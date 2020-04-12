3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir

Intel’in 14 nm’yi bir kere daha kullanacağı Comet Lake işlemcileri son günlerde sıcaklık ve güç tüketimi değerleriyle gündemdeki yerini koruyor. Yeni sızıntı işlemcilerin fiyatına ışık tutuyor.
İlk fiyatlar
Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran alıntısına göre 10. nesil yongalar çekirdek başına fiyat indirimiyle gelebilir. Kanada doları ile paylaşılan rakamlar USD’ye çevrildiğinde Core i9-10900 487$, Core i7-10700K 419$ ve yine 8/16 fakat hız aşırtma kilitli Core i7-10700 ise 363 dolarlık fiyattan listelenmiş.İlginizi Çekebilir Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları
Fiyatlara vergi dahil olup olmadığı bilinmediği gibi ön sipariş fiyatı olabileceği düşünüldüğünde son rakamın biraz daha düşük olması muhtemel. Yine de Ryzen 9 3900X gibi 12/24 izlekli ve görece düşük güç tüketimli ve yüz güldüren bir stok soğutucuyla gelen işlemcinin 400 dolara satıldığı şu günlerde Core i9-10900’ün dahi işi zor gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor"
Diğer taraftan Core i7-10700K’nin karşısına çıkacağı Ryzen 7 3700X ise 270-300 dolar arasında değişien fiyatıyla Intel’i üzeceğe benziyor. Son olarak Comet Lake işlemci ailesinin bu ay sonunda duyurulmasının beklendiğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_comet_lake_desktop_pricing_leaks_reveal_pushed_down_per_core_pricing/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+1'i verdim kanka. İyi yazmışsın. Kalite = Maliyet = Yüksek fiyat
İngilizler boşuna dememiş "ucuz mal alacak kadar zengin değilim" diye
Bak 1500'e 8700K alanlar hala 86851456 çekirdekli 3900 tokatlamakla meşgul çoğu oyunda
1700->2700->3700->4700 geçişi yapmak zorunda kalmadılar
İşin şakası bir yana bütün bu rezil intel fiyatlandırmaları borsada şirkete ortak olanlar ve şirketin tepesinde bekleyen büyük yatırım fonları yüzünden oluyor. Şimdi normalde intel'in 14nm'si 5 yıllık. Verim acayip yüksek. Hani diyorlar ya AMD çipletleri çok ucuza üretiyor isterse indirir aslında intel'in eli bu konuda çok daha sağlam çoğu kişi farkında değil
Kendi üretiyor. Resmen çer çöp fiyatına mal oluyor şu anda. Tüm amortisman yıllar önce çıkmış durumda. Marka gücü de olduğundan AMD gibi soğutucu derdine bile girmiyor çoğu zaman. Biliyor ki oyuncular tıpış tıpış gidip alacak. Tam tersine AMD ilgi çekebilmek için daha iyi soğutucular vereceğim diye takla atıyor habire mesela. Intel'in umurunda bile değil böyle şeyler. Bu tarz olaylar (4/8 7700K----> 6/12 10400 vs) son zamanda AMD'nin etkisiyle azıcık değişse de hala burnundan kıl aldırmıyor fiyatlandırmada
10. nesil 10700F 350$civarına satılırsa yok satar ama bu bile o işlemcinin o halde dahi fiyatının abartı olduğunu değiştirmiyor. Bak diğer çok aşırı fiyatlanmış K serisini falan geçtim zaten
Bunun nedeni Amerika'da CEO'lar ve yönetim kurulunun başarısı hisse değerine göre ölçülür. Hisse değeri de yıllık kar oranına göre şekillenir genelde, gelecek projeksiyonları falan da etkili ama intel gibi platoya ulaşmış şirketler için esas olay yıllık kar oranı. Geniş konu şimdi ona girmeyelim
Ayrıca yönetim yıllık kar oranı üzerinden büyük bonuslar alır. Lafın özü intel çer çöp fiyatına ürettiği işlemcileri dahi aşırı fiyatlıyor çünkü bilançolar açıklandığında CEO iyi görünmek zorunda
Yalnızca on milyonları bulan BONUS değil, bizzat koltuğu da o değere göre sallantıda yada garanti. Yönetim kurulu tekmeyi basıverir şu güzel adama
O yüzden intel artık sadece CPU üreten bir şirket de değil. Son 5 yılda falan şirketin geleceğini garanti altına almak için portföyü çok çeşitlendirdiler. Şu anda Samsung'dan daha büyük bir yarı-iletken üreticisi. Daha büyüğü yok. Her yeni sene karının giderek daha az bir oranı CPU'dan geliyor
Intel artık CPU üreticisi falan değil. Devasa bir yarıiletken, yapay zeka çipi, otonom sürüş, DRAM, GPU(?) ve devasa bir yazılım şirketi
Bu çeşitlendirme sonucu her çeyrek rekor kar ve satış açıklamaya devam ediyor buradakiler batıyor sanadursun
Rekabet ne iş? Amazon satışları?? AMD yardırıyor dersen onun da yanıtı belli: Intel hali hazırda 14nm ne üretse havada kapışılıyor. Arz talebe yetmiyor. Dolayısı ile her kapitalist firma gibi kar maksimizasyonu yapıyor
Lanet olsun ki şu and indirim yapmasına bir neden yok
Anca işte +25% ek kapasite ve AMD'nin zen 3 ile yardırmasını umuyoruz
Yoksa intel denen ve yağsız ittirmeyi seven firma 20$ maliyetli 14nm 8/16 işlemciyi 350$den 500$den satmaya devam edecek
AMD'nin mümkün olan en ağır şekilde yardırması oyuncular için bu yüzden çok önemli
Bu arada alakasız konuda bile aklınızdan çıkmıyor olmayı ne yalan söyleyeyim seviyorum be Yazmayayım diyorum forumu bırakacağım diyorum illa beni çağırıyorsunuz kıramıyorum sizi ne yapayım. Ama valla bak son mesajlarımdan biridir bu yani. Sıkıldım artık
Bir noktadan sonra insanların kabulsarına giriyor olmak bile eskisi kadar tat vermiyor
Normalde çoktan bırakmıştım da karantina falan. Yoksa bu dönemler benim işlerin en civcivli olduğu zamanlar
Ama kalsın burası "intel batıyor, ellerinde mimari yok, AMD her koşulda herkese en iyi çözümdür" diyenlere
Forumda farklı ses olmasın isteniyordu buyurun öyle olsun
Kimileri ben bu yüzdeleri verince inanamıyordu :) Dünya genelinde son aylarda durum bu şekilde. Büyük retail mağazalarının bir kısmı istatistiklerini yayınlıyor. Bu %85 ler çok ciddi rakamlar. Yani 10 kişiden 8'i 9'u amd alıyor aylardır. Yine youtube da ya da reddit'te top level sistem toplayanların yorumlarına bakarsanız (adamlar için para hiç sorun değil) amd'den yanalar. Ben amd fanı falan değilim. 20 küsür senedir intel kullandım. İlk kez bu 3. nesil ile amd ye geçtim, çünkü benim işime göre çok çok daha başarılı olduğunu gördüm. Daha yeni teknoloji. pcie4, geleceğe yatırım. Sürekli chipset değişmiyor. Daha düşük watt. Bu demek değil ki intel 9. nesil çöp, 10. nesil çöp. Güvenlik açıklarıyla güçleri zamanla düşsede çöp değil. Ama karşılaştırınca çoğunluk amd'yi daha avantajlı buluyor.