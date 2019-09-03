2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu?

2si1'de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. RTÜK'ün atılımları sonrası Türkiye'yle alakalı bir adım atıp atmayacağı merak edilen Netflix'in akıbeti belli oldu.

2si1'de bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. RTÜK'ün atılımları sonrası Türkiye'yle alakalı bir adım atıp atmayacağı merak edilen Netflix'in akıbeti belli oldu.