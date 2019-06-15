"2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı?"

Genel Yayın Yönetmeni
PS5 ve Xbox Scarlet geliyor. 4K 120FPS oyun konsollarına gerek var mı? Eldekilerin potansiyelini tam olarak kullanabildik mi? 2si1'in bu bölümünde eldekini ve gelecek olanları değerlendiriyoruz.
PS5 ve Xbox Scarlet geliyor. 4K 120FPS oyun konsollarına gerek var mı? Eldekilerin potansiyelini tam olarak kullanabildik mi? 2si1'in bu bölümünde eldekini ve gelecek olanları değerlendiriyoruz.
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Gerek var
Ps de xbox da oyun oynamak icin en iyi aletler ikisinin de bir sürü avantaji var
Konsollar zenginliktir nintendo ile taa gameboy zamanindan beri isim olmadı ama ona bile gerek var umarim hep varolurlar yeni konsollarda çıkar
Pubg cs go lol dota gibi ufurukten 3. Sinif oyunlar oynamak istiyorsanız o baska tabi