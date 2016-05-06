2si1 "İşsiz" Teknoloji ve Oyun Programı

Robotlar işsizliği tetikliyor mu? Uncharted 4'e 100 üzerinden 100 puan! Einstein yıllar sonra haklı çıktı, Milli Uçak Gemisi ve Uydu projeleri ve çok daha fazlası...

Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler

Türkiye’nin ilk milli amfibi hücum gemisi olacak olan TCG Anadolu ’nun yapımına başlandı. En geç 2021 yılına kadar bitirilmesi projelendirilen geminin planlanan tarihten daha önce sulara indirilmesi hedefleniyor. Savaş uçakları ile helikopterlerin iniş ve kalkış yapabilmesine olanak tanıyacak olan uçak gemisi, 700 kişilik amfibi taburunu taşıyabilecek. Toplamdaysa 1400 kişi aynı anda gemide bulunabilecek. İstanbul’daki Sedef Tersanesi’nde yapımına başlanan gemi 225 metre uzunluğa sahip. 12 derecelik eğime sahip piste F35B sınıfı av ve bombardıman uçaklarının inişine imkan tanıyacak.

İspanyol uçak gemisi Juan Carlos I ile benzer bir mimari yapıya sahip olacak olan TCG Anadolu’daki silah teknolojileri Havelsan ve ASELSAN tarafından üretilecek. Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında, gerektiğindeyse Hint ve Atlantik Okyanusu’nda kullanılabilecek olan geminin güvertesinde Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak tanıyacak alan yer alacak. 8 deniz çıkarma aracını taşıyabilen gemi, tek başına önemli bir askeri gücü taşıyabiliyor. Gemi içerisinde tam teşekküllü bir hastane yer alıyor olacak ki bu hastane içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım odaları bulunacak. Hastanenin en az 30 yatak kapasiteli olması planlanıyor.

TCG Anadolu’nun diğer teknik detayları şöyle:

13 tank, 27 adet Amfibi Zırhlı Aracı, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı, 33 adet diğer zırhlı araç taşıma kapasitesi,

16 Knot rüzgarda yükleme ve boşaltma yapabilme,

27 Knot rüzgarda helikopter operasyonu yapma, silah ve savunma sistemlerini kullanma,

348 sabit işletme personeli, 56 uçuş personeli, 50 hastane personeli, 200 karargah personeli, 550-700 kişilik amfibi komandosu,

Tam yükte 28 Bin ton ağırlık, 225 metre boy ve 32 metre genişlik,

Tamamen çelik gövde ve saatte 37-39 kilometre sürat yapabilme,

TSK ve NATO ağları ile tam entegrasyon.

Göktürk-2’nin yanına Türk yapımı bir uydu daha geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın son açıklamalarına göreyse Göktürk-2’nin yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Daha alçak irtifada konumlanacak olan yeni uydu, 60 santimetre çapındaki bir cismi bile tespit edebilecek görüntüleme özellikleri ile donatılıyor. Göktürk-2’de 2.5 metrelik cisimleri tespit edilebiliyordu. Yeni uydu ile TSK’nın bu konudaki gücü birkaç basamak yukarı taşınmış olacak. Görüntüleri Ankara’da bulunan yer istasyonuna gönderen Göktürk-2 gibi yeni uydu da aynı üsten kontrol edilecek. Yeni uydu istenen yörüngeden 6 saat boyunca geçebilecek. Fırlatmanın bir aksilik olmazsa 2018 yılı Aralık ayında gerçekleşmesi hedefleniyor.

Sony görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patenti aldı

Lense gömülü sensörler kullanıcının istemli ve istemsiz göz kırpması arasındaki farkı tespit edebiliyor. Kontak lensteki görüntü yakalama ve depolama teknolojisi iris çevresinde objektife gömülü olacak ve piezoelektrik sensörler lense güç sağlamak için göz hareketlerini enerjiye dönüştürebilecek. Ayrıca kontakt lens üzerinde bir kablosuz bağlantı ünitesine de yer verilmiş durumda. Tabii ki bu noktada geliştirilen teknoloji rahatça bir kontak lense gömülebilecek kadar küçük değil. Bu nedenle şimdilik sadece teorik olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte Google'ın Glass akıllı gözlüğüyle yaşadığı olağanüstü başarıızlığın ardından kameralı konakt lens ile devam etmesinden sonra diğer teknoloji devlerini de aynı gemide görmek şaşırtıcı olmamalı. Sony'nin patentini kaynak bölümünde yer alan bağlantıyı takip ederek ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar

Son yılların belki de en büyük keşfine imza atan LIGO araştırmacıları beklendiği gibi bilim dünyasındaki ödülleri de toplama başladılar. Son günlerde Breakthrough Starshot projesiyle gündeme gelen Rus milyarder Yuri Milner, finanse ettiği Breakthrough Prize'ın 3 milyon dolarlık para ödülünü kütleçekim dalgalarının keşfine katkı sağlayan bilim insanlarına vereceğini açıkladı .

Breakthrough Prize'ın Fundemental Physics (Temel Fizik) alanında özel olarak verdiği ödülün bir önceki kazananları Higgs Bozonu'nunu keşfeden Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider) araştırmacılarıydı. 3 milyon dolarlık ödülün en büyük kısmı LIGO'nun kurucuları Kip Thorne, Ronald W.D. Drewer ve Rainer Weiss'e verildi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu Einstein'ın ölçülmesi neredeyse imkansız küçük uzay-zaman titreşimlerini keşfetmeye adayan üçlü, ödülün 1 milyon dolarlık kısmının sahibi oldu.

Ödülün geri kalan 2 milyon dolarlık kısmıysa bu çığır açan keşfe katkı sağlayan diğer 1012 bilim insanı ve mühendis arasında dağıtılacak.

Avrupa, güneş enerjisinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

ABD menşeli analiz şirketi IHS Inc. tarafından yayınlanan yeni rapora göre 100 GW'a ulaşılmasını benzeri görülmemiş bir başarı olarak nitelendiren SolarPower Europe başkanı Oliver Schaefer, bunun kutlamayı hak eden bir gelişme olduğu görüşünde. Sadece birkaç yıl öncesine kadar güneş enerjisinin ufak bir kitleye hitap eden alternatif bir enerji olarak görüldüğünü söyleyen Schaefer, günümüzde güneş enerjisinin Avrupa'nın en önemli enerji kaynaklarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

Fotovoltaik kapasitesini 100 GW'a çıkartarak büyük bir başarıya imza atan Avrupa, bu başarıya son yıllarda yaptığı atılım sayesinde ulaştı. 2005 yılında fotovoltaik kapasitesi sadece 3 GW olan Avrupa, 11 yıl içerisinde bu rakamı 100 GW'a kadar yükseltti. Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji planı çerçevesinde güneş enerjisi girişimlerini desteklemesi ve maliyetlerin neredeyse yüzde 80 azaltılması, son yıllarda gerçekleşen bu atılıma büyük katkı sağladı.

20 tane Akkuyu nükleer santrali gücünde (4800 megawatt)

Türkiye’nin en büyük Güneş Santrali hizmete giriyor

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali, Konya’nın Kızören mevkiinde hizmete giriyor. Toplamda 430 dönüm arazi üzerinde kurulu olarak yapılan santral, kurulu güç açısından Türkiye’ninen büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Yapımında 200 kişiye istihdam sağlanan santral, 9 ayda tamamlanmış. Yüksek teknolojik alt yapıya sahip santralde Online Scada sistemi kullanılıyor.

Bu sayede üretimin her aşaması ve verimliliği anlık olarak sürekli takip edilebiliyor. 30 megawatt Türkiye’de lisanssız Güneş Enerjisi santrallerinde kurulu güç 358 megawatt

Google X kurucularından robotik profesörü Matsuoka artık Apple'da çalışacak https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/Google-X-kurucularindan-robotik-profesoru-Matsuoka-artik-Appleda-calisacak.htm

Fortune kaynaklı habere göre robotik profesörü Yoky Matsuoka artık Apple çatısı altında görev yapacak. Sağlık projelerinde çalışmak için şirkete katılan Matsuoka, Google X laboratuvarının kurucularından biri ve Nest 'in teknolojiden sorumlu eski başkanıydı. Etkileyici bir kariyere sahip olan deneyimli yönetici geçen yıl Twitter 'da görev yapmak üzere Nest'ten ayrıldığında hayati tehdit taşıyan bir hastalığa yakalandığı anlaşılmıştı. Bu durum onun bu planlarını bir müddet ertelemesine neden oldu.

Yaklaşık bir yıldır çalışmayan Matsuoka'nın Apple'daki rolü henüz belirsiz olsa da, Fortune kendisinin şirket COO'su Jeff Williams 'a doğrudan bağlı olacağını söylüyor. Williams'ın Cupertino devinin sağlık girişimlerinden sorumlu olduğu göz önüne alındığında Matsuoka'yı büyük olasılıkla HealthKit, ResearchKit ve CareKit projelerinde göreceğiz. Mart ayında start alan CareKit , geliştiricilerin kişisel sağlık uygulamaları oluşturmalarının yanı sıra, doktorlarla veri paylaşımı yapılmasını sağlıyordu. Apple'ın dünyanın önde gelen robotik uzmanlarından birini bünyesine katması, şüphesiz ki şirket adına beklentileri de yükseltmiş oldu.

Çin’de robot polisler işbaşı yapıyor

Çin Ulusal Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ülkenin ilk robot polisi geliştirildi. Robot polis in temel amacı belirli rotalar üzerinde devriye atmak ve gerekirse tehdit oluşturan unsurları etkisiz hale getirmek. Robot 1.49 metre boyunda ve 78Kg ağırlığında. Düşük maliyetli bir cihaz olduğu belirtilen robot,

8 saat boyunca çalışabiliyor ve saatte 18Km hızla ilerliyor. Devriye güzergahı boyunca karşılaştığı gelişmeleri polis merkezine ileten robot, ayrıca sensörler yoluyla karşısındaki şahısları inceliyor ve şüpheli olup olmadığını tespit edebiliyor. Ayrıca tehlike olarak algıladığı hareketler karşısında, elektroşok tabancasını kullanabiliyor.

Robotların işsizliği tetikleyeceğine dair endişeler artıyor

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından birisi olan Two Sigma kurucusu David Siegel, makinelerin yükselişi karşısında endişe duyduğunu ve gelecekte insan işçilerin yerini alacağını düşündüğünü ifade ediyor. Siegel, bir dönem atların yerini içten yanmalı motorların ve veznelerin yerini de ATM makinalarının almasını örnek olarak veriyor.

Winton Capital Management kurucusu David Harding , robotların daha çok insan gücü gereken alt düzey iş seviyelerinde önem kazanacağını düşünüyor. Kredi hakemliği gibi pek çok alanda ve sektörde, ayrıca yöneticilik gibi seviyelerde bu pek mümkün görünmüyor.

Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu

Avustralya'da bir Qantas uçuşu, Wi-Fi erişim noktası (hotspot) ismi nedeniyle üç saatten fazla rötar yaşadı. Aktarılan bilgiye göre QF481 sefer sayılı uçaktaki bir bayan yolcu, "Mobile Detonation Device" ( Mobil Patlama Aygıtı ) başlıklı bir Wi-Fi hotspot noktası görünce hemen mürettebatı uyardı. Bunun üzerine pilot, yolcuları bir anonsla bilgilendirdi. Yolculardan John Vidler, pilotun uçuşa geçmeden önce mutlaka cihazı bulmaları gerektiğini söylediğini belirtiyor.

YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Ücretli servis YouTube'a canlı TV içeriği getireceği gibi müşterilere " özel paketler " de sunulacak. CBS CEO'su Les Moonves, bu konuda daha önce Apple 'la bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ve sonuç alamadıklarını fakat bu tür bir hizmetin zamanın geldiğini söylemişti. YouTube yayın paketi için aylık 35 dolarlık bir abonelik ücreti talep etmeyi planlıyor. Bu servis, YouTube'un diğer abonelikli hizmeti olan Red 'le dirsek teması halinde çalışacak.

Video platformu, Red'le birlikte aylık 9.99 dolar ödeme yapan kullanıcıların tüm reklamlardan kurtulmasına izin verdiği gibi platformun en büyük içerik oluşturucularından bazıları tarafından oluşturulan orijinal serileri ve filmleri izlemelerine olanak sağlıyordu. Rapora göre şirket 2012 yılından bu yana bir kablo TV alternatifi üzerine çalışmalar yapıyor ve bu girişim 2017 yılında hayata geçirilmek üzere hız kazanmış durumda.

Almanya'dan akıllı telefon bağımlılarına: Trafik ışıklı kaldırımlar

Almanya'nın Augsburg şehrinde çok kötü bir kazaya sebep olmuş ve gözünü telefonundan ayıramayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu farkında olmadan bir tramvayın önüne çıkarak can vermişti. Augsburg şehrinin yetkilileri de bu talihsiz kazanın ardından, akıllı telefon hastalığının benzer başka bir kazaya daha neden olmaması için kaldırım kenarlarına trafik ışıkları ekleme kararı almışlar. Şu an için yalnızca belli bir bölgede uygulanan yeni çözüm yolu başarılı olduğu takdirde şehrin diğer kısımlarına da uygulanacak.