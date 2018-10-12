3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme

Samsung'un yandan parmak izi okuyucuya sahip, arkasında 3 kamerası bulunan orta sınıf telefonu Samsung Galaxy A7 ön incelemesiyle karşınızda. Samsung'un Kuala Lumpur'daki lansmanından bildiriyoruz.

Samsung Galaxy A7, firma için bir çok ilki beraberinde getiriyor. Yan tarafta baş parmak hizasına yerleştirilen parmak izi okuyucusu ile Sony'nin Xperia ailesinde başlattığı kolay kullanımı Galaxy A serisine taşıyan Samsung, 3 kamerayla da orta sınıfa farklı bir soluk getirme peşinde.