350$'a güneş enerjisiyle çalışan Ubuntu dizüstü bilgisayar: SOL





Dizüstü bilgisayarların kullanım ömrünü arttırmak adına WeWi Telekomünikasyon isimli şirket tarafından hazırlanan SOL isimli dizüstü bilgisayar, üzerinde yer alan güneş paneliyle farklı bir yapı ortaya koyuyor.

Ekranın arkasında yer alan güneş panelinin açılması sonucu kullanıma hazır duruma gelebilen SOL, sadece 2 saat güneş altında kaldıktan sonra 10 saat gibi oldukça uzun bir kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Güneş paneli nedeniyle biraz kalın bir gövde yapısına sahip olsa da tasarımsal olarak farklı görünen dizüstü bilgisayar, teknik olarak Intel 945GSE çipset, Intel Atom D2500 1.86 GHz işlemci, 320GB HDD, 2 - 4 GB arası RAM miktarı, Intel GMA3600 ekran kartı, 13,3-içn HD LCD ekran, Wi-Fi, 3G, 4G, LTE, GPS, Bluetooth kablosuz bağlantı özellikleri, kamera, HDMI ve USB 2.0 gibi teknik detaylar ile karşımıza geliyor.

İşletim sistemi tarafında popüler Linux dağıtımı Ubuntu kullanan SOL dizüstü bilgisayar modelinin piyasaya çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olarak 350$ fiyat etiketiyle satılacak ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.