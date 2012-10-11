32GB'lık Nexus 7, 199£ seviyesinden satışa sunulabilir

ASUS'un ürettiği ME370T model numaralı tablet bilgisayarını 8GB ve 16GB dahili hafıza seçenekleri ve 199$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunan Google, Nexus 7 serisinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Daha ince bir kasa üzerinde çalıştığı ve 3G iletişim teknolojisi desteğine sahip bir model piyasaya süreceği iddia edilen yazılım devinin bu ay içerisinde büyük bir Android duyurusu gerçekleştirmesi bekleniyor

AndroidAndMe sitesi tarafından yayınlanan yukarıdaki ürün etiketi, 32GB'lık Nexus 7'nin İngiltere'de 16GB hafıza sürüm ile aynı fiyattan satılacağını gösteriyor. Carphone Warehouse 'ın İspanya mağazasında ise; 279€, yani 225£'dan listelenen yeni cihazın 16GB'lık model stoğu tükenene kadar biraz daha pahalı satılacağı ve sonrasında 199£ seviyesine çekileceği tahmin ediliyor. Daha fazla depolama alanı sunan bu modelin gelmesiyle 16GB seçeneğinin kaldırılması ve 8GB'lık modelin 159$'a gerilemesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yine NVIDIA'nın Tegra 3 çipsetiyle gelecek olan yeni Nexus 7'nin başka bir güç tüketim çipi ve daha ince tasarımı beraberinde getirmesi de mümkün.

Halen 99$'lık giriş seviye Nexus tablet bilgisayarı ve 3G destekli versiyon hakkında kayda değer bir sızıntı gerçekleşmedi. Bir analistin raporuna göre; Aralıkta seri üretimine başlanacak ucuz Nexus'u 2013'ten önce görmemiz oldukça zor görünüyor. Alt ve orta segmentlere ciddi yatırımlar yapan Google, üst segmentte Apple ile baş edebilmek için Samsung ile işbirliğine gitmiş olabilir. Ultra yüksek çözünürlüklü 10.1 inçlik Nexus tabletin yine rekabetçi bir fiyatla çıkış yapacak olması halinde bu ürün, önümüzdeki dönemlerde Android ekosistemi için tablet sektöründe ciddi gelişmelerin yaşanacağının bir işareti olacaktır.

http://androidandme.com/2012/10/tablets-2/new-nexus-7-32-gb-to-retail-for-same-price-as-old-16-gb-model/