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2si1:Güncel Haber ve Teknoloji Programı 6. Bölüm

6 yıl
68,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 ile son 1 haftadaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta teknoloji dünyasına işlemciler, kasalar ve mobil dünyadaki liderlik savaşları damgasını vururken oyun dünyasında Battlefield 3, Call of Duty Black Ops 2 ve Halo 4 gibi güncel oyunlardaki gelişmeler bizlerleydi.
 

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kenan_0 6 yıl en beğenilen
Programın eski tadı yok
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DH Misafiri 6 yıl
Mesut abicim dilin sürşdü galiba :) bam dedin ban (banned) olmasın O :)
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ekotim 6 yıl
Halo 4 ün sızması iyi oldu Microsoft banlamalarına bir uyarı olsun
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p8p67b3 6 yıl
bilgilendirmeler için teşekkür ederim. başarılarınızın devamı dileğiyle..
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Guest-19232E7C9 6 yıl
İDM ile bir türlü indiremiyorum ?
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FERFEROS 6 yıl
Her zamanki gibi harika.Teşekkürler.Sondaki videoda çok güzel olmuş. :D
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kadirgumussoy 6 yıl
23.27deki görüntüyü win8 metro diye koyan hemen teknoloji sektöründen ayrılsın rainmeter o omnimo 5 yuhh sizden beklemezdim böyle bi hata
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Dr.Gonzo 6 yıl
Güzel olmuş, televizyonlarda görmek istediğimiz bir program aslında ama yok. Gerçekten çok iyi olmuş, devamını bekliyoruz
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op.55 no.1 6 yıl
Tabletten izleyemiyorum videoyu bilginize.
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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hakemzsr 6 yıl
emeginize saglık
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Aksel123 6 yıl
videonun sonu süper :D
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E_Aydin35 6 yıl
AMD ile ilgili olarak şirket kararı üzerine yapılan işten çıkartmaları AMD'nin kendine yaptığı büyük bir darbe olarak düşünüyorum.. :) Açıkçası AMD'nin bu kadar önemli bir sayıda işten çıkarma işlemi büyük bir potansiyel atılımın önüne geçmek demektir.. Kendi sebepleri vardır bunlar bilinmez ancak büyük bir kayıp AMD için. Hele ki üretim yaptığı iki önemli sektör olan işlemci ve ekran kartı sektöründe bu kadar dişli rakipler ensesindeyken..
AMD ile ilgili olan öbür haberde gerçekten sevindirici bir haber, yakın gelecekte başarılabilecek büyük bir potansiyelin habercisi. Biraz önce AMD'nin büyük kayıplar verebileceği ile ilgili yorum yapıyorduk ancak şimdi sahip olduğu entegre grafik birimi teknolojisi ile gelecekte neler yapabileceğini görebiliyoruz.. Bu potansiyele sahip oması gelecek nesil için CPU+GPU performansını büyük ölçüde etkileyecektir.. Belki AMD hem bir ekran kartı hemde bir işlemc üreticisi olarak bu alandaki avantajlarını kullanacaktır..
Xbox Live'ın Türkçe olması gerçekten geçte olsa iyi olan bir özellik. Bu atılım belki biraz daha ileride Microsoft'un Türkiye ile ilgili planlarının farklı olabileceği görülüyor..
Mini ITX kasa iyi bir seçenek oluşturuyor tasarım ve yapısı olarak albenili olarak görebileceğim bir tasarıma sahip fiyatının hakkını verebilecek cinsden bir kasamı o tartışılır. :)
SimCity'nin doğal afet özelliği gerçekten oyunun başarısı ve gerçek düşünce yapısına ve mantıksal anlamda hareket etmek için ideal bir özellik.. Kimileri için zevkli kimileri için baş ağrıtıcı bir özellik olacaktır :)
Intel'in Haswell işlemcileri ile ilgili olarak daha Ivy Bridge yeni iken tekrar bir jenerasyon güncellemesi hem iyi hem kötü oluyor. Yeni nesil soket ve anakartlar olacak sonuçta, bunun yanında entegre grafik biriminin gerçekten HD4000'in üstünde bir grafik performansı vereceğinden şüphem yok... Ancak daha çok Ultrabooklar için olacağı kesin.
Windows 8'in kesinlikle tabletlere yönelik büyük bir eğilimi olduğu aşikar, ancak bu gereken bir özellik olduğundan dolayı günümüz teknolojisine işletim sistemini sunma konusunda Microsoft tableteri baz almış ee tabi ki doğruda yapmış ancak PC'leri kenara atmadan bunu yapması asıl zirve yapması demektir aksi halde felaket bile olabilir Windows 8!..
iPad Mini'nin çıkmasına seviniyorum açıkçası Apple için sevinmiyorum sadece kullanıcı için iyi bir seçenek olcak.. Bunun yanında Apple tablet pazarında orta ve giriş seviye tabletlere karşı sadece New iPad ile baş etmek zorunda kalmayıp daha uygun iyi bir seçenekle arayı koruyacak yada daha iyi şeyler olacak..
Samsung'un Apple'a karşı sonunda haklı olduğunu alması ve kazanması güzel.. Apple bu işin tabiri caizse suyunu çıkarmıştı. :) Ancak yapacağı "özür mesajı" ile hem kendi çocukça hatasını hemde Samsung'un haklı olduğunu herkese kendi ağzı ile gösterecek bir nevi tükürdüğünü yalayacak :))
Her zaman olduğu gibi bu bölümde gayet güzel ve zevkli geçdi, Mesut Çevik ve Ersin Kılıç'ın yorumları ile güzel bir haebr programı oldu..
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