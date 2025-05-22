3D yazıcıyla inşa edilen dünyanın en yüksek binası tamamlandı

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Tam Boyutta Gör İsviçre'nin küçük Alp köylerinden Mulegns’te inşa edilen ve mimarisiyle adeta süslü bir pastayı andıran “Tor Alva” (Beyaz Kule), 3D yazıcıyla yapılmış dünyanın en yüksek binası unvanını kazandı. Yerden 30 metre yüksekliğe ulaşan bu sıra dışı yapı, sadece mimari açıdan değil, mühendislik alanında da devrim niteliğinde yenilikler barındırıyor.

Sadece 11 kişinin yaşadığı Mulegns köyünde yükselen bu modern kule, ETH Zürih’ten bir araştırma ekibi tarafından, kültürel vakıf Fundaziun Origen iş birliğiyle hayata geçirildi. Proje, 3D baskı teknolojilerinin potansiyelini hem teknik hem de estetik açıdan ortaya koymayı amaçlıyordu.

900 saatlik baskı, aylar süren montaj

Tor Alva’nın tasarımı, mimar Michael Hansmeyer ile ETH Zürih Dijital Yapı Teknolojileri Profesörü Benjamin Dillenburger'in imzasını taşıyor. Yapı, dört kat boyunca uzanan ve tepeye doğru incelerek kubbe ile sonlanan 32 beyaz beton sütundan oluşuyor. Her katta merdivenlerle erişim sağlanan yapının en üst katı ise performans ve etkinlik alanı olarak tasarlandı; toplamda 32 kişilik bir kapasiteye sahip.

Yapının üretim süreci yaklaşık beş ay sürdü. Toplamda 900 saatlik 3D baskı işlemi, bina parçalarının bölüm bölüm yazdırılıp Mulegns’e taşınarak mevcut bir yapı üzerine monte edilmesiyle tamamlandı.

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Tor Alva’nın en dikkat çeken yanı, 3D baskı ile üretilen yapı elemanlarının ilk kez yük taşıyıcı nitelikte olması. Baskı sürecinde iki farklı robot görev aldı: İlki, özel bir çimento benzeri karışımı katmanlar halinde uygulayarak yapıyı oluşturan 3D yazıcıydı. İkincisi ise her 26 santimetrede bir, sütunlara halka şeklinde çelik takviye yerleştiren bir robottu. Bu yöntem sayesinde, geleneksel kalıplama teknikleriyle inşa edilmesi çok zor olan dallanmış ve karmaşık sütunlar hayata geçirilebildi.

Tamamlanan yapı, rehberli turlar eşliğinde ziyarete açıldı. Temmuz ayından itibaren ise en üst katında sahne sanatlarına ev sahipliği yapmaya başlayacak. Yaklaşık beş yıl boyunca yerinde kalması planlanan Tor Alva, gerektiğinde sökülüp başka bir noktaya taşınabilecek şekilde modüler olarak tasarlandı.

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