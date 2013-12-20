3D Systems firması Xerox'a ortak oldu





Mühendislik faaliyetlerinde 3D baskılar için kullanılan 3 boyutlu yazıcı kavramı, son dönemde tüketici pazarında da oldukça popüler hale geldi. Boyutları küçülen, metal yerine plastik malzemeler ile baskı yapan modern 3D yazıcılar son kullanıcıların yanında tasarım işiyle uğraşan firmaların da ilgisini çekmeye başladı.





İlginin giderek artması elbette paralel olarak pazarın ve pazardaki oyuncuların da büyümesine yol açıyor. Bu alanda faaliyet gösteren ve Motorola'nın modüler akıllı telefon projesi Project Ara'da ortaklık yaptığı 3D Systems, Xerox'a ortak oldu.





Ofis yazıcıları, endüstriyel ve hafif fotokopi makineleri ile uzun yıllardır yazıcı pazarında faaliyet gösteren Xerox, 32.5 milyon dolar karşılığında bazı malvarlıklarını 3D Systems'a sattığını duyurdu. Bu malvarlıklarının içerisinde 100 kişilik katı mürekkep üretim ve mühendislik ekibi de yer alıyor.





3D Systems yaklaşık 30 yıldır sektörde ve kurucusu hızlı prototip oluşturma teknolojisini geliştiren kişi olarak tanınıyor. Bu teknolojinin 3D baskı sistemlerine temel oluşturduğu belirtiliyor. 3D Systems satın alma ile ağırlıklı olarak endüstriyel 3D yazıcı segmentinde payını artırmayı istiyor. 3D Systems ve Xerox hali hazırda hızlı prototip geliştirme projesi olan Star Trekifying Project'de ortaklık halindeydi.

http://www.3dsystems.com/press-releases/3d-systems-acquire-portion-xeroxs-oregon-based-solid-ink-engineering-and-development