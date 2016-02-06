2si1 "Müzikli, Danslı" Teknoloji ve Oyun programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Arkadaki ses bozmus
|Aple sirketler sıralamasında birinci oldugunda gurur duymak ve bu markayı kullanınca elit hissetmek...enteresan...
|Bölüm çok enerji dolu olmuş, ortamdan heralde...
|Çok kıssa olmuş bir daki 2si1 uzun olsun
|Özellikle müzik yükseldikten sonra çok eğlenceli oldu :P İyiki yaptınız bu bölümü :)
|Bol müzik ve danslı feyzli bir sohbet olmuş,o arkaplanı istiyoruz.
| Talha abiye üzüldüm, yazık adam uğraşıyor mesut abi trollük peşinde. Yapma demiyoruz hobi olarak yine yap ama Talha abiye birazcık saygı başka birşey değil
Güzel bölümdü ama hiçbirşey hatırlamıyorum
|Çok zevkli bir bölüm olmuş elinize sağlık
|ben region olarak ukrayna yaptim,sonra magazadan buldum oyunu 266 ukrayna grivnasi olarak satiliyor. bu da yaklasik 29-30 tl yapiyor sanirim. simdi ben bunu alsam direk yuklenecek mi pc'ye? bu arada son guncelleme gelmemis oyuna, bazi kullanicilar acamiyor oyunu, bazilarinda full ekran oynanmiyor, xbox360 kontrolcusu calismiyor falan filan. alacaksaniz gidin steam'den alin diyorlar
|Yoğunluğa rağmen , emek verilmiş ve yayın yapılmış.Teşekkür ediyorum.
|adamlar yarım saat bile dayanamadı :)
Bu bölümü ben sevdim yahu.