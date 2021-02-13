2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı

Düşük internet hızından dolayı, internetini iptal ettirmek isteyen kullanıcıdan cayma bedeli talep eden operatöre mahkeme şoku. Eğer aldığınız servisden memnun değilseniz bu haber tam size göre.

Düşük internet hızından dolayı, internetini iptal ettirmek isteyen kullanıcıdan cayma bedeli talep eden operatöre mahkeme şoku. Eğer aldığınız servisden memnun değilseniz bu haber tam size göre.

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