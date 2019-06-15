"2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı?"

PS5 ve Xbox Scarlet geliyor. 4K 120FPS oyun konsollarına gerek var mı? Eldekilerin potansiyelini tam olarak kullanabildik mi? 2si1'in bu bölümünde eldekini ve gelecek olanları değerlendiriyoruz.

PS5 ve Xbox Scarlet geliyor. 4K 120FPS oyun konsollarına gerek var mı? Eldekilerin potansiyelini tam olarak kullanabildik mi? 2si1'in bu bölümünde eldekini ve gelecek olanları değerlendiriyoruz.