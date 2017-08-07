ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi





Türkiye’nin önemli savunma sanayii şirketleri, 3D metal yazıcı için kolları sıvadı. Geliştirilecek ürünlerin prototiplerinin hazırlanmasında süreçleri çok hızlandıran sonrasındaki seri üretim aşamasında ise kısıtlamaları büyük ölçüde yok ederek, şirketlerin kabiliyetlerini yükselten endüstriyel metal 3D yazıcılar için önemli bir adım atılıyor.

TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN, ortak bir hareketle metal 3D yazıcı teknolojisine yatırım yapacak. Türkiye’de metal 3D yazıcı teknolojisini yaygınlaştırmak adına BTech Innovaiton ile iş birliğine gidildi. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren şirket, bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye’deki temsilciliğini yürütüyor. Hem Türk savunma sanayiinin önemli isimlerine mühendislik, eğitim, yazılım, malzeme konularında destek verilecek hem de burada elde edilecek birikim ile ülkemizdeki diğer şirketlerin de bu teknolojilerden faydalanabilmesi adına bilgi birikimi ve yetişmiş personel imkânı sağlanacak.

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Bakım Masrafını ve Maliyetleri Düşürecek

3D yazıcılar kullanılarak 8-10 aşamada veya parçada üretilecek bir malzemenin yekpare bir şekilde bütün olarak 3D yazıcıda hazırlanabilmesi olanaklı. Bu sayede hem zamandan kazanılıyor hem bakım masrafları düşürülebiliyor hem de maliyetler kısılıyor. Dünyada birçok önemli şirket, üretilen ürünlerin kritik parçalarında 3D yazıcılardan faydalanmaya başlamış durumda.

General Electric, Roll Royce, Airbus, Safrane gibi şirketler jet motoru, uçak kanadı gibi kritik parçalarda 3D yazıcıları kullanacak kadar bu teknolojiyi olgunlaştırmış durumda. ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN da sekiz aylık bir fizibilite döneminin sonunda bu alanda yatırım yapma kararı almış. An itibariyle iç eğitimlere şirket çalışanlarınca devam ediliyormuş. Yaklaşık 6 ayın sonunda üretim çalışmalarına da başlanacakmış.