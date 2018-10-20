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2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!

7 ay
12,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun içeriklerini değerlendirdiğimiz 2si1'in bu bölümünde ilk konumuz artması planlanan Trafik Cezaları olacak. 2si1 yeni bölümüyle sizlerle.
Yayın akışı:
00:48 Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi
07:32 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil
14:03 Red Dead Redemption 2'nin çıkış videosu yayınlandı
17:28 Red Dead Redemption 2'yi bitirmek ortalama 60 saat sürecek
19:26 F16'ya bakım yapan teknisyen yanlışlıkla bir başka F16'yı vurarak havaya uçurdu
21:21 Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor
24:26 Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı
25:28 Hitman 2'nin Ghost Mode isimli online rekabetçi modu duyuruldu
26:11 Hitman 2'de Sean Bean'i öldürebileceksiniz
27:44 Squadron 42'den yeni bir tanıtım videosu yayınlandı
29:08 Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı
29:55 Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi
30:22 Boston Dynamics, robot köpek Spot'u şantiyelerde test ediyor
31:53 Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4
34:59 Merdiven tırmanabilen robot yılan
35:48 Star Citizen'dan yüz izleme teknolojisi
39:25 Resident Evil 2 Remake için Licker Battle isimli bir tanıtım videosu yayınlandı
40:37 Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı
43:25 Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor
45:08 Diablo 4, Blizzard Store üzerinde gösterilir gibi oldu
47:51 Eski Command & Conquer oyunları 2020'de remastered sürümleriyle çıkabilir

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xeqona 7 ay en beğenilen
Oysa ki dh için beklendik bir hata
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +17
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aydınayhan 7 ay
kamerayla şikayet ettiğim adam ıcın polısten gelen mesaj,şikayet ettikten 19 gün sonra mesaj atmışlar
arac kamerasıyla magandayı şikayet ettım emnıyet mudurlugu bana soyle mesaj atmıs,bunu buraya yazıyorum cunku basına boyle ıs gelıp neden gerekenı yapmıyorlar dıyenler oluyordu,cunku kanun maddesı varmıs o yuzden konuyu actım
İl Emniyet Müdürlüğü e-mail adresine göndermiş olduğunuz 22.08.2018 tarihli internet mesajınız incelenmiş;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda vatandaşlarca fotoğraflı veya fotoğrafsız olarak trafik kural ihlali yaptığı bildirilen araçların ruhsat sahiplerine trafik idari para cezası yazılması yönünde yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kişilere veya kurumlara ait araçların tescil plakaları üzerinden ruhsat sahiplerine trafik cezasını düzenleme yetkisi 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yetkili kurumların trafik eğitimi almış yetkili personel tarafından düzenlenebileceği açıkça belirtilmiştir.
Vatandaşlarımızın tespit ettikleri trafik kural ihlallerini Polis İhbar Hattı 155'i ücretsiz arayarak bildirmeleri halinde, görevli ekiplerimiz olay yerine veya aracın gittiği güzergâha en kısa sürede intikal ederek, tespiti yapılan kural ihlalleri hakkında gerekli yasal işlemeleri yapmaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.
makas atanı nasıl belırlıceklerkı
kamerayla şikayet ettiğim adam ıcın polısten gelen mesaj,şikayet ettikten 19 gün sonra mesaj atmışlararac kamerasıyla magandayı şikayet ettım emnıyet mudu...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 7 ay
Yapay ay tasarruf iyi güzel ama ekolojik dengeye zararı ne olacak diye düşünülse birde keşke. Gece gündüz döngüsünün bozulmasının bir sonucu olacaktır elbet . Acaba tasarrufa değecek bir sonuç mu
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DH Misafiri 7 ay
lg webos 3 den DH'a girmek imkansız oldu. Menüler ve videolar çalışmıyor.Eski site formatına girme şansı var mı?
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DrFetih 7 ay
Özlettiniz kendinizi :)
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virtiöz 7 ay
Gerçek sebep yandaşlara ve saraya kaynak lazım
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HIGHER 7 ay
Trafik cezaları çok az, bir de başlığa yandı yazmışsınız
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draw1907 7 ay
alternatif oynatıcılar neden kapatıldı. İş yerinde onları açıyordu :)
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DarkHellKnightX 7 ay draw1907
Sağdaki üstteki indirme seçeneği ile tarayıcıdaki yerleşik oynatıcı kullanılabiliyor.
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1BilimAdamı 7 ay
Bilgi paylaşımı iletişim eksiksizleştirmesi had safhada. Bizim üniversitede asistan hocalardan biri doktora projesi için aynı üniversitenin havacılık fakültesinden yardım alamıyordu. Sebebi ise danışman profesörün zorlamak istemesiydi. Ama kulüpler projeler bile üniversitede bilgi aktarımını tam yapamıyor. En azından bizimkinde öyleydi. Biriki hevesli kişi oluyor birikide hırslı kişi kalanları kırıp övgüleri alıp gidiyorlardı. Daha ben bitmiş elektrikli arabının proje dosyasını alamadım. Vermediler. Yeni proje yapacak birinin önceki tecrübeli birinden yardım alması kültürü daha yok bizde. Yardım eden hocalar öğrenciler var ama bu bilgilerin kolay ulaşılabilir olması lazım. Yoksa 4 sene kısa her proje amerikanın yeniden keşfedilmesine dönüyor
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malifural 7 ay
abi hani hastaneye gittiğinizde dr suratımıza bakmadı bizimle samimi konuşmadı dersiniz ya işte o asistan haftada 100 saatin üstünde çalışan asistandır. gariban birde üreme çağında olduğu için çocuk yapar, eve gittiğinde de çocukla uğraşır uyutmaz velet kafa ambale zombi gibi gezer. milliyet.com.tr/...
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al-ozaria 7 ay
Star Citizens buradaki "Oasis" seviyesine gelir mi?
(bkz. Oasis / READY PLAYER ONE) >>

Steam - Sony veya aynı boyutta bir oyun-yazılım platformu ile ortak çalışmadıkları sürece ( bu kısmı heceleyerek yazıyorum) im-kan-sız.
Bir gün bir oyun bu seviyeye gelir mi? Kesin ama bu Star Citizens değil. (SC'de şu ana kadar abartılacak bir durum yok No Man Sky'ın biraz daha başarılı hali )
Steamde olaydı şu hali ile ve şimdiye kadar yaptıkları ile %65 olumlu kullanıcı incelemesini zor geçerdi. Steamde olaydı bunun 2 katı yol almışlardı ve şimdikinden çok daha başarılı olurdu.
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tavernac1 7 ay
Proton arabalar Jet Fadıl ın değil miydi?
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