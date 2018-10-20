2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!

Genel Yayın Yönetmeni
Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun içeriklerini değerlendirdiğimiz 2si1'in bu bölümünde ilk konumuz artması planlanan Trafik Cezaları olacak. 2si1 yeni bölümüyle sizlerle.
Yayın akışı:
00:48 Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi
07:32 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil
14:03 Red Dead Redemption 2'nin çıkış videosu yayınlandı
17:28 Red Dead Redemption 2'yi bitirmek ortalama 60 saat sürecek
19:26 F16'ya bakım yapan teknisyen yanlışlıkla bir başka F16'yı vurarak havaya uçurdu
21:21 Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor
24:26 Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı
25:28 Hitman 2'nin Ghost Mode isimli online rekabetçi modu duyuruldu
26:11 Hitman 2'de Sean Bean'i öldürebileceksiniz
27:44 Squadron 42'den yeni bir tanıtım videosu yayınlandı
29:08 Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı
29:55 Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi
30:22 Boston Dynamics, robot köpek Spot'u şantiyelerde test ediyor
31:53 Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4
34:59 Merdiven tırmanabilen robot yılan
35:48 Star Citizen'dan yüz izleme teknolojisi
39:25 Resident Evil 2 Remake için Licker Battle isimli bir tanıtım videosu yayınlandı
40:37 Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı
43:25 Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor
45:08 Diablo 4, Blizzard Store üzerinde gösterilir gibi oldu
47:51 Eski Command & Conquer oyunları 2020'de remastered sürümleriyle çıkabilir
07:32 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil
14:03 Red Dead Redemption 2'nin çıkış videosu yayınlandı
17:28 Red Dead Redemption 2'yi bitirmek ortalama 60 saat sürecek
19:26 F16'ya bakım yapan teknisyen yanlışlıkla bir başka F16'yı vurarak havaya uçurdu
21:21 Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor
24:26 Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı
25:28 Hitman 2'nin Ghost Mode isimli online rekabetçi modu duyuruldu
26:11 Hitman 2'de Sean Bean'i öldürebileceksiniz
27:44 Squadron 42'den yeni bir tanıtım videosu yayınlandı
29:08 Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı
29:55 Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi
30:22 Boston Dynamics, robot köpek Spot'u şantiyelerde test ediyor
31:53 Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4
34:59 Merdiven tırmanabilen robot yılan
35:48 Star Citizen'dan yüz izleme teknolojisi
39:25 Resident Evil 2 Remake için Licker Battle isimli bir tanıtım videosu yayınlandı
40:37 Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı
43:25 Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor
45:08 Diablo 4, Blizzard Store üzerinde gösterilir gibi oldu
47:51 Eski Command & Conquer oyunları 2020'de remastered sürümleriyle çıkabilir
Paylaş Tweetle
arac kamerasıyla magandayı şikayet ettım emnıyet mudurlugu bana soyle mesaj atmıs,bunu buraya yazıyorum cunku basına boyle ıs gelıp neden gerekenı yapmıyorlar dıyenler oluyordu,cunku kanun maddesı varmıs o yuzden konuyu actım
İl Emniyet Müdürlüğü e-mail adresine göndermiş olduğunuz 22.08.2018 tarihli internet mesajınız incelenmiş;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda vatandaşlarca fotoğraflı veya fotoğrafsız olarak trafik kural ihlali yaptığı bildirilen araçların ruhsat sahiplerine trafik idari para cezası yazılması yönünde yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kişilere veya kurumlara ait araçların tescil plakaları üzerinden ruhsat sahiplerine trafik cezasını düzenleme yetkisi 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yetkili kurumların trafik eğitimi almış yetkili personel tarafından düzenlenebileceği açıkça belirtilmiştir.
Vatandaşlarımızın tespit ettikleri trafik kural ihlallerini Polis İhbar Hattı 155'i ücretsiz arayarak bildirmeleri halinde, görevli ekiplerimiz olay yerine veya aracın gittiği güzergâha en kısa sürede intikal ederek, tespiti yapılan kural ihlalleri hakkında gerekli yasal işlemeleri yapmaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.
makas atanı nasıl belırlıceklerkı