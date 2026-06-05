AMD, Ryzen 5 9600X3D'yi doğruladı: Yakında geliyor

Ryzen 5 9600X3D yakında geliyor
Computex 2026 kapsamında konuşan AMD Ryzen ve Radeon Genel Müdürü David McAfee, 3D V-Cache teknolojisine sahip altı çekirdekli bir Zen 5 işlemcinin şirket tarafından değerlendirildiğini söyledi. Böylece aylardır gündemde olan Ryzen 5 9600X3D iddiaları yeniden güç kazanmış oldu. Açıklama, AMD'nin kısa süre önce tanıttığı Ryzen 7 7700X3D'nin ardından geldi.
Şirket, bazı kullanıcıların neden Zen 5 tabanlı Ryzen 5 9600X3D yerine Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7 7700X3D'nin önce piyasaya sürüldüğünü sorgulaması üzerine konuya açıklık getirdi. AMD'ye göre oyuncuların büyük bölümü hâlâ sekiz çekirdekli işlemcilere yöneliyor ve bu nedenle ürün planlamasında öncelik bu segmentte yer alan modellere veriliyor.
Ryzen 5 7600X3D ile Ryzen 7 7800X3D arasındaki farkın çoğu senaryoda yüzde 6 ila 10 seviyesinde kaldığı belirtiliyor. AMD henüz Ryzen 5 9600X3D'nin teknik özelliklerini veya çıkış tarihini doğrulamış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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