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3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme

7 ay
7,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un yandan parmak izi okuyucuya sahip, arkasında 3 kamerası bulunan orta sınıf telefonu Samsung Galaxy A7 ön incelemesiyle karşınızda. Samsung'un Kuala Lumpur'daki lansmanından bildiriyoruz.
Samsung Galaxy A7, firma için bir çok ilki beraberinde getiriyor. Yan tarafta baş parmak hizasına yerleştirilen parmak izi okuyucusu ile Sony'nin Xperia ailesinde başlattığı kolay kullanımı Galaxy A serisine taşıyan Samsung, 3 kamerayla da orta sınıfa farklı bir soluk getirme peşinde. 

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rene54 7 ay
s8 varkende direkt alınabilecek bir telefon olmuş orası kesin.
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mladenbmv 7 ay
fiyat 4,000 tl den aşağı olmaz.
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TearsForFears 7 ay mladenbmv
Ufak salla 4500’e s9 plus var. Şık tasarım, yanda parmak izi okuyucu ve 4 tane güzel kamerasıyla alınabilir bir telefon ortaya koymuş. Tabi s8 varken gidip alınacak bir telefon değil o yüzden fiyatı iyi konumlandırılmalı.
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