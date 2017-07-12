3D yazıcı ile kılcal damar üretimi yapıldı

Rice Üniversitesi ve Baylor Tıp Fakültesi araştırmacıları kılcal damarların 3D yazıcı ile üretimini başardı. Şu ana dek daha büyük çaplı damarlar aslında üretilmekteydi lakin yeni çözüm kapillerlerin üretimini mümkün kıldığı için hali hazırdaki çalışmalardan daha önemli görülüyor.
Bununla birlikte aslında günümüzde düz yapılı deri gibi organlar da üretilebiliyor lakin karaciğer gibi derinliği daha fazla olan organlarda hücrelerin kanla bağlantısının sağlanması zor olduğu için henüz pek de başarılı sonuçlar elde edilememekteydi. Yeni çalışmayla kılcal damarlar üretilebildiğinden bu sorun da aşılabilir.
Kan damarlarımızın yüzeyinde endotel hücreleri bulunmaktadır. Bu hücreler kılcal damar oluşumunda önemli bir role sahiptirler. Deneyde bu yapılar fibrin proteini ile karıştırıldıklarında kolayca tüp yapısı oluşturabildiler lakin jelatin metakrilat (GelMA) adı verilen 3D yazıcılar ile üretilebilen yarı sentetik madde ile karıştırıldıklarında aynı reaksiyonu gösteremediler. Buna çözüm arayan uzmanlar kemik iliğinden aldıkları kök hücreyi ortama ilave ettiklerinde endotel hücrelerinin GelMA içerisinde de aynı reaksiyonu verebildiğini gözlemlediler.
İlaç geliştirme maliyetleri düşebilir
Öyle ki ilaçların klinik aşamaya geçmeden önce laboratuvar ortamındaki testlerinde hali hazırda 2 boyutlu insan dokuları kullanılmakta fakat ilaçların bu 2 boyutlu dokulardaki etkisi ile 3 boyutlu dokulardaki etkisi farklı olmakta. Bu nedenle ilaçların yeni teknik sayesinde ilaçların 3 boyutlu ortamda test edilmesiyle maliyetlerin düşeceği tahmin ediliyor. Son olarak aşağıdaki videodan çalışmanın anlatımını izleyebilirsiniz.
https://www.engadget.com/2017/07/10/researchers-working-capillaries-3d-printed-orga/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle