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    2023 trafik cezası fiyatları belli oldu: İşte yeni trafik cezaları listesi

    Pek çok şey gibi trafik cezaları da zamlandı. Peki 2023 trafik cezası fiyatları ne kadar oldu? İşte EGM yeni trafik cezaları 2023 listesi:                       
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    EGM 2023 trafik cezası fiyatları Tam Boyutta Gör
    2023'ün gelişiyle birlikte trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 122,93 zam geliyor. 2023 yılında güncel trafik cezalarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte EGM 2023 trafik cezaları listesi:

    2023 trafik cezaları rehberi ⛔
    Trafik Cezası Türü 2022 Ücret 2023 Ücret
    Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL 951 TL
    Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL 951 TL
    Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL 1979 TL
    Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL 4064 TL
    Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL 4064 TL
    Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL 5096 TL
    Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL 873 TL
    Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL 436 TL
    Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL 951 TL
    Alkol testine itiraz etmek 3836 TL 8551 TL
    Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL 951 TL
    Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL 951 TL
    Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL 642 TL
    Çakar veya siren kullanmak 1823 TL 4064 TL
    Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL 8190 TL
    Drift atmak 9125 TL 20342 TL
    Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL 20977 TL
    Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL 1671 TL
    Aracı plakasız kullanmak 2312 TL 5154 TL
    Araca sahte plaka takmak 9107 TL 20302 TL
    Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL 4064 TL
    Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL 436 TL
    Takip mesafesine uymamak 196 TL 436 TL
    Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL 1671 TL

    Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.

    Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından veya e-Devlet üzerinden araç plakasına yazılan trafik cezası olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. 

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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