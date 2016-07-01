Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 "Vergisiz" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
43,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1'in bu bölümünde cep telefonu ve tablet gibi internetten radyo dinletme özelliği olan cihazlara getirilen ek vergileri, Çin'in uzay araştırmalarını, AMD RX 480'i ve fazlasını konuşuyoruz.

İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/iste-insanligi-Marsa-goturecek-dev-roket-motorunun-inanilmaz-denemesi-ViDEO.htm

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Patren 3 yıl en beğenilen
ben telefondan trt kanalını bırak hiç tv kanalını açmadım
kullanmadığım bir şeyin vergisi alınması adaletsizlik, aç gözlülük
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 3 yıl
Mesut beyi yarin sabah paralel diye alirlar donanhaberede kayyum atanir :)
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 3 yıl
Birincisi BTK'nın yayınladığı şey tamamen saçma sapan bir hareket ve kendime göre tam küfürlük bir açıklama. Kardeşim sen sosyal medyada bir şeyler paylaşan insanları neden cezalandırıyorsun? İnsanların öldüğünü görmemiz oylarınıza zarar mı veriyor bilmiyorum. Ben doğru haberi kötüden ayırırım, doğruları paylaştığım içinde ceza almaya razıyım.

Açık ve net diyorum sokarlar keseceğiniz cezaya. İkincisi ülke tamamen açık hava hapishanesine döndü. Tonlarca siteye girmek yasaklandı, paypal yasaklandı, havalanında patlama olmuş gitmeyin demek suç, devleti eleştirmek suç. Hemen terörist, ateist, alevi, gay vs. ilan ediliyorsun ve en acısı böyle salak saçma açıklamalara halkın itibar etmesi.

Bilen bilir belçika'da havalanı patlaması olduğunda devlet iletişimi en verimli hale getirebilmek için internet hız limitlerini 10mbit'e yükseltmişti, taksiciler insanları güvenli bölgelere bedavaya taşımıştı. Bizim ülkemizde ise bomba patladığında internete girilmez hale geliyor, taksiciler sizden 100$ istiyor.

Ülkede trt vergisi, telsiz kullanım vergisi, kayıp kaçak vergisi gibi saçma sapan vergiler var. Halen özel tüketim olmayan şeylere ÖTV vergisi geliyor. Ben açıkcası bu vergileri neden verdiğimizde oldukça zorlanıyorum. Devlet kaçak elektrik kullananı cezalandıracağına beni cezalandırıyor.

Bazen merak ediyorum böylesine leş insanlarla dolu bir memlekette ne günahımız vardı da doğduk.
Birincisi BTK'nın yayınladığı şey tamamen saçma sapan bir hareket ve kendime göre tam küfürlük bir açıklama. Kardeşim sen sosyal medyada bir şeyler paylaşan in...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakanlevent 3 yıl
bütün düşüncelerim mesut çevikle aynı (siyasal ve elektronik ve vergisel gelişmelerde ,haberlerde) çok başarılı bir editör yıllardır takip ederim kendisini , buraya bk atanlar bi zahmet programı izlemesin , sitedende defolup gitsin , 2005 tek beri burdayım ne konular geçti ne destekler geldi gitti siz bilemezsiniz, ergensel haraketlere gerek yok severseniz tıklarsınız sevmezseniz yolunuz açık ola,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teorisyenzeka 3 yıl
DH Misafiri
Türkiye ismi çok eski kaldı bence artık yeni adımız Vergistan olsun daha anlamlı

Bence Osmanlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pofpor01 3 yıl
Speed-Step
fortunasuperBi havaalanı muhabbetide bu kadar uzatılmazki kardeşim,Mesut bey sizde şu saçları ektirin çok çirkin görünüyor,kel olsanız bu kadar göze batmaz;))
Şu üsluba bak... Onca insanın hiç yere ölmesi önemsizdir sizin için sıktı sanırım. Googlea insanlık yazın aratın belki şansınız yaver gider.

"İnsanların umursamaması ve duyarsızlaşması" patlayan bombalardan daha tehlikelidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fortunasuper 3 yıl
Ayrıca Video da geriye gidilmiyor,site gelişeceği yerde daha geriye gidiyor,tipik geri kalmış ülke rezaletleri yani :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fortunasuper 3 yıl
Bi havaalanı muhabbetide bu kadar uzatılmazki kardeşim,Mesut bey sizde şu saçları ektirin çok çirkin görünüyor,kel olsanız bu kadar göze batmaz;))
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 3 yıl fortunasuper
fortunasuper
Bi havaalanı muhabbetide bu kadar uzatılmazki kardeşim,Mesut bey sizde şu saçları ektirin çok çirkin görünüyor,kel olsanız bu kadar göze batmaz;))

Şu üsluba bak... Onca insanın hiç yere ölmesi önemsizdir sizin için sıktı sanırım. Google'a insanlık yazın aratın belki şansınız yaver gider.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 3 yıl fortunasuper
fortunasuper
Bi havaalanı muhabbetide bu kadar uzatılmazki kardeşim,Mesut bey sizde şu saçları ektirin çok çirkin görünüyor,kel olsanız bu kadar göze batmaz;))

Şu mesajı atan olsa olsa yeni üye olmuş trolldür diye düşünüyordum, 2005 üyesi çıktı.

Böylelerini gördükçe bu ülkeden ne hayır bekleyeceksin ki...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baholi 3 yıl fortunasuper
fortunasuper

Bi havaalanı muhabbetide bu kadar uzatılmazki kardeşim,Mesut bey sizde şu saçları ektirin çok çirkin görünüyor,kel olsanız bu kadar göze batmaz;))

Sen ve senin gibilerin bu tarz şeyleri uzatmayıp, sorun etmemesi ve aldırmaması yüzünden bu ülke bu halde. Bizim gibi düşünen, neden ? diyen hesap sormak insanları da kendi bataklığınıza çekiyor, böylesine kötü bir yönetime mahkum bırakıyorsunuz. Sizlerden aldığı güçle baştaki insanlar '' havalimanı patlaması araştırılmasın, araştırılmayacak! '' diyorlar. Diyecek birşey yok.

Mor ve Ötesi'nden(Uyan) bir şarkıyla yazıyı bitiriyorum belki beyinlerinizde ufak bir kıvılcım oluşturur.

- Uyan artık uyan! Uyan dostum uyan! Uyan, uyan karanlık uykundan..


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GylR? 3 yıl
Sunucu sağlayıcıları, artık DDoS saldırıları için önlem sunan paketler hazırlıyorlar. Belki de bu durum, büyük sitelerin etkilenme ihtimalini düşürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Türkiye ismi çok eski kaldı bence artık yeni adımız Vergistan olsun daha anlamlı
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 3 yıl
maşallah siyasetten anlamıyoruz diyorsunuzd.a konu ülkemiz olunca yerden yere vuruyorsunuz yazık
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akengin69 3 yıl
Valla arkadaşlar bence halimize şükredelim uzun adam dese ki telefonun fiyatının %50 sini vergi olarak ödeyeceksiniz oy oranı %49.5 dan %49 a düşer sadece.Bence yine merhametli davranmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 3 yıl
TRT den nefret ediyom.. eskiden bir firmada çalışırken kumaş pazarlıyordum. baş pazarlamacı prof idi dediki gidin TRT ye satın hiç alakası olmayan şeyleri dahi alıyolar demişdi. ve adamın dediği doğru çıktı hiç alakası olmayan kumaşı satmışdım...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatalrhymex 3 yıl
Sanalpazar vakasını böyle herkesin izleyebileceği bir videoyla duyurun ki başkaları da düşmesin bu sıkıntıya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MacGyver. 3 yıl
xbox one'ın game of thrones edition'ı çıkmayacak. xbox fransa bundan 6 tane yapmış, çekilişle sosyal medya hesapları üyelerine dağıtacak. ilgili haberin başlığına da yazdık ama kaale alan olmadı. ayrıca girdiğiniz videoda fransızca olarak "dünya'da 6 tane" yazıyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
01:06:15
12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,8b izlenme · 1 yıl
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
1,6b izlenme · 6 sa. yeni video
45:05
Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,5b izlenme · 1 gün
53:59
72 Milyon Doları çöpe atan adam! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
13,6b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
29:45
2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı
14,3b izlenme · 2 yıl
58:06
En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,1b izlenme · 2 yıl
37:19
2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı
14,2b izlenme · 2 yıl
01:15:28
Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,7b izlenme · 1 yıl
01:07:22
Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,4b izlenme · 2 yıl
46:28
Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,2b izlenme · 2 yıl
59:16
Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk | 2si1
14,5b izlenme · 1 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,3b izlenme · 3 gün
57:20
2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı
16b izlenme · 2 yıl
00:00
Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,1b izlenme · 2 yıl
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,3b izlenme · 18 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim