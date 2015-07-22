3D yazıcı ile üretilen akıllı ambalaj kapağı içeceklerin tazeliği hakkında bilgi veriyor

3D yazıcılar hayatımıza girdiğinden beri üretim konusunda bir çok gelişme yaşandı. 3D yazıcı ile üretilen silah,otomobil ve hatta ev gibi ürünlerin bile üretilebileceğini gördük. 3D yazıcılar kısa bir süre önce çok daha farklı bir ürün olan "akıllı kapak" üretiminde de rol aldı.

Marketten aldığımız veya dolapta sakladığımız meyve suyu, süt gibi bir çok içecek karton ambalajda saklanıyor. Bu ürünlerin tazeliği hakkında tek kullanabileceğimiz veri son kullanma tarihleri olurken, kapağı bir kez açılan ürünlerde ise daha sonra tatmadan veya koklamadan tazeliği anlamak oldukça zor.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve National Chiao Tung Üniversitesi bir araya gelerek bu tarz ürünlerde kullanmak amaçlı yeni bir kapak geliştirdi. 3D yazıcı ile içerisine entegre devre ve pasif kablosuz sensörler eklenen bu kapak ambalaj içerisinde sıvı ile temas ettiği zaman sıvının tazeliğini ölçebiliyor. Sıvıda bakterilerin üremesiyle bayatlamış halin değişkenliğini anlayabilen akıllı kapak aynı zamanda bu bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor.

İlerleyen dönemlerde bu akıllı kapakların yaygınlaşması tek bir uygulamadan raflardaki ürünlerin tazeliği hakkında bilgi almamızı sağlayabilir. Veya dolabımıza koyduğumuz ambalajlı içeceklerin tazeliğini sürekli olarak takip edebiliriz.