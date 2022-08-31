Apple, eski iPhone'lar için kritik yazılım güncellemesi yayınladı: Acilen yükleyin!

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Apple; iOS 15 desteği bulunmayan eski iPhone, iPod touch ve iPad modelleri için iOS 12.5.6 güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle birlikte iki büyük güvenlik açığı düzeltiliyor.

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iPhone 5s ve iPhone 6 için kritik yazılım güncellemesi!

iOS 12.5.6 güncellemesi, daha önce iOS 15.6.1 ile düzeltilen çekirdek ve WebKit tabanlı güvenlik açıklarını gideriyor. Bilgisayar korsanlarının söz konusu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanabileceğini belirten Apple, kullanıcıların acilen iPhone'larını güncellemesini öneriyor.

iOS 12.5.6 güncellemesi; iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6, birinci nesil iPad Air, iPad mini 2 ve iPad mini 3 cihazları için yayınlanmış durumda. Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyebilir.

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iPhone 5s ve iPhone 6 için iOS 12.5.6 güncellemesi çıktı