2si1 "Vergisiz" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde cep telefonu ve tablet gibi internetten radyo dinletme özelliği olan cihazlara getirilen ek vergileri, Çin'in uzay araştırmalarını, AMD RX 480'i ve fazlasını konuşuyoruz.

Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Teror-saldirilarindan-goruntuleri-sosyal-aglarda-paylasanlara-ceza-gelebilir.htm



Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Cep-telefonlarina-tabletlere-ve-kisisel-bilgisayarlara-vergi-soku.htm



Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke

https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Turkiye-DDOS-saldirilarina-en-cok-kaynak-olan-ucuncu-ulke.htm



Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Twitch-PayPalin-yerine-gececek-yeni-bagis-sistemini-duyurdu.htm



Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/Windows-10-yildonumu-guncellemesinin-cikis-tarihi-belli-oldu.htm



Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti

https://www.donanimhaber.com/windows/haberleri/Microsoft-Windows-10-israrindan-vazgecti.htm



Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi

https://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Microsofttan-ilgi-cekici-el-takibi-teknolojisi.htm

İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)

https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/iste-insanligi-Marsa-goturecek-dev-roket-motorunun-inanilmaz-denemesi-ViDEO.htm



Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı

https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Game-of-Thronesun-sezon-finali-reyting-rekorlari-kirdi.htm