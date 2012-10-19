2si1:Güncel Haber ve Teknoloji Programı 6. Bölüm

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 ile son 1 haftadaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta teknoloji dünyasına işlemciler, kasalar ve mobil dünyadaki liderlik savaşları damgasını vururken oyun dünyasında Battlefield 3, Call of Duty Black Ops 2 ve Halo 4 gibi güncel oyunlardaki gelişmeler bizlerleydi.
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AMD ile ilgili olan öbür haberde gerçekten sevindirici bir haber, yakın gelecekte başarılabilecek büyük bir potansiyelin habercisi. Biraz önce AMD'nin büyük kayıplar verebileceği ile ilgili yorum yapıyorduk ancak şimdi sahip olduğu entegre grafik birimi teknolojisi ile gelecekte neler yapabileceğini görebiliyoruz.. Bu potansiyele sahip oması gelecek nesil için CPU+GPU performansını büyük ölçüde etkileyecektir.. Belki AMD hem bir ekran kartı hemde bir işlemc üreticisi olarak bu alandaki avantajlarını kullanacaktır..
Xbox Live'ın Türkçe olması gerçekten geçte olsa iyi olan bir özellik. Bu atılım belki biraz daha ileride Microsoft'un Türkiye ile ilgili planlarının farklı olabileceği görülüyor..
Mini ITX kasa iyi bir seçenek oluşturuyor tasarım ve yapısı olarak albenili olarak görebileceğim bir tasarıma sahip fiyatının hakkını verebilecek cinsden bir kasamı o tartışılır. :)
SimCity'nin doğal afet özelliği gerçekten oyunun başarısı ve gerçek düşünce yapısına ve mantıksal anlamda hareket etmek için ideal bir özellik.. Kimileri için zevkli kimileri için baş ağrıtıcı bir özellik olacaktır :)
Intel'in Haswell işlemcileri ile ilgili olarak daha Ivy Bridge yeni iken tekrar bir jenerasyon güncellemesi hem iyi hem kötü oluyor. Yeni nesil soket ve anakartlar olacak sonuçta, bunun yanında entegre grafik biriminin gerçekten HD4000'in üstünde bir grafik performansı vereceğinden şüphem yok... Ancak daha çok Ultrabooklar için olacağı kesin.
Windows 8'in kesinlikle tabletlere yönelik büyük bir eğilimi olduğu aşikar, ancak bu gereken bir özellik olduğundan dolayı günümüz teknolojisine işletim sistemini sunma konusunda Microsoft tableteri baz almış ee tabi ki doğruda yapmış ancak PC'leri kenara atmadan bunu yapması asıl zirve yapması demektir aksi halde felaket bile olabilir Windows 8!..
iPad Mini'nin çıkmasına seviniyorum açıkçası Apple için sevinmiyorum sadece kullanıcı için iyi bir seçenek olcak.. Bunun yanında Apple tablet pazarında orta ve giriş seviye tabletlere karşı sadece New iPad ile baş etmek zorunda kalmayıp daha uygun iyi bir seçenekle arayı koruyacak yada daha iyi şeyler olacak..
Samsung'un Apple'a karşı sonunda haklı olduğunu alması ve kazanması güzel.. Apple bu işin tabiri caizse suyunu çıkarmıştı. :) Ancak yapacağı "özür mesajı" ile hem kendi çocukça hatasını hemde Samsung'un haklı olduğunu herkese kendi ağzı ile gösterecek bir nevi tükürdüğünü yalayacak :))
Her zaman olduğu gibi bu bölümde gayet güzel ve zevkli geçdi, Mesut Çevik ve Ersin Kılıç'ın yorumları ile güzel bir haebr programı oldu..