Apple, 10 yıllık iPhone 5s modeline güncelleme vermeye devam ediyor

10 yıllık iPhone 5s güncelleme aldı
- iOS 12.5.7
- iOS 15.7.3
- iPadOS 15.7.3
- macOS Big Sur 11.7.3
- macOS Monterey 12.6.3
Güvenlik açıklarını gideren iOS 12.5.7 güncellemesini alan en eski cihaz ise 2013’te çıkan iPhone 5s oldu. Üstünden 10 yıl geçen iPhone 5s, çıkışını iOS 7 ile yapmıştı. Öte yandan mevcut iOS 16.3’ü alamayan bir cihaz kullanıyorsanız Apple’ın eski cihazlar için yayınlamış olduğu iOS 12.5.7 ve iOS 15.7.3’ü cihazınıza kurmayı tavsiye ederiz.
Eski bir cihaz kullanıyorsanız ve otomatik güncellemeler etkinse cihazınız kablosuz bir ağa bağlıysa kendisini güncelleyecektir. Güncellemeyi el ile yapmak istiyorsanız Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmını ziyaret etmeniz yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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