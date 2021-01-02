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    37 yıllık efsane kulaklık Koss Porta Pro Classic - İnceleme

    4
    1 hf.
    8,1b
    2
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Tunahan
    Editör
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    Bu videomuzda 30 yılı aşkın süredir kulaklık dünyasının en popüler modellerinden biri olan Koss markasının portaPro Classic model isimli kulaklığının performansına yakından bakıyoruz.

    Koss Porta Pro Classic kulaklık modeline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklam yaptığınızı bu kadar belli etmeyin. Azıcık inceleme süsü verin. Böyle kör gözüm kör parmağına olmaz.

    Utanmadan bir de linkini veriyor. Kulaklık başı kaç lira atıyorlar size? 10 20?
    Reklam yaptığınızı bu kadar belli etmeyin. Azıcık inceleme süsü verin. Böyle kör gözüm kör parmağına olmaz. Utanmadan bir de linkini veriyor. Kulaklık ...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    pakimeno (emre erol) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinde kulaklık satan mağazada denemiştim ilk defa.eleman bas mı tiz mi istiyorsun demişti bas sevdiğimi söyledim ve bu kulaklığı vermişti. Iriver mp3 çalar ile denediğimde 1-2 dakika sonra bastan başım ağrımıştı sonra tiz kulaklık istedim audio technica verdi onunda basları zayıf dedim en son sennheise px100 verdi ve onu almıştım.bas severler için güzel kulaklık ama o zamanlar fiyatlar uygundu burada 150 tl civarındaki px100 ü Çinde 45 tl ye almıştım.hey gidi günler..
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    sreylare (Samet Sizene) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elimde 1 tane Portapro var almak isteyen olursa 100e bırakırım. Sadece kulaklık, kutu yok.
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    smart1978 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    KAYIPSIZ SES formatli iceriklerle anca anlam ifade edecektir.
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    500 lira mı? Yok artık. Hormonlu baslarla eğlencelik bir kulaklık sadece. Bu fiyatı verene kadar chi-fi bir kulaklık çok daha iyi bir seçim olur.
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    Aiko (eren d) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    https://drop.com/buy/massdrop-x-koss-porta-pro-x-headphones

    38$'a aldım geçen ay.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklam yaptığınızı bu kadar belli etmeyin. Azıcık inceleme süsü verin. Böyle kör gözüm kör parmağına olmaz.

    Utanmadan bir de linkini veriyor. Kulaklık başı kaç lira atıyorlar size? 10 20?
    Yanıtla +16
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    tplon (şükrü kılıbık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bundan 10 sene önce almak istediğim bir kulaklıktı alamamıştım ama o zamanlar pek alternatif hatırlamıyorum benzer fiyat bandında philips ile düşük model sony'ler vardı koss porta pro makul bir tercihti. Günümüzde baktığımızda ise 500 liraya çok daha iyi alternatifler mevcut sırf nostalji için alacak varsa bilemem ama cazibesini çoktan kaybetmiş bir kulaklık porta pro.
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    Angmarr_Ortadünya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Öğrencilik yıllarımda 3 liraya kulaklık almıştım. Yokluk işte. Ses o kadar kalitesiz geliyordu ki...
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    HeavenLife (Ahmet Sadas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ürün amazon.com'da $35, Shipping $10.05 ve Estimated Import Fees Deposit $16.13 dolar şu an 7.44 hepsini topla 455 lira. sponsorunuzun indirimli satış fiyatından 50 lira ucuz.
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    fgezgini (Yusuf GELEN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Erdi Bey topa girmemiş hayret.
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