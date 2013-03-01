Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"330 $'lık fiyatı ve polikarbon kasasıyla uygun fiyatlı iPhone, 2014'de karşımızda"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
74
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ortaya attığı iddialara genellikle tutarlı çıkan Japon blog sitesi Macotakara, şimdi de uygun fiyatlı iPhone hakkında kulaklarına fısıldananları paylaştı. Sitenin son iddialarına göre uygun fiyatlı iPhone'u almayı düşünen kullanıcılar 2014'e kadar beklemek zorundalar.

Lafı uzatmadan Macotakara'nın ortaya attığı son iddiaları sizlere aktaralım:

  • Uygun fiyatlı iPhone, Apple'ın üretimine birkaç sene önce sonlandırdığı MacBook gibi, polikarbon kasayla gelecek. iPad Mini'nin fiyatlandırmasına benzer şekilde telefonun fiyatı ise, sözleşmesiz olarak, 330 dolar mertebelerinde olacak.
  • Uygun fiyatlı iPhone, tahmin edilenin aksine 3,5 ya da 4 inç değil, 4,5" inç olacak. Burada hemen bir parantez açarak Digitimes'ın da bir süre önce uygun fiyatlı iPhone'un daha büyük boyutlarda ekrana sahip olacağını ve bu yıl sonunda satışa sunulacağını iddia ettiğini; ancak kısa süre sonra telefonun bu yıl çıkacağı iddiasında geri adım attığını hatırlatalım.
  • Kasa ve ekran boyutu olarak iPhone'lardan farklı olacağı belirtilen telefonun tasarımı ise büyük ölçüde iPhone 5'e benzemekle birlikte; kasada kullanılan polikarbon malzemeden dolayı biraz daha kalın olacak.
  • Bu yıl tanıtılacak olan iPhone 5S ise arka kamerası için çift LED flaşa sahip olacak. (iLounge da iPhone 5S'in gelişmiş flaş sistemi ve yeni arka kamera sensörü ile kamera açısından önemli revizyonlar içereceğini iddia etmişti.)

iPhone 4 ve öncesi modelleri her yıl haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde tanıtan Apple, iPhone 4S ve iPhone 5'i ise eylül-ekim döneminde tanıtmıştı. Ancak Apple'ın 7.nesil iPhone'la birlikte bu ürün yaşam döngüsünün başlangıcını yeniden haziran ayına çekmesi bekleniyor ki bu durum, Apple'ın mart ya da en geç nisan ayında iOS 7'yi tanıtarak geliştiricilere sunması anlamına da geliyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DantevsVergil 6 yıl en beğenilen
Burn in Hell
Apple; ucuz iPhone yapmayacağız, diye açıklama yaptı, editörler boş iddiaları haber olarak koyuyor önümüze.

Ipad mini'de yapilmayacak dendi. Sonuc ortada. Apple ucuz Iphone'da üretecek. Ha bu 2013'de veya 2014'de olur, fark etmez. Nasil 3.5 inc olan iphone 4inc olduysa bu da olabilir.
Burn in HellApple; ucuz iPhone yapmayacağız, diye açıklama yaptı, editörler boş iddiaları haber olarak koyuyor önümüze.Ipad mini'de ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayraak 6 yıl
dedikoduhaber.com
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 6 yıl
4.5 inc 330 dolarlık iphone eğer içindeki donanımda iyi olursa piyasayı alt üst eder satış patlaması yaşanır
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cedric... 6 yıl
Kaç kere söylendi yazıldı çizildi uygun fiyatlı iphone zaten yıllardır var. Bu yıl için bakınız 3Gs 750 tl , 4 1200 tl hatta 4s 1600 tl. Sadece iphone 5 satışta ve tek fiyat 2000 tl imiş gibi davranmaktan vaz geçin. Uygun fiyatlı iphone isteyen gitsin 4 alsın 3Gs alsın. Ama tabi bizim millet görgüsüz malesef kimse beğenmez eski telefon diye iphone 4ü bile. Sanki 1000 tllik iphone çıksa özellikleri 4 den üstün mü olucak sanıyosunuz zaten üstün olsa kimse 4s almaz appelın elinde patlar. Ama görgüsüz milletimiz için çıksa yeni bir kasaya montelenmiş iphone 4 kapış kapış gider 1000 tlye 2013 model yeni iphone , aynı ipad miniye döner ipad 2 ye eski diye burun kıvıranlar başımıza ipad mini müpdelası oldu çıktı. Hala uygun fiyatlı iphonun yolunu gözleyenler var körmüsünüz kardeşim var zaten uygun fiyatlı iphone gidin alın kullanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar I Phone kullandığı için zorlarına gitti tabi o kadar parayı veripte böyle bir haberi okumak. Biri ünlem koyuyor, biri editörleri suçluyor normaldir 2300 TL'ye Alıpta, 1000 TL fiyatla herkeste olacak paniği hayret arkadaş! ne saçma marka fanatikleri var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
"3,5 ya da 4 inç değil, 4,5" inç olacak"
Aklıma gelen ilk şey: "DÖNEK APPLE"
Bakalım reklamında ne yapacaklar!
Upuzun parmakları olan bir adam. Parmak hoooop buradan hooooop buraya.
Reklamda da bu kişi oynar her halde:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl
330$ uygun fiyat mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
O değil de galaxy s4 buna benzeyebilir ha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
APOLL0 6 yıl
iphone ekranı 4 " olmaz dediniz oldu.
ipad mini olmaz dediniz. Oldu.
Kablo ucu değişmez dediniz . Değişti.
Bu neden olmasın?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl APOLL0
alperemr
iphone ekranı 4 " olmaz dediniz oldu.
ipad mini olmaz dediniz. Oldu.
Kablo ucu değişmez dediniz . Değişti.
Bu neden olmasın?

Ipad mini Ipad'dan 7 sene sonra mi cikti?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cartoon 6 yıl
Boyle bir sey olmaz ss alin seneye gorusuruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mq1n 6 yıl
Türkiye fiyatı min. 999 lira :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl mq1n
Koray

Türkiye fiyatı min. 999 lira :)

[Onay Bekliyor]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 6 yıl
Pahalı olduğu ve prestij kattığını söyleyip iphone alanlar şimdi ne yapacaklar ? Bu telefon için ne diyecekler. Ama bilmedikleri bir şey var pahalı olduğunu prestij kattığını söyleyip alan insanların Amerika'da veya Avrupa ülkelerinde çocukların bile elinde zibil gibi dolaştığını söyleyebiliriz. Örneğin kuzenime gidip s3 alıyorlar ancak android ios e nazaran daha zor kullanılmasından ötürü iphone 4s alıyorlar sonra ve diğer kuzenlerım de aynı şekilde ve bu çocuklar 10-15 yaş aralığındaki kişiler. O iş sadece TR de geçerli yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
bu apple kendını ne zannediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1901 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 5S ve
2 etiket daha Apple iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel'den Android hamlesi! 2GHz hızındaki yeni işlemci ve Android 4.2 video ön inceleme 6 yıl MWC: Renesas Mobile'ın 8 çekirdekli ARM big.LITTLE işlemcisini değerlendiriyoruz! 6 yıl Samsung Galaxy Note 8.0 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim