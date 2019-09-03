2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. RTÜK'ün atılımları sonrası Türkiye'yle alakalı bir adım atıp atmayacağı merak edilen Netflix'in akıbeti belli oldu.
2si1'de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. RTÜK'ün atılımları sonrası Türkiye'yle alakalı bir adım atıp atmayacağı merak edilen Netflix'in akıbeti belli oldu.
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Amaç para, vergi veya denetim vs. değil bu uygulama Dünya'da ilk amacı ve ucu açık bir karar. İnsanları tv'den nefret ettirdiler şimdi sıra internet ortamına geldi..