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DH Misafiri 3 yıl
Özellikle müzik yükseldikten sonra çok eğlenceli oldu :P İyiki yaptınız bu bölümü :)
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DH Misafiri 3 yıl
Bol müzik ve danslı feyzli bir sohbet olmuş,o arkaplanı istiyoruz.
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farukk44 3 yıl
Talha abiye üzüldüm, yazık adam uğraşıyor mesut abi trollük peşinde. Yapma demiyoruz hobi olarak yine yap ama Talha abiye birazcık saygı başka birşey değil
Güzel bölümdü ama hiçbirşey hatırlamıyorum
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sawgiray 3 yıl
Çok zevkli bir bölüm olmuş elinize sağlık
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BabekDesign 3 yıl
ben region olarak ukrayna yaptim,sonra magazadan buldum oyunu 266 ukrayna grivnasi olarak satiliyor. bu da yaklasik 29-30 tl yapiyor sanirim. simdi ben bunu alsam direk yuklenecek mi pc'ye? bu arada son guncelleme gelmemis oyuna, bazi kullanicilar acamiyor oyunu, bazilarinda full ekran oynanmiyor, xbox360 kontrolcusu calismiyor falan filan. alacaksaniz gidin steam'den alin diyorlar
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TEKLER 3 yıl
Yoğunluğa rağmen , emek verilmiş ve yayın yapılmış.Teşekkür ediyorum.
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Patren 3 yıl
adamlar yarım saat bile dayanamadı :)
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