Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Ay'da 3D yazıcılar ile tuğla üreterek üslerini kurmayı planlıyor

    Ay'da üs kurmak için önemli adımlar atan Çin, Ay toprağını eriterek Ay'da tuğla üretebilecek bir 3D yazıcı geliştirdi. Bu 3D yazıcı, Chang'e 8 göreviyle Ay'a fırlatılacak.
    Çin Ay projesi Tam Boyutta Gör
    Ay'a ilk insanlı görevini düzenlemek için somut adımlar atmaya devam eden Çin, bir yandan ilk insanlı görevi için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan daha uzun vadede Ay'a üs kurmanın planlarını yapıyor. Bu üslerin kurulması için yaratıcı çözümler üretmeye devam eden Çin, şimdi de 3D yazıcıları devreye sokuyor.

    Ay'a üs kurmak için gerekli yapı malzemelerini Dünya'dan göndermenin hem fazla zaman alacağını hem de aşırı maliyetli olacağını düşünen Çin, bu yüzden üslerin kurulumu için gerekli materyallerin bir kısmını doğrudan Ay'da üretmeyi planlıyor. Bu projenin bir parçası olarak Ay'a 3D yazıcılar gönderilmesi ve bu yazıcıları kullanarak Ay toprağından tuğla üretilmesi planlanıyor.

    Bu Projenin Temelini Atacak Olan Chang-e 8, 2028'de Fırlatılacak

    Ay yüzeyinde Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adını verdiği bir üs kurmayı planlayan Çin, bu projenin temellerini atacak olan Chang'e 8 uzay aracını 2028 yılında fırlatmayı planlıyor. Yapılan son açıklamaya göre Chang'e 8 ile Ay'a taşınacak malzemelerden biri de Ay toprağından tuğla üretme özelliğine sahip bir 3D yazıcı olacak.

    Çin'in Ay programındaki baş mühendis olan Wu Weiren, bu sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlatıyor: “Ay toprağından tuğla üreten dünyanın ilk cihazını geliştirdik. Bu sistem güneş ışığından yararlanıyor, güneş enerjisini topluyor ve fiber optik kullanarak Ay'a aktarıyor. Güneş ışığını yoğunlaştırarak 1400 ila 1500 santigrat derece arasında sıcaklıklara ulaşabiliyoruz ki bu da Ay toprağını eritmek için yeterli.Cihazımız daha sonra erimiş malzemeyi farklı şekillerde tuğlalara dönüştürmek için 3D baskı teknolojisini kullanıyor. Bu yaklaşım, Dünya'dan su ve diğer malzemeleri taşımak zorunda kalmadan Ay'da bulunan kaynakları kullanmamızı sağlıyor.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en yüksek döviz nerede bozdurulur neden sevgilim yok dünyanın en zayıf insanı old takı çevirme toyota hilux en çok tutulan modeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum