Yeni geliştirilen algoritma kalp aritmilerine teşhis koyabiliyor

Günümüzde teknolojik cihazların çeşitli alanlarda teşhis koymayı kolaylaştırıcı örneklerinie çokça şahit oluyoruz. Yeni çalışma ise durumu bir tık daha öteye taşıyarak kalp aritmilerinde doktorların doğruluk oranına yakın bir oranda doğru tespiti koyabiliyor.

14 farklı aritmiyi tanımlayabiliyor

Stanford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının çalışması sonucu ortaya çıkan derin öğrenme algoritmasının geliştirilmesinde, algoritmanın 14 farklı aritmiyi tanımlaması için gerekli veriyi elde edebilmek için bir nabız ölçüm şirketi olan iRhythm'in verilerinden yararlanılmış. 7 aylık hummalı çalışmanın sonucunda algoritma kardiyologlar kadar doğru teşhis koyabilecek hale gelmiş. Hatta geliştiricilerin belirttiklerine göre algoritma doktorlardan daha iyi teşhis koyabiliyor.

Öyle ki sistem birbirine oldukça benzer olan ama hasta için hayatı risk taşıyabilen iki aritmiyi dahi ayırt edebiliyor. Örneğin ikinci derece atriyoventriküler blok olarak bilinen bir aritmi çeşidinin bir türü tedavi dahi gerektirmezken diğeriyle acil ilgilenilmesi gerekiyor. Yeni geliştirilen algoritma bu gibi durumlarda dahi başarılı bir sonuç ortaya koyabilmiş.

http://news.stanford.edu/press-releases/2017/07/06/algorithm-diagnoses-heart-arrhythmias-cardiologist-level-accuracy/

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Son olarak bilim insanları henüzdoktora ulaşması zor olan hastalarda çözümün kullanılabileceğini belirtti. Bununla birliktegibi durumlarda çeşitli bulguların alınması için giyilebilir cihazlarda da yeni geliştirilen algoritmanın kullanılabileceği düşünülüyor.