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Tam Boyutta Gör AMD, hem eski hem de yeni nesil 3D V-Cache yelpazesine destek vermeye devam ediyor. Son olarak bir süredir sızdırılan Ryzen 5 9600X3D için şirketten önemli bir açıklama geldi. Henüz yeni işlemci resmi olarak tanıtılmamış olsa da, modelin bu yıl içerisinde piyasaya çıkacağının sinyali verildi.

Ryzen 5 9600X3D yakında geliyor

Computex 2026 kapsamında konuşan AMD Ryzen ve Radeon Genel Müdürü David McAfee, 3D V-Cache teknolojisine sahip altı çekirdekli bir Zen 5 işlemcinin şirket tarafından değerlendirildiğini söyledi. Böylece aylardır gündemde olan Ryzen 5 9600X3D iddiaları yeniden güç kazanmış oldu. Açıklama, AMD'nin kısa süre önce tanıttığı Ryzen 7 7700X3D'nin ardından geldi.

Şirket, bazı kullanıcıların neden Zen 5 tabanlı Ryzen 5 9600X3D yerine Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7 7700X3D'nin önce piyasaya sürüldüğünü sorgulaması üzerine konuya açıklık getirdi. AMD'ye göre oyuncuların büyük bölümü hâlâ sekiz çekirdekli işlemcilere yöneliyor ve bu nedenle ürün planlamasında öncelik bu segmentte yer alan modellere veriliyor.

Tam Boyutta Gör AMD ayrıca altı çekirdekli X3D işlemcilerin şirketin ürün gamında daha sınırlı bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Nitekim Ryzen 5 7600X3D de küresel çapta geniş bir dağıtıma sahip olmamış, belirli bölgelerde satışa sunulmuştu. Öte yandan geçmiş nesilde yapılan performans testleri, altı çekirdekli ve sekiz çekirdekli X3D işlemciler arasındaki oyun performansı farkının sanıldığı kadar büyük olmadığını göstermişti.

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Ryzen 5 7600X3D ile Ryzen 7 7800X3D arasındaki farkın çoğu senaryoda yüzde 6 ila 10 seviyesinde kaldığı belirtiliyor. AMD henüz Ryzen 5 9600X3D'nin teknik özelliklerini veya çıkış tarihini doğrulamış değil.

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AMD, Ryzen 5 9600X3D'yi doğruladı: Yakında geliyor

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