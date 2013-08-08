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350$'a güneş enerjisiyle çalışan Ubuntu dizüstü bilgisayar: SOL

5 yıl
923
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19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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350$'a güneş enerjisiyle çalışan Ubuntu dizüstü bilgisayar: SOL

Dizüstü bilgisayarların kullanım ömrünü arttırmak adına WeWi Telekomünikasyon isimli şirket tarafından hazırlanan SOL isimli dizüstü bilgisayar, üzerinde yer alan güneş paneliyle farklı bir yapı ortaya koyuyor.
Ekranın arkasında yer alan güneş panelinin açılması sonucu kullanıma hazır duruma gelebilen SOL, sadece 2 saat güneş altında kaldıktan sonra 10 saat gibi oldukça uzun bir kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Güneş paneli nedeniyle biraz kalın bir gövde yapısına sahip olsa da tasarımsal olarak farklı görünen dizüstü bilgisayar, teknik olarak Intel 945GSE çipset, Intel Atom D2500 1.86 GHz işlemci, 320GB HDD, 2 - 4 GB arası RAM miktarı, Intel GMA3600 ekran kartı, 13,3-içn HD LCD ekran, Wi-Fi, 3G, 4G, LTE, GPS, Bluetooth kablosuz bağlantı özellikleri, kamera, HDMI ve USB 2.0 gibi teknik detaylar ile karşımıza geliyor.
İşletim sistemi tarafında popüler Linux dağıtımı Ubuntu kullanan SOL dizüstü bilgisayar modelinin piyasaya çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olarak 350$ fiyat etiketiyle satılacak ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
350$'a güneş enerjisiyle çalışan Ubuntu dizüstü bilgisayar: SOL

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homeedition88 5 yıl en beğenilen
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz.
Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz.
Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...
Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depola...
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MxFxOx 5 yıl
güneş paneli ayrılabilir yapıda olsa iyi olurdu
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DH Misafiri 5 yıl
İşlemci seçimi hatalı VİA senelerdir az güç kaynağı harcayan işlemciler üretiyor. Daha ucuz, daha hızlı, daha az güç kaynağı tüketiyor, daha ne olsun?
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co3moz 5 yıl
Güzel haber ama pek mantıklı gelmiyor.. Zaten laptoplar ısıya çok duyarlı güneş paneli her türlü cihazda ısı artışı yapacaktır. Bence bunun yerine evrensel bir pil ünitesi yapılmalı. Elde taşınabilir bir güneş paneliyle pil ünitesi şarj edilebilir hale getirilmeli. Bu sayede ısınma gibi bir sorunda olmaz.
Cihazın arkasında olması laptop özelliğini kaybetmesine de sebep oluyor. Laptop mutlaka ağırlaşacaktır ve arka tarafında fazla yük olduğundan denge sıkıntısı doğurabilir.
İşletim sistemi konusunda ubuntu oldukça yeterli. Sınıflandırma olarak windows, mac gibi sistemlerden herhangi bir farkı yok. Bazı os-uyumluluk sorunları üretici firma tarafından çözülmüştür. Ayrıca windows'taki uygulamalar wine ile linux ortamında da çalıştırılabilir. O yüzden linux olması fazla birşey değiştirmeyecek.
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gel pc pc 5 yıl
cidden güzel ama tutacağını sanmıyorum. ha enerji üretimi iyi olursa ve kullanımı da uzun sürerse tutar.
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DubSteq 5 yıl
homeedition88
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz. Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz. Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.
Pardon kardeşim biz salağız pardon.Gölgedeki ışık gücünün direk gelen ışığa göre %80 güçsüz olduğunu bilmiyoruz.Hesap makinesi gibi bir cihazın 1-2 watt veya daha az elektrik tükettiğini bilmiyoruz.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl DubSteq
DubSteq

homeedition88

Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz. Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz. Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.
Pardon kardeşim biz salağız pardon.Gölgedeki ışık gücünün direk gelen ışığa göre %80 güçsüz olduğunu bilmiyoruz.Hesap makinesi gibi bir cihazın 1-2 watt veya daha az elektrik tükettiğini bilmiyoruz.



Santral için güneş ışıgı her türlü gerekli ki bulundugum yerde testleri geçen bir bölge var yaz-kış sürekli güneş alıyor güzel bir solar sistem gider.Ama bir h. makinesi dedigin gibi fazla güce ihtayaç duymadıgını için gölgede şarj olabilir.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
homeedition88
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz. Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz. Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.

En eski olan santralleri kapatıyor ki bu işler zaten böyle yürüyor. 20 ya da 30 yıllık ömür biçiliyor santall için almanyada 20 ye yakın nükleer santral var ve hepsini degil en eski olanları kapatıyor yenilerinide yapıyor yapmıyor da degil. bunun yanında rüzgar ,güneş ,gelgit, baraj ve dalga gibi yenilebilir kaynaklarda da üretim yapılıyor ama nükleer santral olmadan degil.(almanya için has degil ) oo kesin var !
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ib0zer 5 yıl
homeedition88
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz. Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz. Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.

Ne olursa olsun büyük sistemlerde (endüstriyel kullanım vb.) oldukça verimsiz.Bu tip kullanımlar ise bir o kadar ideal kullanımlar. Almanya ışıma tarihi son bulan nükleer santralleri kapatıyoruz ayağını sizin gibi 'greenpeace'çi gerici olduğunun farkına varmayan insanlarıda kafalamış oluyor yani.Esasına bakıldığında yeni devreye girecek olan veya askıya alınmış şeyler varmış gibi konuşmak ise bilimden oldukça uzak kahvehane muhabbetine ise bir o kadar yakındır.Sizin gibi insanlar da merak etmeli ve araştırmalılar...
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2622110012 5 yıl
homeedition88
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz. Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz. Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.

güneşin altına koymadan enerji falan üretemezsin anca dediğin gibi hesap makinası çalışır.
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etlik 5 yıl
Notebook'u görünce aklıma eskilerden panasonic'in Toughbook serisi aklıma geldi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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drdbre 5 yıl
CaptainWerly
Güzel bir haber olmuş fakat bunların daha çok ekmek yemesi yerek, birincisi o zırh gibi tasarımını değiştirmesini lazım çünkü günümüzde çoğu insan macbook ve ya ultrabook gibi eşyaları tercih ederken (her ne kadar ben fanlı kalın laptopları sevsemde :)) bu cihaz günümüzden 10 yıl geridesinde gibi duruyor. O arkada duran panel çok çirkin. Ubuntu-linux işletim sistemini pek bilmesemde bence mac os x ve win serisinin yanında pek de iyi değil sanırsam.Bu arada benim bildiğim kadarı ile japonyadaki binalarda enerji tasarufu için özel güneş panel boyaları var. Eğer bu teknlojiyi 5-6 yıl içerisinde pc ler için geliştirebilirlerse çok güzel olur tabii 5 yıla kadar batarya teknolojisi ne aleme gelir bilinmez :) Ama bu hali ile kötü günümüz için

Dışarıda kullanım için tasarlandığı için kaba durması sorun teşkil etmeyecektir. Hatta avantajı olur çünkü sağlam yapıda olacaktır. Macbook air ile bir dağ gezintisine çıkarsam en son ihtiyaç duyacağım şey onun ne kadar ince oluşudur.
İşletim sistemi popüler olan windows değil. Fakat genellersek çıkıp dağ başında oyun oynamayacağımıza göre kişisel ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip. Profesyonel bir çözüm değil orası aşikar fakat kişisel ihtiyaçları fazlasıyla karşılar.
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homeedition88 5 yıl en beğenilen
Yil 2013 oldu bu dunyadaki bilimden irfandan neden bu kadar kopuksunuz siz anlamadim gitti. Yahu hala gunes panellerinin direk gunes isigi altinda enerji depoladigini mi saniyorsunuz. Gunes isinlarinin, dunyadaki isigin kaynaginin golgede varolmadigini mi saniyorsunuz.
Hesap makineleri var gunes isigi ile calisan hic onlardan da mi kullanmadiniz? Calismasi icin cikip gunes isiginin direk altina mi gidiliyor o hesap makineleri kullananlar, onuda mi gozlemlemediniz.
Almanya gunes enerjisinden urettigi elektrik ile 2015 kusurlerde ulkedeki nukleer santralleri kapatmayi dusunuyor diye haberler cikiyor ona bari baksaydiniz...
Evet direk gunes isiginin altinda daha verimlidir paneller ama direk isin almasanda genede enerji uretilebiliyor.
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Sherlock69 5 yıl
carter
İngilterede tutmaz.
Güzel düşünmüşler, usb ile çalışan cihazları da bedavaya şarj edebiliriz.

Çıkarcı şey seni :D çok iyi akıl etmişsin.
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carter 5 yıl Sherlock69
Sherlock69

carter

İngilterede tutmaz.
Güzel düşünmüşler, usb ile çalışan cihazları da bedavaya şarj edebiliriz.


Çıkarcı şey seni :D çok iyi akıl etmişsin.

Eyv. hocam. +rep bekliyorum.

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DubSteq 5 yıl
peki ısınma sorunu ne alemde ? 2 saat güneşte kalan cihaz hem donanım olarak yıpranır hemde sıcaktan çalışamaz hale gelir(şarj sonrası soğutmak lazım).
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bratishka 5 yıl DubSteq
DubSteq
peki ısınma sorunu ne alemde ? 2 saat güneşte kalan cihaz hem donanım olarak yıpranır hemde sıcaktan çalışamaz hale gelir(şarj sonrası soğutmak lazım).

Şarj sonrası değil şarj sırasında soğutma gerekir. Güneş panelleri enerji üretirken ısınırlar. Tabiki bütün sistemin güneş altında kalacağını düşünürsek şarj ettikten sonra soğumasını beklemek mantıklı olur
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