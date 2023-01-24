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    Anlık Bildirim

    Apple, 10 yıllık iPhone 5s modeline güncelleme vermeye devam ediyor

    Apple bir süre önce iOS 16.3 güncellemesini yayınlamış ve birtakım değişiklikler getirmişti. Firma aynı zamanda bu güncellemeyi alamayan eski cihazlar için de iOS 12.5.7 güncellemesini yayınladı.
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    Apple, 10 yıllık iPhone 5s modelini güncellemeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yazılım desteği konusundaki başarısı devam ediyor. Firma son olarak güncel iPhone modellerini iOS 16.3 sürümüne güncellemişti. Cupertino merkezli şirket aynı zamanda iPhone 5s gibi eski cihazlar için de iOS 12.5.7 güncellemesini yayınladı.

    10 yıllık iPhone 5s güncelleme aldı

    Apple, 10 yıllık iPhone 5s modelini güncellemeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Apple hala eski cihazlarından memnun olan ve kullanmaya devam edenleri unutmamış. Sürpriz bir şekilde yayınlanan iOS 12.5.7 güncellemesi iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve iPod touch (6. nesil) için yeni özellikler getirmiyor. Öte yandan bu güncelleme iOS 16.3 ile kapatılan ciddi güvenlik açıklarını gideriyor. Apple'ın eski cihazlar için yayınladığı güncellemlerin tamamı ise şöyle:
    • iOS 12.5.7
    • iOS 15.7.3
    • iPadOS 15.7.3
    • macOS Big Sur 11.7.3
    • macOS Monterey 12.6.3

    Güvenlik açıklarını gideren iOS 12.5.7 güncellemesini alan en eski cihaz ise 2013’te çıkan iPhone 5s oldu. Üstünden 10 yıl geçen iPhone 5s, çıkışını iOS 7 ile yapmıştı. Öte yandan mevcut iOS 16.3’ü alamayan bir cihaz kullanıyorsanız Apple’ın eski cihazlar için yayınlamış olduğu iOS 12.5.7 ve iOS 15.7.3’ü cihazınıza kurmayı tavsiye ederiz.

    Eski bir cihaz kullanıyorsanız ve otomatik güncellemeler etkinse cihazınız kablosuz bir ağa bağlıysa kendisini güncelleyecektir. Güncellemeyi el ile yapmak istiyorsanız Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmını ziyaret etmeniz yeterli.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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