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3.06GHz'de çalışan Pentium E6600, 17 Ocak'ta lanse ediliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3.06GHz'de çalışan Pentium E6600, 17 Ocak'ta lanse ediliyor
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32nm üretim tekolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini 7 Ocak'ta duyurmaya hazırlanan Intel, LGA775 formundaki işlemci ailesini de yeni modeller ile güncelleyecek. Firmanın ilk çeyrek için lanse etmeyi planladığı LGA775 işlemcilerden birisi de çift çekirdekli Pentium E6600. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale tabanlı yeni işlemcinin, 3.06GHz'de çalışacağı ve serinin diğer üyeleri gibi 1066MHz FSB hızı ile geleceği açıklandı. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olacak işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt.

Intel'in 3GHz barajını geçen, Wolfdale tabanlı ilk Pentium işlemcisi olarak dikkat çeken E6600'ün 17 Ocak'ta 84$'lık adetli alım fiyatı üzerinden satışa sunulması, 2.93GHz'de çalışan Pentium E6500 modelinin ise 74$ seviyesine gerilemesi bekleniyor.


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bLacK_EaqLe 9 yıl
Gerçekten iyimidir acaba ? Düşük seviye oyun pc'leri için ne kadar iş görür ?
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DH Misafiri 9 yıl
E6600 3.06Ghz işlmeciyi bekliyorum gelsin hemen alıcam bir tane :)
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sahafiec 9 yıl
fiyat/performans odaklı sistemler için iyi bir seçim.
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usb2.0 9 yıl
core2 mimarisi evet..netburst mimarisi ile işlemci üretilmiyor artık..intelin yaptığı fsb ve cache miktarları ile oynamak..mimari hepsinde aynı
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tahir40 9 yıl
Niye bunkarın üstüne pentium yazıp milleti ayar ediyolar ki? Ben üzerinden pentium yazan işlemciye para vermem :D Amd'den tokat yemiş seriyi canlandırma çabaları bunlar...
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Tolgá 9 yıl
@Batuist evet core 2 mimarili E7000 ve E8000 serilerinde kullanılan wolfdale tabanlı işlemci sadece önbellek kısıtlı
E8000=6mb
E7000=3mb
E5000=2mb
bazı E6000ler=2mb
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WinteR 9 yıl
Phenom X3 400 serisi karşısında pek şansı yok.
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Momo-Oz 9 yıl
bendeki 2 çekirdekli eski e6600 yerine bunu alsam daha hızlı olurmu acaba
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dellino 9 yıl
E6600 doldu taştı ortalık. Yanlış hatırlamıyorsam bu 3. nesil E6600 işlemcisi.
L2 seviyesinin düşük olması iyi olmamış.
100$ aralığında dört çekirdekli işlemcileri Intel den de görmek istiyoruz.
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Batuist 9 yıl
bu işlemciler core2 mimarisi değil mi???
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Chembond 9 yıl

Batuist

bu işlemciler core2 mimarisi değil mi???


Netburst olması lazım Pentium'ların.
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IeVeN 9 yıl
Güzel bir işlemci gibi gözüküyor. dual işlemciler her zaman beğenimi kazanmıştır.3 ghz default hızı ise 45nm ve 65 watt ısı tüketimi ile rahat rahat 4 ghz de hava soğutma ile kullanılabilmeli.
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ahmetkep 9 yıl
4 ghzı geçer hava soğutma ile.
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sertdemiry 9 yıl
Penitum değil Pentium. :)
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