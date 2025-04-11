Çin, Ay'da 3D yazıcılar ile tuğla üreterek üslerini kurmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Ay'a ilk insanlı görevini düzenlemek için somut adımlar atmaya devam eden Çin, bir yandan ilk insanlı görevi için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan daha uzun vadede Ay'a üs kurmanın planlarını yapıyor. Bu üslerin kurulması için yaratıcı çözümler üretmeye devam eden Çin, şimdi de 3D yazıcıları devreye sokuyor.

Ay'a üs kurmak için gerekli yapı malzemelerini Dünya'dan göndermenin hem fazla zaman alacağını hem de aşırı maliyetli olacağını düşünen Çin, bu yüzden üslerin kurulumu için gerekli materyallerin bir kısmını doğrudan Ay'da üretmeyi planlıyor. Bu projenin bir parçası olarak Ay'a 3D yazıcılar gönderilmesi ve bu yazıcıları kullanarak Ay toprağından tuğla üretilmesi planlanıyor.

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Bu Projenin Temelini Atacak Olan Chang-e 8, 2028'de Fırlatılacak

Ay yüzeyinde Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adını verdiği bir üs kurmayı planlayan Çin, bu projenin temellerini atacak olan Chang'e 8 uzay aracını 2028 yılında fırlatmayı planlıyor. Yapılan son açıklamaya göre Chang'e 8 ile Ay'a taşınacak malzemelerden biri de Ay toprağından tuğla üretme özelliğine sahip bir 3D yazıcı olacak.

Çin'in Ay programındaki baş mühendis olan Wu Weiren, bu sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlatıyor: “Ay toprağından tuğla üreten dünyanın ilk cihazını geliştirdik. Bu sistem güneş ışığından yararlanıyor, güneş enerjisini topluyor ve fiber optik kullanarak Ay'a aktarıyor. Güneş ışığını yoğunlaştırarak 1400 ila 1500 santigrat derece arasında sıcaklıklara ulaşabiliyoruz ki bu da Ay toprağını eritmek için yeterli.Cihazımız daha sonra erimiş malzemeyi farklı şekillerde tuğlalara dönüştürmek için 3D baskı teknolojisini kullanıyor. Bu yaklaşım, Dünya'dan su ve diğer malzemeleri taşımak zorunda kalmadan Ay'da bulunan kaynakları kullanmamızı sağlıyor.”

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Çin, Ay'da 3D yazıcılar ile üreteceği tuğlalarla üslerini kuracak