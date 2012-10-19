2si1:Güncel Haber ve Teknoloji Programı 6. Bölüm

2si1 ile son 1 haftadaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta teknoloji dünyasına işlemciler, kasalar ve mobil dünyadaki liderlik savaşları damgasını vururken oyun dünyasında Battlefield 3, Call of Duty Black Ops 2 ve Halo 4 gibi güncel oyunlardaki gelişmeler bizlerleydi.

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