3D yazıcı ile kılcal damar üretimi yapıldı

Rice Üniversitesi ve Baylor Tıp Fakültesi araştırmacıları kılcal damarların 3D yazıcı ile üretimini başardı. Şu ana dek daha büyük çaplı damarlar aslında üretilmekteydi lakin yeni çözüm kapillerlerin üretimini mümkün kıldığı için hali hazırdaki çalışmalardan daha önemli görülüyor.

Bununla birlikte aslında günümüzde düz yapılı deri gibi organlar da üretilebiliyor lakin karaciğer gibi derinliği daha fazla olan organlarda hücrelerin kanla bağlantısının sağlanması zor olduğu için henüz pek de başarılı sonuçlar elde edilememekteydi. Yeni çalışmayla kılcal damarlar üretilebildiğinden bu sorun da aşılabilir.

İlaç geliştirme maliyetleri düşebilir

Öyle ki ilaçların klinik aşamaya geçmeden önce laboratuvar ortamındaki testlerinde hali hazırda 2 boyutlu insan dokuları kullanılmakta fakat ilaçların bu 2 boyutlu dokulardaki etkisi ile 3 boyutlu dokulardaki etkisi farklı olmakta. Bu nedenle ilaçların yeni teknik sayesinde ilaçların 3 boyutlu ortamda test edilmesiyle maliyetlerin düşeceği tahmin ediliyor. Son olarak aşağıdaki videodan çalışmanın anlatımını izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2017/07/10/researchers-working-capillaries-3d-printed-orga/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kan damarlarımızın yüzeyinde endotel hücreleri bulunmaktadır. Bu hücreler kılcal damar oluşumunda önemli bir role sahiptirler. Deneyde bu yapılarile karıştırıldıklarında kolayca tüp yapısı oluşturabildiler lakin(GelMA) adı verilenile üretilebilen yarı sentetik madde ile karıştırıldıklarında aynı reaksiyonu gösteremediler. Buna çözüm arayan uzmanlaraldıklarıortama ilave ettiklerinde endotel hücrelerininiçerisinde de aynı reaksiyonu verebildiğini gözlemlediler.Bilim adamları ileride doku üretimi çalışmalarında 3D yazıcı kullanımı açısından GelMA çalışmasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirttiler. Öte yandan yeni teknik kullanılarak üretilen dokuların canlıya özgü spesifik karakter taşımamasından dolayı canlı vücudundacevap oluşturmaması sebebiyle oldukça faydalı bir çözüm olması bekleniyor. Hatta gelişme sayesindede muhtemel.