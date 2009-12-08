3.06GHz'de çalışan Pentium E6600, 17 Ocak'ta lanse ediliyor

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32nm üretim tekolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini 7 Ocak'ta duyurmaya hazırlanan Intel, LGA775 formundaki işlemci ailesini de yeni modeller ile güncelleyecek. Firmanın ilk çeyrek için lanse etmeyi planladığı LGA775 işlemcilerden birisi de çift çekirdekli Pentium E6600. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale tabanlı yeni işlemcinin, 3.06GHz'de çalışacağı ve serinin diğer üyeleri gibi 1066MHz FSB hızı ile geleceği açıklandı. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olacak işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt.

Intel'in 3GHz barajını geçen, Wolfdale tabanlı ilk Pentium işlemcisi olarak dikkat çeken E6600'ün 17 Ocak'ta 84$'lık adetli alım fiyatı üzerinden satışa sunulması, 2.93GHz'de çalışan Pentium E6500 modelinin ise 74$ seviyesine gerilemesi bekleniyor.