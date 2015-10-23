2si1 "Sohbeti güzel SS'li" Teknoloji ve Oyun Programı

Türksat 4B uydusu fırlatıldı ve ilk sinyal alındıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turksat-4B-uydusu-firlatildi-ve-ilk-sinyal-alindi.htm
Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri sosyal ağdan davet aldı
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Twitter-acigini-bulan-Bahcesehir-Universitesi-ogrencileri-sosyal-agdan-davet-aldi.htm
Samanyolu Galaksisi'ni 46 milyar piksellik fotoğraf ile keşfedin
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samanyolu-Galaksisini-46-milyar-piksellik-fotograf-ile-kesfedin.htm
Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybettihttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Uzay-mekiginin-babasi-George-Mueller-hayatini-kaybetti.htm
ABD Drone Kullanımını Kayıt Altına Alıyorhttps://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/ABD-Drone-Kullanimini-Kayit-Altina-Aliyor.htm
Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Merakli-bir-gelistirici-3D-yazicilardan-elektrik-gucuyle-ateslenen-silah-uretmeyi-basardi.htm
AMD yılın üçüncü çeyreğini de zararla kapattıhttps://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-yilin-ucuncu-ceyregini-de-zararla-kapatti.htm
Microsoft bu kez güldürmedihttps://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Microsoft-bu-kez-guldurmedi.htm
Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot minihttps://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Xiaomi-yeni-bir-sektore-daha-giriyor--Ninebot-mini.htm
IBM, kaynak kodlarının Çin hükümeti tarafından incelenmesini kabul ettihttps://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/iBM-kaynak-kodlarinin-Cin-hukumeti-tarafindan-incelenmesini-kabul-etti.htm
Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladıhttps://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjisi-santrali-elektrik-uretmeye-basladi.htm
Google Street View Türkiye'de kullanıma sunulduhttps://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Google-Street-View-Turkiyede-kullanima-sunuldu.htm
YouTube Red duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/YouTube-Red-duyuruldu.htm
Oyuncu bilgisayarı segmentinde gerileme dönemi
https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/Oyuncu-bilgisayari-segmentinde-gerileme-donemi.htm
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Geleceğe dönüş filmi 80 lerde doğmuş insanlar için kült bir filmdir.
"Mide bulandırıcı, bitsin artık şu muhabbet" diye tiksinerek anlattığınız konu biz teknoloji severlerin birçoğunun ilgisini çeken bir konu.
Biz çocukken tasvir edilen gelecek ile şimdi yaşadığımız o tarihi karşılaştırmak o zamanı ve bu zamanı yaşayan insanlar için çocukluk günlerine dönmek olabilir, fakat "ergenlik" olarak nitelendirilemez.
İlgiyle takip edilen bir teknoloji editörü olarak böyle bir yorumda bulunmanızı çok talihsiz buluyorum.