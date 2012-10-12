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2si1:Yeni Nesil Haber ve Teknoloji Programı 5. Bölüm!

6 yıl
67,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu hafta da teknoloji ve oyun gündemi heyecan verici haberlerle dolu. GTA 5'in çıkış tarihi kesinlik kazanıyor, ASUS'un telefon ve tablet karışımı Pad Phone 2 lansmanı 16 Ekimde! Need for Speed cep telefonlarındaki grafikleri bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor! daha fazlası ise bu videomuzda sizleri bekliyor.
 

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mdxceed 6 yıl en beğenilen
Hitman Türkçe olacak lütfen destek verelim Türkiye'den orjinal alalım. Ben aldım bu yüzden yorum yapıyorum.
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
THQ'nün güzel oyunları olsa da malesef oyuncular tarafından hem kolayca kırılabilir hem de çok alım olarak biraz üst fiyatlarda satış yaptıklarından alınmıyorlar. Zaten multiplayer olayı olmayan oyunlar için çoğu kişi orijinal almayı düşünmüyor hala.
CoH 2'de ne kadar "güzel" olsa da oynayanı diğer RTS ve diğer türlerde kişi sayısı olarak çok az. Bir Generals veya Starcraft değil. :) Malesef 2-3 seneye THQ çok sıradan bir firma olacak. Biz de CoH gibi güzel oyunu aldığımız ile kalacağız.
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Menow 6 yıl
Mesut Bey;

Gerçekten bir önceki program ile bu kadar değişim olur :) Kamera açılarının zamanında değişiminden tutunda programın içersindeki paslaşmalar ve geçişler harikaydı.

Kötü anlamda eleştirebilecek hiç bir şey bulamadım doğrusu. Ve sonuna kadar büyük bir keyifle programı izledim.

Ellerinize emeğinize sağlık. Umarım programı zamanla bizlerin tahmin bile demeyeceği yerlere taşırsınız.

İyi çalışmalar...


NOT: Bazı arkadaşlarımızın pantolon-şort giyme konusunda yaptığı dini inanç odaklı yorumlara hiç bir şekilde katılmıyorum. Ancak işe duyulan saygı ve ciddiyet anlamında pantolon çok daha iyi bir tercih diye düşünüyorum. Elbette diyebilirsiniz ki işe olan saygı ve ciddiyet pantolonla oluyorsa dalga veya rüzgar sörfçüleri ne yapsın? Bende diyorum ki oyun oynarken şort bir zaruriyet ise o zaman oyun bölümünü temsil eden arkadaş şortla sunum yapılabilir. Ama pantolonla da oyun oynanabildiğine göre şort doğru bir tercih gibi durmuyor.
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Johnnn 6 yıl
sulanx
mdxceedHitman Türkçe olacak lütfen destek verelim Türkiyeden orjinal alalım. Ben aldım bu yüzden yorum yapıyorum.
Pardon ama oyun daha çıkmadı...Sen nasıl aldın, hocam?

Pre-order ile mesela? :)
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Tobi. 6 yıl
mdxceed
Hitman Türkçe olacak lütfen destek verelim Türkiyeden orjinal alalım. Ben aldım bu yüzden yorum yapıyorum.

Pardon ama oyun daha çıkmadı...Sen nasıl aldın, hocam?
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mdxceed 6 yıl en beğenilen
Hitman Türkçe olacak lütfen destek verelim Türkiye'den orjinal alalım. Ben aldım bu yüzden yorum yapıyorum.
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__Tyler Durden__ 6 yıl
ahahah sonunu mutlaka izleyim Mortal Kombat çok güzel olmuş yere yattım.
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__Tyler Durden__ 6 yıl
hitman madem türkçe yaptı oyunu, alt yazı da olsa türkçe olması güzel bi şey.Gidip orjinalini alacağım.
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Manwe Sulimo 6 yıl
Video mobilde calismiyor!!
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BSC Misafiri 6 yıl
Bilmem pek dikkat eden oldu mu ama Ersin '' Direkt olarak'' sözünü çok fazla kullanıyor.Bunu bir eksi olarak söylemiyorum.Sadece dikkatimi çektiği için söylüyorum.
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free4200 6 yıl
Padfone 2 gayet iddialı bir cihaz.
Ama o incelikteki telefonun işlemcisi tablete takılırsa çok ısınma yapacağını düşünüyorum. Sonuçta S4 Pro ama bu cihazda farklı sonuçlar verebilir.
Yine de detaylı incelemeleri bekleyip görmek lazım.
Bu güzel program için teşekkürler.
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