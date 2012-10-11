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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

32GB'lık Nexus 7, 199£ seviyesinden satışa sunulabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS'un ürettiği ME370T model numaralı tablet bilgisayarını 8GB ve 16GB dahili hafıza seçenekleri ve 199$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunan Google, Nexus 7 serisinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Daha ince bir kasa üzerinde çalıştığı ve 3G iletişim teknolojisi desteğine sahip bir model piyasaya süreceği iddia edilen yazılım devinin bu ay içerisinde büyük bir Android duyurusu gerçekleştirmesi bekleniyor
AndroidAndMe sitesi tarafından yayınlanan yukarıdaki ürün etiketi, 32GB'lık Nexus 7'nin İngiltere'de 16GB hafıza sürüm ile aynı fiyattan satılacağını gösteriyor. Carphone Warehouse'ın İspanya mağazasında ise; 279€, yani 225£'dan listelenen yeni cihazın 16GB'lık model stoğu tükenene kadar biraz daha pahalı satılacağı ve sonrasında 199£ seviyesine çekileceği tahmin ediliyor. Daha fazla depolama alanı sunan bu modelin gelmesiyle 16GB seçeneğinin kaldırılması ve 8GB'lık modelin 159$'a gerilemesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yine NVIDIA'nın Tegra 3 çipsetiyle gelecek olan yeni Nexus 7'nin başka bir güç tüketim çipi ve daha ince tasarımı beraberinde getirmesi de mümkün.
Halen 99$'lık giriş seviye Nexus tablet bilgisayarı ve 3G destekli versiyon hakkında kayda değer bir sızıntı gerçekleşmedi. Bir analistin raporuna göre; Aralıkta seri üretimine başlanacak ucuz Nexus'u 2013'ten önce görmemiz oldukça zor görünüyor. Alt ve orta segmentlere ciddi yatırımlar yapan Google, üst segmentte Apple ile baş edebilmek için Samsung ile işbirliğine gitmiş olabilir. Ultra yüksek çözünürlüklü 10.1 inçlik Nexus tabletin yine rekabetçi bir fiyatla çıkış yapacak olması halinde bu ürün, önümüzdeki dönemlerde Android ekosistemi için tablet sektöründe ciddi gelişmelerin yaşanacağının bir işareti olacaktır.

http://androidandme.com/2012/10/tablets-2/new-nexus-7-32-gb-to-retail-for-same-price-as-old-16-gb-model/ Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 6 yıl
Bende sizler gibi aynı mevzuudan bizarım. Türkiyeye gelmesi zaman alacak. Google play yeni satış yapmaya başladı türkiyeye gelmesi mart belki nisanda. Amerikadan akrabanız var ise yada tanıdığınız isteyin alsın size göndersin. Burada 350 TL 8 GB olan nexus orada 32 gb tekabül ediyor. Onun için yada amerikandanise.com dan getirttirebilirsiniz.
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ecs_elite_group 7 yıl
NEXUS tablet haberi okumaktan gözlerim çürüdü türkiyeye gelirmi gelmez mi belli değil
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Barbaroscakir 7 yıl
Her gün araştırıyorum daha kendisi gelmedi ürünün |: !
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memoseler 7 yıl
Arttırılamayan hafızanın korsanı birazcıkda olsun engellemek için olduğunu düşünüyorum ama çok aptalca... Mesela şöyle düşünelim üst düzey bir akıllı telefon 32 gb dahili hafızası var ve 32gb'ye kadar micro sd kart destekliyor. Madem sen kart slotu koymayacaksın o zaman telefonu en aşağı 64 GB yapacaksın. Hatta abartacaksın 128-256 GB gibi günümüzün çok ötesinde birşeyler sunacaksın ki milletin ağzı sulansın.
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Mr.Legend 7 yıl
Aynı haberi daha kaç kere yapacaksınız sayın bilal Akgündüz
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Jül Sezar 7 yıl
Haber için teşekkürler. Turkiyeye eski nexuslarla ayni anda gelse bari.
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emmesen 7 yıl
Makul fiyat.
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Amedra 7 yıl en beğenilen
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Gibson Les Paul 7 yıl Amedra
Amedra

"Aha fatura buldum, dur şunu bir haber yapayim."



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Swein 7 yıl Amedra
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OnTopOfTheWORLD 7 yıl Amedra
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