2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Düşük internet hızından dolayı, internetini iptal ettirmek isteyen kullanıcıdan cayma bedeli talep eden operatöre mahkeme şoku. Eğer aldığınız servisden memnun değilseniz bu haber tam size göre.
Düşük internet hızından dolayı, internetini iptal ettirmek isteyen kullanıcıdan cayma bedeli talep eden operatöre mahkeme şoku. Eğer aldığınız servisden memnun değilseniz bu haber tam size göre.
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Sungur'un neyle ne zaman dalga geçeceği hiç belli olmuyor, sürekli bir şeylerle dalga geçiyor. Derdim "Dalga geçme kardeşim, emek var emek!" değil, derdim başka bir konu konuşulurken ve izleyici olan ben o konuyu dinlemeye gelmişken birden o dönem neyi beğenmediyse o şeyle dalga geçilmesi çok sıktı beni.
Mesela o dönem Joker filmini mi beğenmedi, bambaşka bir film konuşulurken Joker'le dalga geçebilir, teknoloji konuşulurken de dalga geçebilir, oyun konuşulurken de geçebilir. Her Sungur izlediğimde "Ya X konusunu konuşuyorduk ne güzel, Joker (Ya da beğenmediği şey her neyse) nereden çıktı şimdi?" oluyorum hep.
Ne zaman nerede neyle dalga geçeceği asla belli değil :D Ama işte bilgili de bir abimiz insan dinlemeden edemiyor. 2si1'e ve DH'ye alıştığında da küçük küçük de olsa dalga geçmeler başlar kesin.