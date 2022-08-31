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    Apple, eski iPhone'lar için kritik yazılım güncellemesi yayınladı: Acilen yükleyin!

    iPhone 5s, iPhone 6 ve bazı eski iPad modelleri için iOS 12.5.6 güncellemesi yayınlandı. Kritik güvenlik açıklarını gideren güncellemenin acilen yüklenmesi öneriliyor. 
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    iPhone 5s ve iPhone 6 için iOS 12.5.6 güncellemesi çıktı
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    Apple; iOS 15 desteği bulunmayan eski iPhone, iPod touch ve iPad modelleri için iOS 12.5.6 güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle birlikte iki büyük güvenlik açığı düzeltiliyor.

    iPhone 5s ve iPhone 6 için kritik yazılım güncellemesi!

    iOS 12.5.6 güncellemesi, daha önce iOS 15.6.1 ile düzeltilen çekirdek ve WebKit tabanlı güvenlik açıklarını gideriyor. Bilgisayar korsanlarının söz konusu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanabileceğini belirten Apple, kullanıcıların acilen iPhone'larını güncellemesini öneriyor.

    iOS 12.5.6 güncellemesi; iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6, birinci nesil iPad Air, iPad mini 2 ve iPad mini 3 cihazları için yayınlanmış durumda. Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyebilir.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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