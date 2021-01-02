37 yıllık efsane kulaklık Koss Porta Pro Classic - İnceleme

|Çinde kulaklık satan mağazada denemiştim ilk defa.eleman bas mı tiz mi istiyorsun demişti bas sevdiğimi söyledim ve bu kulaklığı vermişti. Iriver mp3 çalar ile denediğimde 1-2 dakika sonra bastan başım ağrımıştı sonra tiz kulaklık istedim audio technica verdi onunda basları zayıf dedim en son sennheise px100 verdi ve onu almıştım.bas severler için güzel kulaklık ama o zamanlar fiyatlar uygundu burada 150 tl civarındaki px100 ü Çinde 45 tl ye almıştım.hey gidi günler..
|Elimde 1 tane Portapro var almak isteyen olursa 100e bırakırım. Sadece kulaklık, kutu yok.
|KAYIPSIZ SES formatli iceriklerle anca anlam ifade edecektir.
|500 lira mı? Yok artık. Hormonlu baslarla eğlencelik bir kulaklık sadece. Bu fiyatı verene kadar chi-fi bir kulaklık çok daha iyi bir seçim olur.
| https://drop.com/buy/massdrop-x-koss-porta-pro-x-headphones
38$'a aldım geçen ay.
|Reklam yaptığınızı bu kadar belli etmeyin. Azıcık inceleme süsü verin. Böyle kör gözüm kör parmağına olmaz.
Utanmadan bir de linkini veriyor. Kulaklık başı kaç lira atıyorlar size? 10 20?
|Bundan 10 sene önce almak istediğim bir kulaklıktı alamamıştım ama o zamanlar pek alternatif hatırlamıyorum benzer fiyat bandında philips ile düşük model sony'ler vardı koss porta pro makul bir tercihti. Günümüzde baktığımızda ise 500 liraya çok daha iyi alternatifler mevcut sırf nostalji için alacak varsa bilemem ama cazibesini çoktan kaybetmiş bir kulaklık porta pro.
|Öğrencilik yıllarımda 3 liraya kulaklık almıştım. Yokluk işte. Ses o kadar kalitesiz geliyordu ki...
|ürün amazon.com'da $35, Shipping $10.05 ve Estimated Import Fees Deposit $16.13 dolar şu an 7.44 hepsini topla 455 lira. sponsorunuzun indirimli satış fiyatından 50 lira ucuz.
|Erdi Bey topa girmemiş hayret.
Utanmadan bir de linkini veriyor. Kulaklık başı kaç lira atıyorlar size? 10 20?