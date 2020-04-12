3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir

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Intel’in 14 nm’yi bir kere daha kullanacağı Comet Lake işlemcileri son günlerde sıcaklık ve güç tüketimi değerleriyle gündemdeki yerini koruyor. Yeni sızıntı işlemcilerin fiyatına ışık tutuyor.

İlk fiyatlar

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran alıntısına göre 10. nesil yongalar çekirdek başına fiyat indirimiyle gelebilir. Kanada doları ile paylaşılan rakamlar USD’ye çevrildiğinde Core i9-10900 487$, Core i7-10700K 419$ ve yine 8/16 fakat hız aşırtma kilitli Core i7-10700 ise 363 dolarlık fiyattan listelenmiş.

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Fiyatlara vergi dahil olup olmadığı bilinmediği gibi ön sipariş fiyatı olabileceği düşünüldüğünde son rakamın biraz daha düşük olması muhtemel. Yine de Ryzen 9 3900X gibi 12/24 izlekli ve görece düşük güç tüketimli ve yüz güldüren bir stok soğutucuyla gelen işlemcinin 400 dolara satıldığı şu günlerde Core i9-10900’ün dahi işi zor gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor"

Diğer taraftan Core i7-10700K’nin karşısına çıkacağı Ryzen 7 3700X ise 270-300 dolar arasında değişien fiyatıyla Intel’i üzeceğe benziyor. Son olarak Comet Lake işlemci ailesinin bu ay sonunda duyurulmasının beklendiğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_comet_lake_desktop_pricing_leaks_reveal_pushed_down_per_core_pricing/1

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