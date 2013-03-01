"330 $'lık fiyatı ve polikarbon kasasıyla uygun fiyatlı iPhone, 2014'de karşımızda"

Ortaya attığı iddialara genellikle tutarlı çıkan Japon blog sitesi Macotakara, şimdi de uygun fiyatlı iPhone hakkında kulaklarına fısıldananları paylaştı. Sitenin son iddialarına göre uygun fiyatlı iPhone'u almayı düşünen kullanıcılar 2014'e kadar beklemek zorundalar.

Lafı uzatmadan Macotakara'nın ortaya attığı son iddiaları sizlere aktaralım:

Uygun fiyatlı iPhone, Apple'ın üretimine birkaç sene önce sonlandırdığı MacBook gibi, polikarbon kasayla gelecek. iPad Mini'nin fiyatlandırmasına benzer şekilde telefonun fiyatı ise, sözleşmesiz olarak, 330 dolar mertebelerinde olacak.

Uygun fiyatlı iPhone, tahmin edilenin aksine 3,5 ya da 4 inç değil, 4,5" inç olacak. Burada hemen bir parantez açarak Digitimes'ın da bir süre önce uygun fiyatlı iPhone'un daha büyük boyutlarda ekrana sahip olacağını ve bu yıl sonunda satışa sunulacağını iddia ettiğini; ancak kısa süre sonra telefonun bu yıl çıkacağı iddiasında geri adım attığını hatırlatalım.

Kasa ve ekran boyutu olarak iPhone'lardan farklı olacağı belirtilen telefonun tasarımı ise büyük ölçüde iPhone 5'e benzemekle birlikte; kasada kullanılan polikarbon malzemeden dolayı biraz daha kalın olacak.

Bu yıl tanıtılacak olan iPhone 5S ise arka kamerası için çift LED flaşa sahip olacak. (iLounge da iPhone 5S'in gelişmiş flaş sistemi ve yeni arka kamera sensörü ile kamera açısından önemli revizyonlar içereceğini iddia etmişti.)

iPhone 4 ve öncesi modelleri her yıl haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde tanıtan Apple, iPhone 4S ve iPhone 5'i ise eylül-ekim döneminde tanıtmıştı. Ancak Apple'ın 7.nesil iPhone'la birlikte bu ürün yaşam döngüsünün başlangıcını yeniden haziran ayına çekmesi bekleniyor ki bu durum, Apple'ın mart ya da en geç nisan ayında iOS 7'yi tanıtarak geliştiricilere sunması anlamına da geliyor.