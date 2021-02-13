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    2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı

    5
    13 Şubat 2021, 18:10
    32,4b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Düşük internet hızından dolayı, internetini iptal ettirmek isteyen kullanıcıdan cayma bedeli talep eden operatöre mahkeme şoku. Eğer aldığınız servisden memnun değilseniz bu haber tam size göre.

    Düşük internet hızından dolayı, internetini iptal ettirmek isteyen kullanıcıdan cayma bedeli talep eden operatöre mahkeme şoku. Eğer aldığınız servisden memnun değilseniz bu haber tam size göre.

     

    Konu Başlıkları:

    00:06 İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1ses1 (hasan türk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Riddikuluss01
    Eskiden youtube ye de video çıkartın dediğimizde dinlememişlerdi. Sonra ne oldu baktı olmuyor ve geç kaldık diyerek söylendiler. Sonrasında yüksek abone sayısı olanları eleştirerek hak etmiyor diyorlar sahte bot aboneleri var diye konuşurken şimdi yükesek abonelere yanaşıp belki oradan bize gelipte abone sayımız artar mantığı hakim. Benim hissettiğim bu yönde.
    Eskiden youtube ye de video çıkartın dediğimizde dinlememişlerdi. Sonra ne oldu baktı olmuyor ve geç kaldık diyerek söylendiler. Sonrasında yüksek abone sayısı ...
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    R Riddikuluss01 (Abdullah Muratlı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu YouTube'a geç çıkarma işine ne zaman son vereceksiniz? Size ne isteyen burada, isteyen youtube'da izlesin.
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    TITAN (S K) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Can sungur enis kirazoğlu'ndan daha bilgili ve daha mantıklı konuşuyor ayrıca daha kültürlü. enis çok yüzeysel yorumlar yapıyordu böyle daha iyi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    UltrAslan_06 (Eren ZARARSIZ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merhaba 4 Yıllık Türk Telekom kullanıcısıyım.1 yılım doldu.Trük nete geçmek istiyorum çok yüksek para ödüyorum.50 Megabit 130 tl para ödüyorum.İptal ettirmek istediğimi söyledim türk telekoma bana 2350 tl para çıkardılar ertesi gün aradım 2770 tl cayma bedeli çıkardılar tüketici hakem heyetine vereceğim.1 yıl dolduğu için yasada cayma bedeli ödenmez yazıyor.18.02.2021 inde 1 yıllık sürem doluyor.cuma günü hakem heyetine başvurumu yapacağım.

    https://www.youtube.com/watch?v=ZhBi3X1zawM
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    işi oyun olan adamla teknolojik gelişimi tartışmak donanımhaber de bunları da gördük Erdi > donanımhaber den
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    apulunas (Murtaza Kalınkalas) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar uzun süre tüketici mahkemesinde çalışmış biri olarak söylüyorum; tüketici yasası açık, hizmet ya da mal sağlayan size vermediği hizmetin, malın bedelini talep edemez, sözleşmede ne yazdığı mühim değil. tek istinası bankalar maalesef, belli kalemlerde alacaklarını (kredi masraflarına dair) yasa ile koruma altına aldılar.
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    Ocelot- 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Can Sungurla zevkli oluyor bu videolar böyle devam edilirse çok güzel olur
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet emsal karar hakkında bir şey demek isterim. Yıllardır Türktelekom müşterisiyiz ve hep ödemesini yaptığımız hızdan düşük internet aldık. Ne zaman ki bu emsal karar haberi TV'ye dönmeye başladı birden bire paketimizi kapsayan internet hızını görmeye hiç sorunsuz almaya başladık!!! Sebebi ne ola ki?
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    kartal172 (Cemil ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hemen vergisini bu koyunlara koyun!
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    D dede17 (amdfusion ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    La adama 1200 lirasını verseniz nolur zaten adamın cebinden çıkan para o bir ton efor harcayıp belkide 1 sene sonra kendi cebindeki parasını alabiliyor burda bir haksızlık mağduriyet var haksızlık ve mağduriyetin cezası olması lazım vereceksin 12.000 ceza ki adam 12.000 lira tazminat alsın bak bakayım bir daha yapıyor mu burdan okuyorsa o kararı veren hakimin yüzüne tüküreyim ya da bu konunların çıkmasını engelleyen kim varsa
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    H hopeyoung 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vodafonenet'ten aldığım 16mbps İnternet paketinden hiçbir zaman 12mbps'nin üzerinde alamıyordum.Bakanlığa defalarca mail attım: "Sözleşmede taahhüt edilen hızın en fazla %75i karşılanıyor. Buna bir yasa çıkarın, böyle söğüşleme olmaz" diye. Verdikleri cevap matbuu: "İnternet sağlayıcınızla iletişime geçiniz." İmkan oluşunca hemen iptal ettim neti. Kablonet'e bağlandım 50mbps nette kablosuz 46mbps, kablolu 48,5mbps alabiliyorum. Maşallahı var.
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    TITAN (S K) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Can sungur enis kirazoğlu'ndan daha bilgili ve daha mantıklı konuşuyor ayrıca daha kültürlü. enis çok yüzeysel yorumlar yapıyordu böyle daha iyi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    pastadanadam 4 gün ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Kesinlikle öyle. Kizaroğlu da mantıklı bir insan ama Can Sungur'un çok güzel bilgileri var ve güzel açıklardan baktığı oluyor. Ama Sungur'un beğenmediği şeylerle sürekli dalga geçme huyu var ve bu çok sıktı beni :( Belki okur diye kendimi açıklayacağım.

    Sungur'un neyle ne zaman dalga geçeceği hiç belli olmuyor, sürekli bir şeylerle dalga geçiyor. Derdim "Dalga geçme kardeşim, emek var emek!" değil, derdim başka bir konu konuşulurken ve izleyici olan ben o konuyu dinlemeye gelmişken birden o dönem neyi beğenmediyse o şeyle dalga geçilmesi çok sıktı beni.

    Mesela o dönem Joker filmini mi beğenmedi, bambaşka bir film konuşulurken Joker'le dalga geçebilir, teknoloji konuşulurken de dalga geçebilir, oyun konuşulurken de geçebilir. Her Sungur izlediğimde "Ya X konusunu konuşuyorduk ne güzel, Joker (Ya da beğenmediği şey her neyse) nereden çıktı şimdi?" oluyorum hep.

    Ne zaman nerede neyle dalga geçeceği asla belli değil :D Ama işte bilgili de bir abimiz insan dinlemeden edemiyor. 2si1'e ve DH'ye alıştığında da küçük küçük de olsa dalga geçmeler başlar kesin.
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    jedi39 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Maalesef benzer olay başıma geldi ve bilirkişi aleyhime rapor yazdı. Raporda yazılanları da görüşünüze sunuyorum. Mahkeme halen devam etmekte.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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    W WereChaos 4 gün ( Mesaj Silindi ) jedi39
    Bu nasıl bir görüştür aq.Adamlar sağlamaları gereken internetin çeyreğini veriyor ama sen aynı fiyatı ödüyorsun hırsızlık lan bu
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