2si1:Yeni Nesil Haber ve Teknoloji Programı 5. Bölüm!

Bu hafta da teknoloji ve oyun gündemi heyecan verici haberlerle dolu. GTA 5'in çıkış tarihi kesinlik kazanıyor, ASUS'un telefon ve tablet karışımı Pad Phone 2 lansmanı 16 Ekimde! Need for Speed cep telefonlarındaki grafikleri bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor! daha fazlası ise bu videomuzda sizleri bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.