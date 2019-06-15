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2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı?

6 gün
3,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PS5 ve Xbox Scarlet geliyor. 4K 120FPS oyun konsollarına gerek var mı? Eldekilerin potansiyelini tam olarak kullanabildik mi? 2si1'in bu bölümünde eldekini ve gelecek olanları değerlendiriyoruz.
PS5 ve Xbox Scarlet geliyor. 4K 120FPS oyun konsollarına gerek var mı? Eldekilerin potansiyelini tam olarak kullanabildik mi? 2si1'in bu bölümünde eldekini ve gelecek olanları değerlendiriyoruz. 

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hamza5806 6 gün en beğenilen
Izlemedim
Gerek var
Ps de xbox da oyun oynamak icin en iyi aletler ikisinin de bir sürü avantaji var
Konsollar zenginliktir nintendo ile taa gameboy zamanindan beri isim olmadı ama ona bile gerek var umarim hep varolurlar yeni konsollarda çıkar
Pubg cs go lol dota gibi ufurukten 3. Sinif oyunlar oynamak istiyorsanız o baska tabi
IzlemedimGerek varPs de xbox da oyun oynamak icin en iyi aletler ikisinin de bir sürü avantaji varKonsollar zenginliktir nintendo ile taa gameboy...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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gyulanemeth 6 gün
Ya herkes gelecek Stadia'da falan diyor, göreceksiniz hiçbir şeye yaramayacak Stadia. Bir heves olarak unutulup gidecek. Gecikmenin önüne geçemezler. Fiziksel bir olay bu, çözümü yok. 100mbit bağlantın olsa 4k görüntü alabilsen saniyenin beşte biri gecikme ile oynanmaz olur. Televizyonların oyun modunu açmadığınızda ortaya çıkan gecikme bile oynanmaz ediyor oyunları, sunucuya gidip gelen veri şöyle dursun..
Ya herkes gelecek Stadia'da falan diyor, göreceksiniz hiçbir şeye yaramayacak Stadia. Bir heves olarak unutulup gidecek. Gecikmenin önüne geçemezler. Fiziksel ...
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S.Vettel 6 gün
Saçma olmuş anasayfayı dolduracak haber bulamıyorsunuz diye herhalde bir program 3 e 5 e bölüp anasayfayı doldurmakta ne biliyim.Sonun başlangıcı herhalde
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pemrsona 3 gün
Bana kalırsa yeni konsollar ve yeni üyelik sistemleri ile alışkanlıklar tamamiyle değişecek. Bu konuda Microsoftun çalışmalarını ayakta alkışlamak lazım. Uygun fiyta harika oyunlar seriyor ayağınıza.
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DH Misafiri 4 gün
Bence acilen tüm Türkiye altyapısı FiberNet'e geçmeli düşük hızda internet tam bir işkence hele ki yeni nesil oyunların Gb'lar dolusu yükleme istemesi ve saatlerce dolmasını beklemesi çok berbat.Yetkililer buna bir el atsınlar milyonlarca TL sektör para kazanıyor altyapıya yatırım yapılsın ve önem verilsin lütfen...
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DH Misafiri 4 gün
PS5'in gücü ile CGI kalitesine iyice yaklaşmış olacağız. Next gen God of War. Spider Man 2, Horizon 2 ve yeni seriler dehşet olacaktır. 120 fps falan umrumda değil...
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kaan0101 4 gün
Hakkaten ya niye çıkarıyorlarki , yeni donanımda üretmesinler hatta yeni oyunda çıkmasına gerek yok hali hazırda var


Bu millet hala xbox ps kavgası yapmaktan bıkmadı ya arkadaş isteyen istediğini alsın niye bu kadar kasıyorsunuz , sal gitsin arkadaş. Yok xbox exc. yokmuş yoksa git ps al olmadı pc topla , hırsını alamazsan git microsofta yaz
adamlar yol haritasını çizmiş ve böyle de devam edecekler senin burda hede höde etmen birşeyi değiştirmez
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Krone 4 gün
Kaset disket dönemi bitti, cd dvd dönemi de yavaş yavaş bitiyor. Konsollar da bir gün bitecek. Oyun oynayabilmek için bir ekran ve internet bağlantısı yetiyorken niye donanımla uğraşayım ki ? Amacım oyun oynamak. Bırakın şu duygusallığı artık. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerek. Stadia bugün olmasa bile yakın gelecekte oyun oynamak için en rahat çözüm olacak.
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asko56 5 gün
artık bu saatden sonra xbox ölü yatırım başka bişi degil pc de xbox oyunlarını oynicaksam neden xbox alıyım elimde orta alt seviye bir pc var gamepass alıp xbox oyunlarını oynayabilirim ve bana magliyeti 5.90 olur indirim yakalayp alırsam gidip yeni xbox a 3500 4000 vermek tamamen mantıksız elinizde pc varsa xbox gereksiz birde extra gold a para ödüyorsun store da 440tl kod olarak 300-330 arası degişiyor online için bu saatden sonra konsol oynicam diyorsa bir insan ps5 alır geçer xbox isteyen adamda pc sine gamepass alır oynar geçer gidip xbox a yatırım yapmak manasız
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BlackTower_35 5 gün asko56
Hocam konsol ile pc farklı kavramlar.
Elimde orta seviye pc olsa ne olacak?
Konsol rahatlığı mı verecek?
Arkadaş ortamlarımı mı verecek?
Yok o oyunu kaldırmadı yok şunu kaldırdı derdimi çekeceğim?
Hileci hurdacılar ile multiplayer oyun mu oynayacağım?
Tüm bunları göz önüne alınca Xbox almak neden mantıksız olsun?
Çıkacak olan 3 4 ex oyun varsın pc içinde çıksın bu konsol almama nedeni olamaz. Bugün PlayStation tarafında ex oyunlar pc içinde çıksa playstation almama nedeni olamaz.
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MogoLKhan 4 gün asko56
Bakış açısı şahsen pc im yok diyelim oyun oynamak istiyorum gider Xbox alırdım daha sağlam donanıma sahip olduğu için Ps tarafındaki özel oyunlar ilgimi çekmiyor mesala God Of War adamı Zeus 10 kere gebertti yine dirildi yani boş hikayeli oyun birde Zombi oyunu çıktı tam bir vasat days gone , zombi keyifini Re 2 alıp Xboxda tadardım.
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BlackTower_35 5 gün
One X i zaten Ex oyun için çıkarmadı adamlar. Tamamen multiplatform için çıkan bir cihaz. Lakin multiplatformlardaki performansıda gayet iyi. Siz one x e oyun gelmedi derken cihazın ex oyun için çıkmadığını bilmiyor musunuz?
Pro gibi One X de multiplatformlar üzerine kurulu olarak çıktı oyun çıkmadı oyun gelmeden yeni konsol çıkıyor gibi şeyler tam anlamıyla yanlış sözler.
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CWaRRioR 5 gün
"2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı?"
Şu başlığı okuduktan sonra videoyu zerre izleyesim kalmadı.
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kakarikikiri 5 gün
ben microsofta güvenipte bir donanım almam.yarın bi gün xbox tan sıkıldık, kapatıyoruz derse görürsünüz. (eski bir lumia kullanıcısı)
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snakefatih 4 gün kakarikikiri
Benim bildiğim Lumia da ms inatla kendi işletim sistemini diretti zannetti ki ios gibi olacak ama tutmadı hem ios hem de android e program yazanlar Lumia ya program çıkarmadı telefon satışları da düşük olunca piyasadan silindi gitti. Ama Android le birlikte çıksaydı bu olmazdı iyi kötü piyasada var olurdu. Xbox farklı bir kulvarda önceliği Sony nin piyasa gücünü kırmak için devamlı güçlü donanımlarla çıkartıyorlar cihazı ilk başta zayıf olsa bile upgrade ile daha güçlü konsol çıkarıyorlar. Ve çıkardıkları konsol pc ile aşağı yukarı aynı düzende çıkıyor. (Sony PS4 le bu karmaşayı alabildi öncesi oyun yapımcıları için işkenceydi) hiç ex oyunu olmasa bile güçlü konsol ve PC ye çıkan her oyun Xbox a da çıktığı için PC kalitesinde konsol keyfi yaşamak isteyen herkesi potansiyel olarak kendine çekiyor. Bu bağlamda ms in dükkanı kapatıp gitmesi çok zor. Kaldı ki ms Xbox tan zarar etmiyor sadece sony kadar kar edemiyor. Xbox ın piyasada olması her zaman iyidir her ne kadar 1200tflop luk cihaz çıkarsalarda almayacağım ama piyasada olsunlar yoksa ps bir zamanlar bizim Turkcell in piyasada tek başına at koşturduğu zamanlara döner bir memur maaşı bir faturayı ödemeye yetmiyordu şimdi operatör çok olunca 50 TL lik faturayla dünya kadar konuş internet e gir.
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torenbolen 5 gün
Okuduğumuzu anlamada biraz geri bir milletiz sanırım. PISA sonuçlarına şaşmamak lazım. Stadia oturursa demişim, hala heves diyen mi ararsınız, yok siz anlamamışsınız diyen diyen mi ararsınız. İnternet altyapısı illa oturacak bir gün. Stadia olmasa da bu tarz başka platformlar gelecek. Belki de Netflix böyle bir işe girişecek. Bunlar tutar mı orası ayrı. Tutmaması herkes için iyi olur, çünkü zaten Steam gibi platformlar tekelleşti. Blu-ray, DVD satışları vs geçen senelere göre düşüş yaşadı. Millet artık çoğu oyunu online alıyor zaten. Ama bu işe de kökten çözüm bulurlarsa başka bir tekel alacak başını gidecek. Nasreddin Hoca’nın da dediği gibi: YA TUTARSA?
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