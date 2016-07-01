2si1 "Vergisiz" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde cep telefonu ve tablet gibi internetten radyo dinletme özelliği olan cihazlara getirilen ek vergileri, Çin'in uzay araştırmalarını, AMD RX 480'i ve fazlasını konuşuyoruz.
Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Teror-saldirilarindan-goruntuleri-sosyal-aglarda-paylasanlara-ceza-gelebilir.htm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Teror-saldirilarindan-goruntuleri-sosyal-aglarda-paylasanlara-ceza-gelebilir.htm
Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Cep-telefonlarina-tabletlere-ve-kisisel-bilgisayarlara-vergi-soku.htm
Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Turkiye-DDOS-saldirilarina-en-cok-kaynak-olan-ucuncu-ulke.htm
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Turkiye-DDOS-saldirilarina-en-cok-kaynak-olan-ucuncu-ulke.htm
Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Twitch-PayPalin-yerine-gececek-yeni-bagis-sistemini-duyurdu.htm
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Twitch-PayPalin-yerine-gececek-yeni-bagis-sistemini-duyurdu.htm
Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu
https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/Windows-10-yildonumu-guncellemesinin-cikis-tarihi-belli-oldu.htm
Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti
https://www.donanimhaber.com/windows/haberleri/Microsoft-Windows-10-israrindan-vazgecti.htm
Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi
https://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Microsofttan-ilgi-cekici-el-takibi-teknolojisi.htm
İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/iste-insanligi-Marsa-goturecek-dev-roket-motorunun-inanilmaz-denemesi-ViDEO.htm
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/iste-insanligi-Marsa-goturecek-dev-roket-motorunun-inanilmaz-denemesi-ViDEO.htm
Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Game-of-Thronesun-sezon-finali-reyting-rekorlari-kirdi.htm
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kullanmadığım bir şeyin vergisi alınması adaletsizlik, aç gözlülük
Açık ve net diyorum sokarlar keseceğiniz cezaya. İkincisi ülke tamamen açık hava hapishanesine döndü. Tonlarca siteye girmek yasaklandı, paypal yasaklandı, havalanında patlama olmuş gitmeyin demek suç, devleti eleştirmek suç. Hemen terörist, ateist, alevi, gay vs. ilan ediliyorsun ve en acısı böyle salak saçma açıklamalara halkın itibar etmesi.
Bilen bilir belçika'da havalanı patlaması olduğunda devlet iletişimi en verimli hale getirebilmek için internet hız limitlerini 10mbit'e yükseltmişti, taksiciler insanları güvenli bölgelere bedavaya taşımıştı. Bizim ülkemizde ise bomba patladığında internete girilmez hale geliyor, taksiciler sizden 100$ istiyor.
Ülkede trt vergisi, telsiz kullanım vergisi, kayıp kaçak vergisi gibi saçma sapan vergiler var. Halen özel tüketim olmayan şeylere ÖTV vergisi geliyor. Ben açıkcası bu vergileri neden verdiğimizde oldukça zorlanıyorum. Devlet kaçak elektrik kullananı cezalandıracağına beni cezalandırıyor.
Bazen merak ediyorum böylesine leş insanlarla dolu bir memlekette ne günahımız vardı da doğduk.