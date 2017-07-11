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Yeni geliştirilen algoritma kalp aritmilerine teşhis koyabiliyor

Araştırmacıların son geliştirdikleri algoritma kalp aritmilerini algılayıp doğru teşhisi koyabiliyor. Çalışma sağlık imkanlarının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde oldukça faydalı olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde teknolojik cihazların çeşitli alanlarda teşhis koymayı kolaylaştırıcı örneklerinie çokça şahit oluyoruz. Yeni çalışma ise durumu bir tık daha öteye taşıyarak kalp aritmilerinde doktorların doğruluk oranına yakın bir oranda doğru tespiti koyabiliyor.

14 farklı aritmiyi tanımlayabiliyor

 
Stanford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının çalışması sonucu ortaya çıkan derin öğrenme algoritmasının geliştirilmesinde, algoritmanın 14 farklı aritmiyi tanımlaması için gerekli veriyi elde edebilmek için bir nabız ölçüm şirketi olan iRhythm'in verilerinden yararlanılmış. 7 aylık hummalı çalışmanın sonucunda algoritma kardiyologlar kadar doğru teşhis koyabilecek hale gelmiş. Hatta geliştiricilerin belirttiklerine göre algoritma doktorlardan daha iyi teşhis koyabiliyor.
Öyle ki sistem birbirine oldukça benzer olan ama hasta için hayatı risk taşıyabilen iki aritmiyi dahi ayırt edebiliyor. Örneğin ikinci derece atriyoventriküler blok olarak bilinen bir aritmi çeşidinin bir türü tedavi dahi gerektirmezken diğeriyle acil ilgilenilmesi gerekiyor. Yeni geliştirilen algoritma bu gibi durumlarda dahi başarılı bir sonuç ortaya koyabilmiş.

 
Son olarak bilim insanları henüz gelişmekte olan ülkelerdeki doktora ulaşması zor olan hastalarda çözümün kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte inme, kalp yetmezliği ve kalp durması gibi durumlarda çeşitli bulguların alınması için giyilebilir cihazlarda da yeni geliştirilen algoritmanın kullanılabileceği düşünülüyor.
http://news.stanford.edu/press-releases/2017/07/06/algorithm-diagnoses-heart-arrhythmias-cardiologist-level-accuracy/ Yorum Yaz
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firat_kilic 2 yıl
EKG'yi doğru okuyabilen doktor çok az. Üstüne üstlük makine yorumlarına yanlış diyen doktor da çok. O makinalarda güncellenen algoritmalar var. Yani robot doktorlar geliyor. Sağlıkta durum gerçekten sakat ülkemizde. Vitamin testi için dahiliye bakmıyor endokrine post ediyor endokrinde başka endokrine sallıyor. Hasta loop infinity kum saati modunda... bacağı kesilmemesi gereken hastanın bacağını kesmek istiyorlar başka doktor bacağa anjiyo yapıp bacağı kurtarıyor. Öyle keskin bir bıçak. Tüm doktorlar yeniden yeterlilik sınavlarından geçmeli. Yapay zeka bunları ölçümleyip algılayabilir.
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V4LKyR 2 yıl
Kalp tekleyince iyi oluyor be. :)
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