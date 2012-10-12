2si1:Yeni Nesil Haber ve Teknoloji Programı 5. Bölüm!

Genel Yayın Yönetmeni
Bu hafta da teknoloji ve oyun gündemi heyecan verici haberlerle dolu. GTA 5'in çıkış tarihi kesinlik kazanıyor, ASUS'un telefon ve tablet karışımı Pad Phone 2 lansmanı 16 Ekimde! Need for Speed cep telefonlarındaki grafikleri bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor! daha fazlası ise bu videomuzda sizleri bekliyor.
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CoH 2'de ne kadar "güzel" olsa da oynayanı diğer RTS ve diğer türlerde kişi sayısı olarak çok az. Bir Generals veya Starcraft değil. :) Malesef 2-3 seneye THQ çok sıradan bir firma olacak. Biz de CoH gibi güzel oyunu aldığımız ile kalacağız.
Gerçekten bir önceki program ile bu kadar değişim olur :) Kamera açılarının zamanında değişiminden tutunda programın içersindeki paslaşmalar ve geçişler harikaydı.
Kötü anlamda eleştirebilecek hiç bir şey bulamadım doğrusu. Ve sonuna kadar büyük bir keyifle programı izledim.
Ellerinize emeğinize sağlık. Umarım programı zamanla bizlerin tahmin bile demeyeceği yerlere taşırsınız.
İyi çalışmalar...
NOT: Bazı arkadaşlarımızın pantolon-şort giyme konusunda yaptığı dini inanç odaklı yorumlara hiç bir şekilde katılmıyorum. Ancak işe duyulan saygı ve ciddiyet anlamında pantolon çok daha iyi bir tercih diye düşünüyorum. Elbette diyebilirsiniz ki işe olan saygı ve ciddiyet pantolonla oluyorsa dalga veya rüzgar sörfçüleri ne yapsın? Bende diyorum ki oyun oynarken şort bir zaruriyet ise o zaman oyun bölümünü temsil eden arkadaş şortla sunum yapılabilir. Ama pantolonla da oyun oynanabildiğine göre şort doğru bir tercih gibi durmuyor.
Pre-order ile mesela? :)
Pardon ama oyun daha çıkmadı...Sen nasıl aldın, hocam?
Ama o incelikteki telefonun işlemcisi tablete takılırsa çok ısınma yapacağını düşünüyorum. Sonuçta S4 Pro ama bu cihazda farklı sonuçlar verebilir.
Yine de detaylı incelemeleri bekleyip görmek lazım.
Bu güzel program için teşekkürler.