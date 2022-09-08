Apple A16 Bionic neler sunuyor?

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Apple’ın iPhone 14 Pro serisine hayat veren yeni Apple A16 Bionic yonga seti resmiyet kazandı. Maliyet ve çip krizi nedeniyle iPhone 14 serisinde Apple A15 Bionic yonga setine devam eden firma bu yeni çipini ise en üst modellere sakladı.

Apple A16 Bionic özellikleri neler?

Apple A16 Bionic için Apple A15 Bionic yonga setinin elden geçirilmiş ve yeniden isimlendirilmiş iddiaları vardı ancak bugünki tanıtımda hem üretim süreci hem de bileşen tarafında önemli iyileştirmeler var.

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Apple A16 Bionic yine 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeğini bir araya getiriyor ancak bu kez 4nm TSMC üretim süreci ile enerji verimliliği konusunda önemli adımlar atılmış. Apple A15 Bionic’e göre performans çekirdekleri yüzde 20 daha verimli çalışıyor.

Ayrıca 16 milyar transistör ile bir mobil yongada görebileceğimiz en yoğun yapı diyebiliriz. Apple rakiplerine göre yüzde 40 daha hızlı ve yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip olduğunu ifade ediyor.

Diğer bir öne çıkan bileşen ise özel görüntü sinyal işlemcisi. Bu işlemci, ana işlemci, grafik birimi ve nöral birim bir araya gelerek üst düzey kamera işlemlerinin altından kalkabiliyor. Her fotoğraf için 4 TOPS yapay zekâ performansı elde edilirken 1Hz tazeleme hızı, maksimum parlaklık gibi detaylar da yine bu sayede mümkün oluyor. 16 çekirdekli nötal işlem birimi saniyede 17 trilyon işlem yapabiliyor. Apple A16 Bionic ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde boy gösterse de yakın dönemde iPad ailesinde de boy gösterecektir.

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Apple A16 Bionic tanıtıldı: İşte özellikleri