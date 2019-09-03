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    2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu?

    3 hf.
    2,9b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1'de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. RTÜK'ün atılımları sonrası Türkiye'yle alakalı bir adım atıp atmayacağı merak edilen Netflix'in akıbeti belli oldu.
    2si1'de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. RTÜK'ün atılımları sonrası Türkiye'yle alakalı bir adım atıp atmayacağı merak edilen Netflix'in akıbeti belli oldu. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TeqilaKİNG 2 hf.
    1.5 milyon kişiyi bırakıp gitmez heralde
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    PEGASUSS... 2 hf.
    Bunlar hep dış minnakların oyunu
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    jac0B0 2 hf.
    Çok iyi para kazanıyorlar, nerdeyse herkesde netflix var bırakırlar mı hiç...
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    ilkerinanç 2 hf.
    Buldu mu bırakır mıyım?
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    Yoizhik 2 hf.

    twitter.com/...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    matador_mirkhan 2 hf.
    Bi saç ekim videosu daha geliyor demek...
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    # Ace # 3 hf.
    Kapatırdım rahatım us netflix içeriğinin %30 bile zor gören ve artık sansürlenme ihtimali olan bir servise niye üye olayım ki.
    Amaç para, vergi veya denetim vs. değil bu uygulama Dünya'da ilk amacı ve ucu açık bir karar. İnsanları tv'den nefret ettirdiler şimdi sıra internet ortamına geldi..
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    dostum kertenkele 3 hf.
    Kimse kusura bakmasın ama çok boş bir program olmuş. 7 dakikamı geri istiyorum derlerya hani o cinsten boş bir program
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    Nınja 3 hf.

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    Freexog 3 hf.
    Yine o bilgisayar

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