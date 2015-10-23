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2si1 "Sohbeti güzel SS'li" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
38,2b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemi oluşturan teknoloji ve oyun haberlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Talha Aynacı ile birlikte haberleri; anlatıyor, yorumluyor, tartışıyoruz.

Türksat 4B uydusu fırlatıldı ve ilk sinyal alındıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turksat-4B-uydusu-firlatildi-ve-ilk-sinyal-alindi.htm


Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri sosyal ağdan davet aldı
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Twitter-acigini-bulan-Bahcesehir-Universitesi-ogrencileri-sosyal-agdan-davet-aldi.htm


Samanyolu Galaksisi'ni 46 milyar piksellik fotoğraf ile keşfedin

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samanyolu-Galaksisini-46-milyar-piksellik-fotograf-ile-kesfedin.htm


Uzay mekiğinin babası George Mueller hayatını kaybettihttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Uzay-mekiginin-babasi-George-Mueller-hayatini-kaybetti.htm

ABD Drone Kullanımını Kayıt Altına Alıyorhttps://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/ABD-Drone-Kullanimini-Kayit-Altina-Aliyor.htm


Meraklı bir geliştirici 3D yazıcılardan elektrik gücüyle ateşlenen silah üretmeyi başardıhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Merakli-bir-gelistirici-3D-yazicilardan-elektrik-gucuyle-ateslenen-silah-uretmeyi-basardi.htm

AMD yılın üçüncü çeyreğini de zararla kapattıhttps://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-yilin-ucuncu-ceyregini-de-zararla-kapatti.htm


Microsoft bu kez güldürmedihttps://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Microsoft-bu-kez-guldurmedi.htm

Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot minihttps://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Xiaomi-yeni-bir-sektore-daha-giriyor--Ninebot-mini.htm

IBM, kaynak kodlarının Çin hükümeti tarafından incelenmesini kabul ettihttps://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/iBM-kaynak-kodlarinin-Cin-hukumeti-tarafindan-incelenmesini-kabul-etti.htm

Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladıhttps://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjisi-santrali-elektrik-uretmeye-basladi.htm


Google Street View Türkiye'de kullanıma sunulduhttps://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Google-Street-View-Turkiyede-kullanima-sunuldu.htm


YouTube Red duyuruldu

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/YouTube-Red-duyuruldu.htm

Oyuncu bilgisayarı segmentinde gerileme dönemi

https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/Oyuncu-bilgisayari-segmentinde-gerileme-donemi.htm
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qrolica 3 yıl en beğenilen
marsta kız varsa giderim abi.şansımı bi de orda deniyim
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ozkan_tpc 3 yıl
Mesut Bey,
Geleceğe dönüş filmi 80 lerde doğmuş insanlar için kült bir filmdir.
"Mide bulandırıcı, bitsin artık şu muhabbet" diye tiksinerek anlattığınız konu biz teknoloji severlerin birçoğunun ilgisini çeken bir konu.
Biz çocukken tasvir edilen gelecek ile şimdi yaşadığımız o tarihi karşılaştırmak o zamanı ve bu zamanı yaşayan insanlar için çocukluk günlerine dönmek olabilir, fakat "ergenlik" olarak nitelendirilemez.
İlgiyle takip edilen bir teknoloji editörü olarak böyle bir yorumda bulunmanızı çok talihsiz buluyorum.
Mesut Bey,Geleceğe dönüş filmi 80 lerde doğmuş insanlar için kült bir filmdir."Mide bulandırıcı, bitsin artık şu muhabbet" diye tiksinerek anlattığınız ...
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Drysdale 3 yıl
tablet alınması yerine, paranın üniversitelere alınan bir hizmet karşılığında verilmesi fikrine tamamiyle katılıyorum. tabletler biz öğretmenlere zimmetli şekilde verilirken aynı işlemi öğrencilerde uygulamadılar. geri alma diye bir şey söz konusu olmadığından paraya sıkışan ya da parayı farklı şekilde kullanmayı amaçlayan öğrenciler sattılar aldıkları tabletleri. inşallah milletimizin parasını akıllıca kullanmayı düşünen birileri getirilir şu kurumların başlarına...
tablet alınması yerine, paranın üniversitelere alınan bir hizmet karşılığında verilmesi fikrine tamamiyle katılıyorum. tabletler biz öğretmenlere zimmetli şekil...
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1 Avatar
- The Stig - 3 yıl
Orjinalden alıntı: MonitörKertenkelesi
EA'nın Remastered olayını gereksiz görmesini saçma buluyorum. Zamanının grafik ve işlem gücüne göre yapılmış oyunları yeni bilgisayarlarda ya çalışmıyor yada grafik olarak zamanın ötesinde kalıyor diye ölmeli mi? Oysa ki alt yapı sağlam. Sadece grafik alt yapısını ve bazı buglar tekrar elden geçirerek günümüz bilgisayarlaında aynı tadla oynanmasını sağlanmasının kötü bir yanı yok. Bu oyunlar tekrar oyananamayacağı için çöpe mi atılmalı? Örneğin Home World çok sevdiğim oyundu ama artık tam ekran bile oynanmayan bir tasarıma sahip kaldığından tekrar oynayamıyordum. Remasteder versiyonu ile tekrar oynamak ve günümüz grafikleri ile seyretmek inanılmaz keyifli ve parama da acımadım, eski oyun olması ona değer verilmeyeceği manasına gelmemeli. Bence zamanın en güzel oyunları tekrar elden geçirilmeli. Tıpkı yeşilçam filmlerinin yenilenmesi gibi bunlar da yenilenerek bir sonraki kuşaklara oyun tadında bırakılmalı. Bunlar bir sanat eseri, eski eserler gibi restorasyona girmesinin kötü bir yanı yok.

Aynen katılıyorum. Mesela bir Red Alert 2 tekrar elden geçirilip Remastered yapılsa muhteşem olur ve eminim 10 kişiden 6sı-7si alır oynar..
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
EA'nın Remastered olayını gereksiz görmesini saçma buluyorum. Zamanının grafik ve işlem gücüne göre yapılmış oyunları yeni bilgisayarlarda ya çalışmıyor yada grafik olarak zamanın ötesinde kalıyor diye ölmeli mi? Oysa ki alt yapı sağlam. Sadece grafik alt yapısını ve bazı buglar tekrar elden geçirerek günümüz bilgisayarlaında aynı tadla oynanmasını sağlanmasının kötü bir yanı yok. Bu oyunlar tekrar oyananamayacağı için çöpe mi atılmalı? Örneğin Home World çok sevdiğim oyundu ama artık tam ekran bile oynanmayan bir tasarıma sahip kaldığından tekrar oynayamıyordum. Remasteder versiyonu ile tekrar oynamak ve günümüz grafikleri ile seyretmek inanılmaz keyifli ve parama da acımadım, eski oyun olması ona değer verilmeyeceği manasına gelmemeli. Bence zamanın en güzel oyunları tekrar elden geçirilmeli. Tıpkı yeşilçam filmlerinin yenilenmesi gibi bunlar da yenilenerek bir sonraki kuşaklara oyun tadında bırakılmalı. Bunlar bir sanat eseri, eski eserler gibi restorasyona girmesinin kötü bir yanı yok.
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NKFPK 3 yıl
şUnuda eklemeden edemeyeceğim.
Talha Aynacı & Recep Baltaş aYNI karakteristik özelliklere sahip. MAkara kukara
ikiside makaranın dibi..
İkisi bir yapımda buluşsa nasıl bir şey çıkardı diye merak etmeden duramıyorum....
Hani ekonomik gücümüz olsa Ali ağaoğlu bazında
Bastırırdık parayı
Bİ proğram kaç para kardeşim..
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Donatn 3 yıl
Ya Allah aşkına bu program nereye doğru gidiyor.Başından sonuna kadar aynı serzeniş aynı şikayet dalgası.Hayır sayın editörler sıkıntınız nedir?Her haberde, her konuda izleyicilerin tepkisine bir karşı tepki konmuş dayanılır gibi değil artık.Tamam kimse tepki vermesin bu mudur yani?..Şu programı her hafta heyecanla beklerken son iki haftadır yarısında çıktım dayanamadım.Bu hafta zaten bu kadar geç izlememinde sebebi bu çocukça yaklaşım oldu.
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NKFPK 3 yıl
Nintendo için iki konsolunda eksik yönlerini gördü.
Bu yönde hard bir donanımlı konsol sunarsa
sOnradan geriden gelip tüm pazarı parselleme fırsatı yakalamış olur.
Çünkü iki konsolda en az 5 6 yıl yeni nesilde yeni nesiline ekleme yapamaz..Donanım bazında artık iş işten geçmiş.
ancak bir sonraki nesil için bir duyuru yapabilirler..
Bütün bunları oyun yapımcısılarına kabul ettirmek mesele..
Nintendonun o kadar gücü varmı.
Veya piyasadan bağımsız KENDİ AAA+A stüdyosu
-SAYGILAR-
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ozkan_tpc 3 yıl
Mesut Bey,
Geleceğe dönüş filmi 80 lerde doğmuş insanlar için kült bir filmdir.
"Mide bulandırıcı, bitsin artık şu muhabbet" diye tiksinerek anlattığınız konu biz teknoloji severlerin birçoğunun ilgisini çeken bir konu.
Biz çocukken tasvir edilen gelecek ile şimdi yaşadığımız o tarihi karşılaştırmak o zamanı ve bu zamanı yaşayan insanlar için çocukluk günlerine dönmek olabilir, fakat "ergenlik" olarak nitelendirilemez.
İlgiyle takip edilen bir teknoloji editörü olarak böyle bir yorumda bulunmanızı çok talihsiz buluyorum.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Windows Mobile üzerinde Tubecast uygulamasını kullanıyorum. Resmi Youtube uygulaması bizde olmadığından özelliklerini bilmiyorum ama Tubecast ile videoları istediğiniz çözünürlükte veya sadece ses olarak arka planda dahil oynatabiliyorsunuz. Ayrıca yine istediğiniz çözünürlükte veya sadece ses olarak indirip çevrimdışı oynatım yapabiliyorsunuz. Birde videolarda reklam yok. Bunu yazma sebebim Youtube Red için söylediğiniz özelliklerin bazıları bu programda ücretsiz olarak var.
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SnakeBrada 3 yıl
Google map'ın tüm Türkiyeyi gezdiğinin kanıtı img4.picload.org/... geleceğimizin teminatları
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BayCC 3 yıl
Marsta yaşam olduğu ve dünya teknolojinden yaklaşık 1.000 yıl ilerde olduğu düşünülmektedir. Ancak dünya ile iletişim kurmalarının ciddi yaptırımlarla yasak olduğu bu yasağın ise biz onları keşfettiğimizde kaldırılacağı söylenmektedir.
Eğer böyle ise teknloji 1k ilerde ise ben giderim baba..
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tugares 3 yıl
Mesut abi ps4 konsol ücreti ucuz ama psn de bile oyunlar normalin hemen hemen iki katı yer yer 3 katı adam zaten makinaya yaptığı indirimi oyundan misliyle çıkarıyor. Bence iyi niyet değil bu
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angela99 3 yıl
Adamlar her konudan konuşuyorlar. Daha nedir yani? Atı bulmuşsunuz astarı altından olsun istiyorsunuz. Adamlar işte her konuya giriyor. Mizah anlayışı, hayal gücü falan iyice öldü. Ben haber bülteni yada açık oturum gibi izliyorum. Zevk alıyorum. Zaten amaçta bu... Tüm bu teknolojik yeniliklerin Türkiye'den çıkmasını istiyorsanız, ilk önce Türkiye'nin bazı şeyleri aşması gerekiyor. Amerika gibi özgür bir ülke olduğumuz zaman bizde güçleneceğiz ve teknolojide gelişeceğiz. Ama tek sorun hala özgürlük ile ilgili sorunlar yaşıyoruz, Teknoloji olarak nasıl ilerleyelim? Tubitak bile bir nobellik projeyi değerlendiremiyor. Avrupa kadına ödül veriyor. Türkiye gereksiz diyor. Talha hafif mulalif konuştu mu, herkes nefret konuşmaları yapıyor. Şu rekabeti, nefreti, kavgayı ve çekişmeyi bırakıp, özgür ve barış dolu bir ülke olsak ne güzel olacak. Bak, o zaman Assassin Creed gibi oyunları bizde yaparız. Gelişir ve büyürüz ama ilk önce kavgayı bırakıp, barış içinde yaşayacaz. Sonra özgür düşünen bir toplum olacaz, sonrada gelişmiş oyunlar ve teknolojiler üretecez. Bu kadar basit!
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