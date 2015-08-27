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3D yazıcıyla üretilen biyonik el James Dyson Ödülü aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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3D yazıcıyla üretilen biyonik el James Dyson Ödülü aldı
 Ünlü İngiliz mucit Sir James Dyson tarafından kurulan James Dyson Vakfı, tasarım ve mühendislik alanlarında yenilikçi projelere imza atan üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Dünya genelinde tasarım veya mühendislik bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen projeleri değerlendiren vakıf, James Dyson Ödülü'ne layık görülen öğrencilere maddi destek sağlıyor.
 Dünyanın farklı köşelerinden 18 ülkedeki öğrencilerin projelerini değerlendiren vakıf, bu yıl Birleşik Krallık'taki ödüllerden birini Joel Gibbard'a verdi. Birleşik Krallık'taki Plymouth Üniversitesi'nden yeni mezun olan Gibbard'a ödülü getiren proje, 3D yazıcıyla ürettiği biyonik el oldu.
Open Bionics adını taşıyan bu proje, biyonik protez üretimini çok daha ucuz ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. 3D yazıcıyla üretilen protezlerin sağlayacağı kolaylıklar hakkında konuşan Gibbard, proteze ihtiyacı olan birini taramadan geçirdikten sadece 40 saat sonra uygun bir biyonik protez üretilebileceğini ve bu işlemin sadece 3 bin dolar tutacağını belirtti. Mevcut biyonik protezlerin üretiminin haftalarca sürdüğü ve fiyatlarının 30 ile 90 bin dolar arasında değiştiği göz önüne alındığında, Gibbard'ın projesi devrim niteliğinde olacak gibi görünüyor.
 Kullanan kişinin derisine yerleştirilen sensörler sayesinde kas hareketlerini tespit eden biyonik el, komutları algılamak için myoelektrik sinyaller kullanıyor. Kasların gevşetilip sıkılması sonucu biyonik elin hareketleri kontrol edilebiliyor ve böylece birçok farklı aksiyon gerçekleştirilebiliyor. Parmak uçlarında bulunan sensörler sayesinde bir cismin tutulduğunu kişiye aktarabilen biyonik el, bu sayede hassas cisimlerin de protez uvuzla tutulabilmesini münkün hale getiriyor.
Birleşik Krallık'taki James Dyson Ödülü'nü kazandığı için 3500 dolar alan Joel Gibbard, uluslararası ödül için de yarışma şansı yakalayacak. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya, Singapur, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'den projelerin yarışacağı uluslararası ödülün kazananı 45 bin doların sahibi olacak.

http://www.techspot.com/news/61878-3d-printed-robotic-hand-wins-james-dyson.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
3d yazıcı ile bir şeyler yapmak değil mesele asıl mesele 3d yazıcıyı yapmak
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Technotronic 4 yıl
Heyecan verici gelişmeler ,bu teknoloji 80ler de bilimkurgu filmlerinde görürdük ve neyseki gerçek olmaya başladı ,umarım hızlı bir şekilde gelişmeye devam eder.Tam anlamıyla adapte bir şekilde çalışır.AsLında terminatör filmlerindeki gibi biyonik kolun üzerine insan derisi koyabilirlerse mükemmel olur,Bunlar olmayacak yada imkansız şeyler değil ,inanıyorum ki yakın bir gelecekte gerçekleşecek.
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THUGGER 4 yıl
3D printer gercekten muthis bir tasarim.
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kadirirdem 4 yıl
bu 3d yazıcı günden güne faydalı işler yapıyor dahada insana yardım edecek gibi....
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tricore 4 yıl
ödül değilde benim ilgimi çeken şu oldu ... youtube.com/...
kasların durumlarına göre algılıyor bu cihaz ilerde birebir uyumlu 90% insan eli fonksyonlarını yerine getiren gerçek zamanlı birebir yerine getiren cihazlar yapmaya başlayacaklar gibi.... düşünsenize bir odada bağlıyor adam kendini başka bir yerde orda o yere , sanki kolu ordaymış gibi yapacağı her şeyi yapabiliyor , artık ameliyat mı yapar uzmanı , kızını mı sever zengini yoksa , kiralık katil mi olur bilemem de , şu insan hareketlerine teklonojinin yaklaşması beni ürpertiyor bazen.
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WarSaw 4 yıl
insanlık adına güzel bir gelişme.
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