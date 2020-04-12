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    3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir

    Yarıiletken üreticisinin 10. nesil işlemcileri hakkında detaylar paylaşılmaya devam ediliyor. Son gelen haberler fiyatları içeriyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 46 dk.)
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    17
    11
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in 14 nm’yi bir kere daha kullanacağı Comet Lake işlemcileri son günlerde sıcaklık ve güç tüketimi değerleriyle gündemdeki yerini koruyor. Yeni sızıntı işlemcilerin fiyatına ışık tutuyor.

    İlk fiyatlar

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran alıntısına göre 10. nesil yongalar çekirdek başına fiyat indirimiyle gelebilir. Kanada doları ile paylaşılan rakamlar USD’ye çevrildiğinde Core i9-10900 487$, Core i7-10700K 419$ ve yine 8/16 fakat hız aşırtma kilitli Core i7-10700 ise 363 dolarlık fiyattan listelenmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları

    3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatlara vergi dahil olup olmadığı bilinmediği gibi ön sipariş fiyatı olabileceği düşünüldüğünde son rakamın biraz daha düşük olması muhtemel. Yine de Ryzen 9 3900X gibi 12/24 izlekli ve görece düşük güç tüketimli ve yüz güldüren bir stok soğutucuyla gelen işlemcinin 400 dolara satıldığı şu günlerde Core i9-10900’ün dahi işi zor gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor"

    Diğer taraftan Core i7-10700K’nin karşısına çıkacağı Ryzen 7 3700X ise 270-300 dolar arasında değişien fiyatıyla Intel’i üzeceğe benziyor. Son olarak Comet Lake işlemci ailesinin bu ay sonunda duyurulmasının beklendiğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_comet_lake_desktop_pricing_leaks_reveal_pushed_down_per_core_pricing/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rakanishu (kibar karasu) 1 sa. en beğenilen
    Birazdan buraların ağası gelir, kaliteli çekirdeklerin ucuz olamayacağını bize anlatır
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BoşnakAğa 46 dk. rakanishu



    +1'i verdim kanka. İyi yazmışsın. Kalite = Maliyet = Yüksek fiyat


    İngilizler boşuna dememiş "ucuz mal alacak kadar zengin değilim" diye


    Bak 1500'e 8700K alanlar hala 86851456 çekirdekli 3900 tokatlamakla meşgul çoğu oyunda


    1700->2700->3700->4700 geçişi yapmak zorunda kalmadılar



    İşin şakası bir yana bütün bu rezil intel fiyatlandırmaları borsada şirkete ortak olanlar ve şirketin tepesinde bekleyen büyük yatırım fonları yüzünden oluyor. Şimdi normalde intel'in 14nm'si 5 yıllık. Verim acayip yüksek. Hani diyorlar ya AMD çipletleri çok ucuza üretiyor isterse indirir aslında intel'in eli bu konuda çok daha sağlam çoğu kişi farkında değil


    Kendi üretiyor. Resmen çer çöp fiyatına mal oluyor şu anda. Tüm amortisman yıllar önce çıkmış durumda. Marka gücü de olduğundan AMD gibi soğutucu derdine bile girmiyor çoğu zaman. Biliyor ki oyuncular tıpış tıpış gidip alacak. Tam tersine AMD ilgi çekebilmek için daha iyi soğutucular vereceğim diye takla atıyor habire mesela. Intel'in umurunda bile değil böyle şeyler. Bu tarz olaylar (4/8 7700K----> 6/12 10400 vs) son zamanda AMD'nin etkisiyle azıcık değişse de hala burnundan kıl aldırmıyor fiyatlandırmada


    10. nesil 10700F 350$civarına satılırsa yok satar ama bu bile o işlemcinin o halde dahi fiyatının abartı olduğunu değiştirmiyor. Bak diğer çok aşırı fiyatlanmış K serisini falan geçtim zaten



    Bunun nedeni Amerika'da CEO'lar ve yönetim kurulunun başarısı hisse değerine göre ölçülür. Hisse değeri de yıllık kar oranına göre şekillenir genelde, gelecek projeksiyonları falan da etkili ama intel gibi platoya ulaşmış şirketler için esas olay yıllık kar oranı. Geniş konu şimdi ona girmeyelim



    Ayrıca yönetim yıllık kar oranı üzerinden büyük bonuslar alır. Lafın özü intel çer çöp fiyatına ürettiği işlemcileri dahi aşırı fiyatlıyor çünkü bilançolar açıklandığında CEO iyi görünmek zorunda



    Yalnızca on milyonları bulan BONUS değil, bizzat koltuğu da o değere göre sallantıda yada garanti. Yönetim kurulu tekmeyi basıverir şu güzel adama



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    O yüzden intel artık sadece CPU üreten bir şirket de değil. Son 5 yılda falan şirketin geleceğini garanti altına almak için portföyü çok çeşitlendirdiler. Şu anda Samsung'dan daha büyük bir yarı-iletken üreticisi. Daha büyüğü yok. Her yeni sene karının giderek daha az bir oranı CPU'dan geliyor


    Intel artık CPU üreticisi falan değil. Devasa bir yarıiletken, yapay zeka çipi, otonom sürüş, DRAM, GPU(?) ve devasa bir yazılım şirketi


    Bu çeşitlendirme sonucu her çeyrek rekor kar ve satış açıklamaya devam ediyor buradakiler batıyor sanadursun



    Rekabet ne iş? Amazon satışları?? AMD yardırıyor dersen onun da yanıtı belli: Intel hali hazırda 14nm ne üretse havada kapışılıyor. Arz talebe yetmiyor. Dolayısı ile her kapitalist firma gibi kar maksimizasyonu yapıyor


    Lanet olsun ki şu and indirim yapmasına bir neden yok


    Anca işte +25% ek kapasite ve AMD'nin zen 3 ile yardırmasını umuyoruz


    Yoksa intel denen ve yağsız ittirmeyi seven firma 20$ maliyetli 14nm 8/16 işlemciyi 350$den 500$den satmaya devam edecek


    AMD'nin mümkün olan en ağır şekilde yardırması oyuncular için bu yüzden çok önemli




    Bu arada alakasız konuda bile aklınızdan çıkmıyor olmayı ne yalan söyleyeyim seviyorum be Yazmayayım diyorum forumu bırakacağım diyorum illa beni çağırıyorsunuz kıramıyorum sizi ne yapayım. Ama valla bak son mesajlarımdan biridir bu yani. Sıkıldım artık


    Bir noktadan sonra insanların kabulsarına giriyor olmak bile eskisi kadar tat vermiyor



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Normalde çoktan bırakmıştım da karantina falan. Yoksa bu dönemler benim işlerin en civcivli olduğu zamanlar


    Ama kalsın burası "intel batıyor, ellerinde mimari yok, AMD her koşulda herkese en iyi çözümdür" diyenlere


    Forumda farklı ses olmasın isteniyordu buyurun öyle olsun





    1 Yanıt Yanıtla +1
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    asko56 3 sa.
    intel bitti artık büyük bir rakabetçi işlemci ve büyük nm degişikligi olmadan ve bunlara mütevellid anakart soket destegi gelmedigi sürece intel off amd on zaten dünya geneli satışlarda amd lider
    intel bitti artık büyük bir rakabetçi işlemci ve büyük nm degişikligi olmadan ve bunlara mütevellid anakart soket destegi gelmedigi sürece intel off amd on zat...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. asko56
    Aynen. Mindfactory haftalık olarak cpu satış rakamlarını twitter'dan yayınlar örneğin. Geçen hafta 4185 amd satmış, 675 intel satmış. Komple Ocak ayında toplam %85 amd satmış, Komple 2019 Aralık ayında %86 amd satmış. İngilizcesi olanlar daha detaylı istatistiklere buradan ulaşabilirler techradar.com/...

    Kimileri ben bu yüzdeleri verince inanamıyordu :) Dünya genelinde son aylarda durum bu şekilde. Büyük retail mağazalarının bir kısmı istatistiklerini yayınlıyor. Bu %85 ler çok ciddi rakamlar. Yani 10 kişiden 8'i 9'u amd alıyor aylardır. Yine youtube da ya da reddit'te top level sistem toplayanların yorumlarına bakarsanız (adamlar için para hiç sorun değil) amd'den yanalar. Ben amd fanı falan değilim. 20 küsür senedir intel kullandım. İlk kez bu 3. nesil ile amd ye geçtim, çünkü benim işime göre çok çok daha başarılı olduğunu gördüm. Daha yeni teknoloji. pcie4, geleceğe yatırım. Sürekli chipset değişmiyor. Daha düşük watt. Bu demek değil ki intel 9. nesil çöp, 10. nesil çöp. Güvenlik açıklarıyla güçleri zamanla düşsede çöp değil. Ama karşılaştırınca çoğunluk amd'yi daha avantajlı buluyor.
    Yanıtla
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreb78 (Emre BOYACILAR) 21 dk.
    Yıllar önce AMD Fx bulldozer ailesi çıktığında da aslında aynı durum vardı. AMD o dönemde çok çekirdek ile Multithreading performansım intelden daha iyi diyordu. Evet aynen de öyle idi. Hatırlayanlar bilir o dönem Microsoft ile bir iki yama hazırlayan AMD çok iş olaylarında Intelin önüne çıkmayı başarmıştı. Fakat tek çekirdekte aşırı gerideydi buda oyunlarda bariz fark ortaya koyuyordu. Malesef Intelin elinde hamleleri vardı. Hızlıca bunları piyasaya sürünce. AMD bulldozer yapıyı o dönemki SSD olmayan pclerde çoklu görev yazılım desteği zaafları ile geliştirmeye devam etmedi. Ama Zendede mantık farkı yok hala çoklu görev önde ve bu sefer tek çekirdek biraz daha iyi. Sistemler SSD ile çalışıyor IOPS lar yüksek bu yüzden sistem bu hızla çoklu görevi gerçekleştirebiliyor. Çoklu görev bir ihtiyaç oldu ve güncel yazılımlarda buna göre güncellendi. Yani sen aynı anda yayın yapıp aynı anda oyun oyna müzik dinle vb yapıyorsun artık. Bu noktada AMD fiyat performansta ayrıca salt performansta fark attı. Yazılımlarda çok çekirdek desteğini geliştirince Intelin tek çekirdeğe dayalı mimari çöktü. Yani AMD hala tek çekirdekte Inteli yakalayamadı ama olay tek çekirdekten çoktan çıktı. Şimdi Intel yakalayacak çok çekirdek performansını. O zamana kadarda AMD kral. Ha ben inatla win 7 kullanıp sadece oyun açarım dersen o başka.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 22 dk.
    Yıllar önce AMD Fx bulldozer ailesi çıktığında da aslında aynı durum vardı. AMD o dönemde çok çekirdek ile Multithreading performansım intelden daha iyi diyordu. Evet aynen de öyle idi. Hatırlayanlar bilir o dönem Microsoft ile bir iki yama hazırlayan AMD çok iş olaylarında Intelin önüne çıkmayı başarmıştı. Fakat tek çekirdekte aşırı gerideydi buda oyunlarda bariz fark ortaya koyuyordu. Malesef Intelin elinde hamleleri vardı. Hızlıca bunları piyasaya sürünce. AMD bulldozer yapıyı o dönemki SSD olmayan pclerde çoklu görev yazılım desteği zaafları ile geliştirmeye devam etmedi. Ama Zendede mantık farkı yok hala çoklu görev önde ve bu sefer tek çekirdek biraz daha iyi. Sistemler SSD ile çalışıyor IOPS lar yüksek bu yüzden sistem bu hızla çoklu görevi gerçekleştirebiliyor. Çoklu görev bir ihtiyaç oldu ve güncel yazılımlarda buna göre güncellendi. Yani sen aynı anda yayın yapıp aynı anda oyun oyna müzik dinle vb yapıyorsun artık. Bu noktada AMD fiyat performansta ayrıca salt performansta fark attı. Yazılımlarda çok çekirdek desteğini geliştirince Intelin tek çekirdeğe dayalı mimari çöktü. Yani AMD hala tek çekirdekte Inteli yakalayamadı ama olay tek çekirdekten çoktan çıktı. Şimdi Intel yakalayacak çok çekirdek performansını.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    -Gardiyan- (Özcan G.) 1 sa.
    Artık çıksa da görsek neyin ne olduğunu fiyatını, performansını, ısınmasını ne kadar güç tükettiğini. Bakalım intelin yeni nesline karşı amd indirimi ne olacak umarım iyi bir indirim yapar da son kullanıcıların işine gelir.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sa.
    bütün bu çabalar planlar amd'nin 3600'de yapacağı 200 250 liralık indirimle yerle yeksan olur.2600 kullanıcıları bile geçer 3600'ün fiyatı düşerse.kaliteli değil belki ama amd daha iyi f/p işlemci yapana kadar en iyisi bu.
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    rakanishu (kibar karasu) 1 sa. en beğenilen
    Birazdan buraların ağası gelir, kaliteli çekirdeklerin ucuz olamayacağını bize anlatır
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BoşnakAğa 46 dk. rakanishu



    +1'i verdim kanka. İyi yazmışsın. Kalite = Maliyet = Yüksek fiyat


    İngilizler boşuna dememiş "ucuz mal alacak kadar zengin değilim" diye


    Bak 1500'e 8700K alanlar hala 86851456 çekirdekli 3900 tokatlamakla meşgul çoğu oyunda


    1700->2700->3700->4700 geçişi yapmak zorunda kalmadılar



    İşin şakası bir yana bütün bu rezil intel fiyatlandırmaları borsada şirkete ortak olanlar ve şirketin tepesinde bekleyen büyük yatırım fonları yüzünden oluyor. Şimdi normalde intel'in 14nm'si 5 yıllık. Verim acayip yüksek. Hani diyorlar ya AMD çipletleri çok ucuza üretiyor isterse indirir aslında intel'in eli bu konuda çok daha sağlam çoğu kişi farkında değil


    Kendi üretiyor. Resmen çer çöp fiyatına mal oluyor şu anda. Tüm amortisman yıllar önce çıkmış durumda. Marka gücü de olduğundan AMD gibi soğutucu derdine bile girmiyor çoğu zaman. Biliyor ki oyuncular tıpış tıpış gidip alacak. Tam tersine AMD ilgi çekebilmek için daha iyi soğutucular vereceğim diye takla atıyor habire mesela. Intel'in umurunda bile değil böyle şeyler. Bu tarz olaylar (4/8 7700K----> 6/12 10400 vs) son zamanda AMD'nin etkisiyle azıcık değişse de hala burnundan kıl aldırmıyor fiyatlandırmada


    10. nesil 10700F 350$civarına satılırsa yok satar ama bu bile o işlemcinin o halde dahi fiyatının abartı olduğunu değiştirmiyor. Bak diğer çok aşırı fiyatlanmış K serisini falan geçtim zaten



    Bunun nedeni Amerika'da CEO'lar ve yönetim kurulunun başarısı hisse değerine göre ölçülür. Hisse değeri de yıllık kar oranına göre şekillenir genelde, gelecek projeksiyonları falan da etkili ama intel gibi platoya ulaşmış şirketler için esas olay yıllık kar oranı. Geniş konu şimdi ona girmeyelim



    Ayrıca yönetim yıllık kar oranı üzerinden büyük bonuslar alır. Lafın özü intel çer çöp fiyatına ürettiği işlemcileri dahi aşırı fiyatlıyor çünkü bilançolar açıklandığında CEO iyi görünmek zorunda



    Yalnızca on milyonları bulan BONUS değil, bizzat koltuğu da o değere göre sallantıda yada garanti. Yönetim kurulu tekmeyi basıverir şu güzel adama



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    O yüzden intel artık sadece CPU üreten bir şirket de değil. Son 5 yılda falan şirketin geleceğini garanti altına almak için portföyü çok çeşitlendirdiler. Şu anda Samsung'dan daha büyük bir yarı-iletken üreticisi. Daha büyüğü yok. Her yeni sene karının giderek daha az bir oranı CPU'dan geliyor


    Intel artık CPU üreticisi falan değil. Devasa bir yarıiletken, yapay zeka çipi, otonom sürüş, DRAM, GPU(?) ve devasa bir yazılım şirketi


    Bu çeşitlendirme sonucu her çeyrek rekor kar ve satış açıklamaya devam ediyor buradakiler batıyor sanadursun



    Rekabet ne iş? Amazon satışları?? AMD yardırıyor dersen onun da yanıtı belli: Intel hali hazırda 14nm ne üretse havada kapışılıyor. Arz talebe yetmiyor. Dolayısı ile her kapitalist firma gibi kar maksimizasyonu yapıyor


    Lanet olsun ki şu and indirim yapmasına bir neden yok


    Anca işte +25% ek kapasite ve AMD'nin zen 3 ile yardırmasını umuyoruz


    Yoksa intel denen ve yağsız ittirmeyi seven firma 20$ maliyetli 14nm 8/16 işlemciyi 350$den 500$den satmaya devam edecek


    AMD'nin mümkün olan en ağır şekilde yardırması oyuncular için bu yüzden çok önemli




    Bu arada alakasız konuda bile aklınızdan çıkmıyor olmayı ne yalan söyleyeyim seviyorum be Yazmayayım diyorum forumu bırakacağım diyorum illa beni çağırıyorsunuz kıramıyorum sizi ne yapayım. Ama valla bak son mesajlarımdan biridir bu yani. Sıkıldım artık


    Bir noktadan sonra insanların kabulsarına giriyor olmak bile eskisi kadar tat vermiyor



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Normalde çoktan bırakmıştım da karantina falan. Yoksa bu dönemler benim işlerin en civcivli olduğu zamanlar


    Ama kalsın burası "intel batıyor, ellerinde mimari yok, AMD her koşulda herkese en iyi çözümdür" diyenlere


    Forumda farklı ses olmasın isteniyordu buyurun öyle olsun





    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    asko56 3 sa.
    intel bitti artık büyük bir rakabetçi işlemci ve büyük nm degişikligi olmadan ve bunlara mütevellid anakart soket destegi gelmedigi sürece intel off amd on zaten dünya geneli satışlarda amd lider
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. asko56
    Aynen. Mindfactory haftalık olarak cpu satış rakamlarını twitter'dan yayınlar örneğin. Geçen hafta 4185 amd satmış, 675 intel satmış. Komple Ocak ayında toplam %85 amd satmış, Komple 2019 Aralık ayında %86 amd satmış. İngilizcesi olanlar daha detaylı istatistiklere buradan ulaşabilirler techradar.com/...

    Kimileri ben bu yüzdeleri verince inanamıyordu :) Dünya genelinde son aylarda durum bu şekilde. Büyük retail mağazalarının bir kısmı istatistiklerini yayınlıyor. Bu %85 ler çok ciddi rakamlar. Yani 10 kişiden 8'i 9'u amd alıyor aylardır. Yine youtube da ya da reddit'te top level sistem toplayanların yorumlarına bakarsanız (adamlar için para hiç sorun değil) amd'den yanalar. Ben amd fanı falan değilim. 20 küsür senedir intel kullandım. İlk kez bu 3. nesil ile amd ye geçtim, çünkü benim işime göre çok çok daha başarılı olduğunu gördüm. Daha yeni teknoloji. pcie4, geleceğe yatırım. Sürekli chipset değişmiyor. Daha düşük watt. Bu demek değil ki intel 9. nesil çöp, 10. nesil çöp. Güvenlik açıklarıyla güçleri zamanla düşsede çöp değil. Ama karşılaştırınca çoğunluk amd'yi daha avantajlı buluyor.
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