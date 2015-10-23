2si1 "Sohbeti güzel SS'li" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemi oluşturan teknoloji ve oyun haberlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Talha Aynacı ile birlikte haberleri; anlatıyor, yorumluyor, tartışıyoruz.

Türksat 4B uydusu fırlatıldı ve ilk sinyal alındıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turksat-4B-uydusu-firlatildi-ve-ilk-sinyal-alindi.htm



Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri sosyal ağdan davet aldı

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Twitter-acigini-bulan-Bahcesehir-Universitesi-ogrencileri-sosyal-agdan-davet-aldi.htm



Samanyolu Galaksisi'ni 46 milyar piksellik fotoğraf ile keşfedin https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samanyolu-Galaksisini-46-milyar-piksellik-fotograf-ile-kesfedin.htm

Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybettihttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Uzay-mekiginin-babasi-George-Mueller-hayatini-kaybetti.htm ABD Drone Kullanımını Kayıt Altına Alıyorhttps://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/ABD-Drone-Kullanimini-Kayit-Altina-Aliyor.htm

Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Merakli-bir-gelistirici-3D-yazicilardan-elektrik-gucuyle-ateslenen-silah-uretmeyi-basardi.htm

AMD yılın üçüncü çeyreğini de zararla kapattıhttps://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-yilin-ucuncu-ceyregini-de-zararla-kapatti.htm

Microsoft bu kez güldürmedihttps://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Microsoft-bu-kez-guldurmedi.htm

Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot minihttps://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Xiaomi-yeni-bir-sektore-daha-giriyor--Ninebot-mini.htm

IBM, kaynak kodlarının Çin hükümeti tarafından incelenmesini kabul ettihttps://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/iBM-kaynak-kodlarinin-Cin-hukumeti-tarafindan-incelenmesini-kabul-etti.htm Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladıhttps://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjisi-santrali-elektrik-uretmeye-basladi.htm



Google Street View Türkiye'de kullanıma sunulduhttps://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Google-Street-View-Turkiyede-kullanima-sunuldu.htm

YouTube Red duyuruldu https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/YouTube-Red-duyuruldu.htm Oyuncu bilgisayarı segmentinde gerileme dönemi https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/Oyuncu-bilgisayari-segmentinde-gerileme-donemi.htm



