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ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi

TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN, tasarım ve üretim süreçlerinde kısıtlamaları büyük oranda ortadan kaldıran 3D metal yazıcılar için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar:
1 yıl
11,7b
1
26
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin önemli savunma sanayii şirketleri, 3D metal yazıcı için kolları sıvadı. Geliştirilecek ürünlerin prototiplerinin hazırlanmasında süreçleri çok hızlandıran sonrasındaki seri üretim aşamasında ise kısıtlamaları büyük ölçüde yok ederek, şirketlerin kabiliyetlerini yükselten endüstriyel metal 3D yazıcılar için önemli bir adım atılıyor.

TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN, ortak bir hareketle metal 3D yazıcı teknolojisine yatırım yapacak. Türkiye’de metal 3D yazıcı teknolojisini yaygınlaştırmak adına BTech Innovaiton ile iş birliğine gidildi. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren şirket, bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye’deki temsilciliğini yürütüyor. Hem Türk savunma sanayiinin önemli isimlerine mühendislik, eğitim, yazılım, malzeme konularında destek verilecek hem de burada elde edilecek birikim ile ülkemizdeki diğer şirketlerin de bu teknolojilerden faydalanabilmesi adına bilgi birikimi ve yetişmiş personel imkânı sağlanacak.

ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi
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Bakım Masrafını ve Maliyetleri Düşürecek 

3D yazıcılar kullanılarak 8-10 aşamada veya parçada üretilecek bir malzemenin yekpare bir şekilde bütün olarak 3D yazıcıda hazırlanabilmesi olanaklı. Bu sayede hem zamandan kazanılıyor hem bakım masrafları düşürülebiliyor hem de maliyetler kısılıyor. Dünyada birçok önemli şirket, üretilen ürünlerin kritik parçalarında 3D yazıcılardan faydalanmaya başlamış durumda.

General Electric, Roll Royce, Airbus, Safrane gibi şirketler jet motoru, uçak kanadı gibi kritik parçalarda 3D yazıcıları kullanacak kadar bu teknolojiyi olgunlaştırmış durumda. ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN da sekiz aylık bir fizibilite döneminin sonunda bu alanda yatırım yapma kararı almış. An itibariyle iç eğitimlere şirket çalışanlarınca devam ediliyormuş. Yaklaşık 6 ayın sonunda üretim çalışmalarına da başlanacakmış.


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cheelik 1 yıl
Tai zaten uzun süredir 3d metal yazıcılar kullanıyordu. Üretilen insansız hava araçlarının parçalarının 3d yazıcılarla yapıldığını biliyorduk. Zaten kullandıkları teknoloji. Herhalde borsa da biraz değer kazanmak için yapılan boş bir haber
Tai zaten uzun süredir 3d metal yazıcılar kullanıyordu. Üretilen insansız hava araçlarının parçalarının 3d yazıcılarla yapıldığını biliyorduk. Zaten kullandıkla...
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SerkanHur 1 yıl
motoru yerli mi yabancı mı? ehe xD
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mrslimshady 1 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

ozan1212
Her şeye muhalefet olmayalım, destek olmayı da bilelim..

Gerçekçi olmanın nesi suç?
Nasıl destek olacağız? Aramızda birer tl toplayarak mı?

Çaktırma like almak için yazdım
sınav_testmis_kankaozan1212Her şeye muhalefet olmayalım, destek olmayı da bilelim..Gerçekçi olman...
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DH Misafiri 1 yıl
Uzunca emek para mühendislik zaman harca parça tasarla sonra onu kalıba dökerken hadi sunu uluslarası bir firmanın 3d yazıcısından yazalım da kolay olsun demiş bizimkiler adamlar hooop cukka ah ha ha ha bunlar ne tasarlamış bakim demiş pikometresine varıncaya kadar üryan bir halde malzemeyi ve tasarımı almış yada ne yapıyor çözmüş. bir varmış bir yokmuş... daha ülkem bebe iken... millet onu %60 yerli sanıyorken...
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arel.gr 1 yıl
hocam yazdigini ilk gununden itibaren okudum, haksiz degilsin, dusundurucu !
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mrslimshady 1 yıl
Yanlışlıkla donanımhaberin diğer sitesine girdim, oradan foruma dönüş tuşu yok

Arkadaş varsa da nereye sakladınız bulamadım


Foruma geri dönmek için yorum atıyorum şimdi profile tıklayıp konuyu bulayım diye

Hay yapacağınız siteyi
1 Yanıt Yanıtla
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arel.gr 1 yıl mrslimshady
ozan1212
Yanlışlıkla donanımhaberin diğer sitesine girdim, oradan foruma dönüş tuşu yok

Arkadaş varsa da nereye sakladınız bulamadım


Foruma geri dönmek için yorum atıyorum şimdi profile tıklayıp konuyu bulayım diye

Hay yapacağınız siteyi

kiyas edilir, forumlu bi adres onerebilirmisin, alternatif olmasi guzel !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
mürekkepli mi yoksa tonerle mi yazıyor :D
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Beetle Juice 1 yıl
3 boyutlu yazıcı sektöründe çalışan birisi olarak sanırım bu konuda benim de bir fikrim var. Şu son dönemlerde piyasaya bir çok 3 boyutlu yazıcı çıkmasının sebebi sektörde tekel olan firmanın elinde olan patent süresinin yeni bitmiş olmasından kaynaklıdır. Yani daha FDM (fused deposition modeling) yazıcı yapmaya yeni yeni başladı ufak çaplı firmalar ve bunlar amatör seviye üstüne çıkamıyorlar ayrıca FDM teknolojisinde çok önemli olan kapalı fırın teknolojisini de patent süresi bitmediğinden hala kullanamıyor diğer firmalar. Bu işin daha bir sürü teknolojisi var konu dağılacağından devamını getirmiyorum.
Metal yazıcı yapabilmeniz için önce bu işin patentini almanız lazım ki bu da yeni bir teknoloji bulmak demek oluyor. Anlayacağınız ülkemiz normal olarak bu konuda da dışa bağımlı. Umarım olur, sevinirim ancak pek mümkün gözükmedi bana.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Atı alan Üsküdar'ı geçti be.
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arel.gr 1 yıl
püskürtülen metalik pudrayı laser topu ile anında, arzuya göre 3 boyutta inşa ederken hangi üretim tezgahlarını yok ediyor

youtube.com/...
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arel.gr 1 yıl
metal veya reçine 3D yazıcılar gayet detaylılar.
detayda paralel hassasiyetle 3D tarama yapabilen scanner varmı ?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bir dönem kuyumculuk üzerine çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki
önce bal mumu ile yapılıyor !
sonra bu alçı kalıp içinde eritilip,
boş alan içine gerçek metal akıtılıyor !
sistem bunun üzerine çalışır !
gerçek metali direk 3d yazıcısı çıksa kuyumculuk sektörü biterdi !
2 Yanıt Yanıtla
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arel.gr 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bir dönem kuyumculuk üzerine çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki
önce bal mumu ile yapılıyor !
sonra bu alçı kalıp içinde eritilip,
boş alan içine gerçek metal akıtılıyor !
sistem bunun üzerine çalışır !
gerçek metali direk 3d yazıcısı çıksa kuyumculuk sektörü biterdi !

yaw staa santrifüj veya vacum eskidendi. mum 'da bal mumu diil, bal mumu başka yerde.
ucuz, bende senden daha ucuz derken ömürsüz, telatin (burada çok narin, kırılgan, hemen zarar görecek anlamında) takılarla kuyumculuk bitti zaten.
bu ev tipi espresso makinesi boyutuna vardığında akşamdan pc 'de modellenen takı sıcak poğaça ile aynı saatte hazır olacak.
youtube.com/...
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Guest-F01EF196D 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bir dönem kuyumculuk üzerine çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki
önce bal mumu ile yapılıyor !
sonra bu alçı kalıp içinde eritilip,
boş alan içine gerçek metal akıtılıyor !
sistem bunun üzerine çalışır !
gerçek metali direk 3d yazıcısı çıksa kuyumculuk sektörü biterdi !

Sizin bahsettiğiniz hassas döküm. Bu sistem farklı işliyor. Temel olarak; çok ince toz halindeki metalin lazer yardımıyla ince ince katmanlar halinde işlenip kaynaşması üzerine çalışıyor bu yazıcı sistemleri.
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Kerim5100 1 yıl
Desene yeni vergiler geliyor...
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