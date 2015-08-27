3D yazıcıyla üretilen biyonik el James Dyson Ödülü aldı

Ünlü İngiliz mucit Sir James Dyson tarafından kurulan James Dyson Vakfı, tasarım ve mühendislik alanlarında yenilikçi projelere imza atan üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Dünya genelinde tasarım veya mühendislik bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen projeleri değerlendiren vakıf, James Dyson Ödülü'ne layık görülen öğrencilere maddi destek sağlıyor.



Dünyanın farklı köşelerinden 18 ülkedeki öğrencilerin projelerini değerlendiren vakıf, bu yıl Birleşik Krallık'taki ödüllerden birini Joel Gibbard'a verdi. Birleşik Krallık'taki Plymouth Üniversitesi'nden yeni mezun olan Gibbard'a ödülü getiren proje, 3D yazıcıyla ürettiği biyonik el oldu.

Open Bionics adını taşıyan bu proje, biyonik protez üretimini çok daha ucuz ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. 3D yazıcıyla üretilen protezlerin sağlayacağı kolaylıklar hakkında konuşan Gibbard, proteze ihtiyacı olan birini taramadan geçirdikten sadece 40 saat sonra uygun bir biyonik protez üretilebileceğini ve bu işlemin sadece 3 bin dolar tutacağını belirtti. Mevcut biyonik protezlerin üretiminin haftalarca sürdüğü ve fiyatlarının 30 ile 90 bin dolar arasında değiştiği göz önüne alındığında, Gibbard'ın projesi devrim niteliğinde olacak gibi görünüyor.



Kullanan kişinin derisine yerleştirilen sensörler sayesinde kas hareketlerini tespit eden biyonik el, komutları algılamak için myoelektrik sinyaller kullanıyor. Kasların gevşetilip sıkılması sonucu biyonik elin hareketleri kontrol edilebiliyor ve böylece birçok farklı aksiyon gerçekleştirilebiliyor. Parmak uçlarında bulunan sensörler sayesinde bir cismin tutulduğunu kişiye aktarabilen biyonik el, bu sayede hassas cisimlerin de protez uvuzla tutulabilmesini münkün hale getiriyor.



Birleşik Krallık'taki James Dyson Ödülü'nü kazandığı için 3500 dolar alan Joel Gibbard, uluslararası ödül için de yarışma şansı yakalayacak. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya, Singapur, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'den projelerin yarışacağı uluslararası ödülün kazananı 45 bin doların sahibi olacak.



http://www.techspot.com/news/61878-3d-printed-robotic-hand-wins-james-dyson.html