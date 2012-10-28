Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3G destekli Nexus 7'ye ait fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bir perakendeci tarafından yayınlandı

6 yıl
2,4b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın New York ve çevresini etkisi altına alması beklenen Sandy Kasırgası sebebiyle ertelediği Android etkinliğinde tanıtılacak olan yeni Nexus 7 modellerine ait fiyat ve çıkış tarihi bilgisi Letonyalı bir perakendecinin internet sistesinde yayınlandı. Daha önce Tayvan ve Amerika'daki telekomünikasyon kurumlarının dağıttığı belgeler sayesinde resmen doğrulanan 3G destekli Nexus 7'nin tıpkı son aylarda tablet sektörüne damgasını vuran 8GB ve 16GB'lık modelleri gibi oldukça ekonomik bir fiyatlandırmaya sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1a adlı alışveriş sitesinin listelediği 32GB'lık 3G Nexus 7 modeli 219 Letonya Latı, yani yaklaşık 400$'dan ön sipariş edilebiliyor. Amerika'da bu ürünün 299$ - 349$ seviyesinden alıcı bulması bekleniyor. Halihazırda 8GB hafıza seçeneğinin satışı son bulmak üzere. Bazı perakendecilerin mevcut stokları dışında yeni ürün sevkiyatı gerçekleşmiyor ve stoklarını eriten mağazalar 249$'lık 16GB hafızalı tabletleri 199$ seviyesine çekiyor. Yaşanan bu gelişmeler 32GB'lık cihazın resmen tanıtılmasının ardından 249$ düzeyine yerleşeceği ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen tablet bilgisayarların ise; bu modeli ardından sıralanacağını gösteriyor.
Dört çekirdekli Tegra 3 çipsetiyle 199$'lık modeli yok satan ASUS üretimi Nexus 7, 3G modemli yeni seçenekleri sayesinde rakipleriyle arasındaki fiyat farkını açacak ve alt segmentte daha fazla donanım seçeneğiyle hizmet vermiş olacak. 3G'li Nexus 7'ler Letonya'ya 12 Kasım'da giriş yapacak. Eğer bir gecikme daha yaşanmazsa ertelenen etkinliğin Kasım'ın ilk yarısında katılımcılarına kapılarını açacağı tahmin ediliyor.

http://www.1a.lv/search/?query=nexus+7&x=22&y=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 6 yıl en beğenilen
Tablet ve fiyat konusundaki gelişmeler güzel. Ancak bu cihaza nasıl olur da alt segment dersiniz anlayamadım. Tegra 3 alt segment ise Samsung'un 4412 chipsetine sahip modeller hariç hepsi alt segment olur. Kaldı ki arkasında Google var. Yani cihazın kamera haricinde laf edilebilecek bir şeyi yok. Bir kamera için de yerden yere vuracak halimiz yok... Yakıştıramadım.
Tablet ve fiyat konusundaki gelişmeler güzel. Ancak bu cihaza nasıl olur da alt segment dersiniz anlayamadım. Tegra 3 alt segment ise Samsung'un 4412 chipsetine...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Eğer bir akıllı telefona sahipseniz ve bu akıllı telefon hotspot özelliğini destekliyorsa bence tablet için 3g li modelleri almak biraz israf sanki. Çünkü telefon hep yanınızdadır ve ne olursa olsun internete onunla giremeniz hep daha kolay olacağından tabletinizin yanınızda olmadığı zamanlarda 3g için boşuna para verirsiniz ancak telefon için bu böyle olmaz onlar artık elimize yapışmış durumdalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Firaristt
Tablet ve fiyat konusundaki gelişmeler güzel. Ancak bu cihaza nasıl olur da alt segment dersiniz anlayamadım. Tegra 3 alt segment ise Samsungun 4412 chipsetine sahip modeller hariç hepsi alt segment olur. Kaldı ki arkasında Google var. Yani cihazın kamera haricinde laf edilebilecek bir şeyi yok. Bir kamera için de yerden yere vuracak halimiz yok... Yakıştıramadım.

iPad dışındaki bütün modeller alt segmente giriyor tutupta aynı kefeye koymayı beklemyirdun dimi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
7" lik dijital foto,video cerceve niyetindeydim,3G'sinden alinir,icabinda hont
telefon olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Nexus 7 nin Türkiye de uygun fiyata satılıcağını sanmayın.Apple ürünleri nasıl Amemerikadaki fiyatıyla burdaki fiyatı arasında uçurum varsa aynısı Nexus 7 içinde olucak.199 dolar 249 dolar diye aldanmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 6 yıl
Bir kaç ay önce alınabilirdi, windows arifesinde olmaz. Acele etmemek lazım, microsoft bize neler sunmuş onuda bir görmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl en beğenilen
Tablet ve fiyat konusundaki gelişmeler güzel. Ancak bu cihaza nasıl olur da alt segment dersiniz anlayamadım. Tegra 3 alt segment ise Samsung'un 4412 chipsetine sahip modeller hariç hepsi alt segment olur. Kaldı ki arkasında Google var. Yani cihazın kamera haricinde laf edilebilecek bir şeyi yok. Bir kamera için de yerden yere vuracak halimiz yok... Yakıştıramadım.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skream88 6 yıl
e_capkan
32gb nexus 7 türkiyeye 550tl civarı bir fiyatla gelirse süper olur.

hayal görüyorsun derim en aşa 1100tl türkiye fiyatı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fsh77 6 yıl
32 liği 3g siz olanı 600 civarı fiyat ile gelicek ucmayın daha fazla !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 6 yıl skream88
skream88

e_capkan

32gb nexus 7 türkiyeye 550tl civarı bir fiyatla gelirse süper olur.



hayal görüyorsun derim en aşa 1100tl türkiye fiyatı





500 dolarlık ipad 1100-1200tl ise
250 dolarlık nexus ta 550-600 den fazla olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
DoodLez_06
bizim ülkeye daha 3G sizi gelmedi adamlar bir de 3G lisini alacak...

Zaten Türkiye de satılmayacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 6 yıl
32gb nexus 7 türkiyeye 550tl civarı bir fiyatla gelirse süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klitz 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

DoodLez_06

bizim ülkeye daha 3G sizi gelmedi adamlar bir de 3G lisini alacak...


Zaten Türkiye de satılmayacak.

nasıl Türkiye de satılmacak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klitz 6 yıl
bizim ülkeye daha 3G sizi gelmedi adamlar bir de 3G lisini alacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fogell5925 6 yıl
nerdesin Nexus 7 bir gelemedin türkiyeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 6 yıl
nexus 4 gelsin artık , elimdeki sensation dökülüyor , emaneten cebimde :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl Like a Sir
kaleci07
nexus 4 gelsin artık , elimdeki sensation dökülüyor , emaneten cebimde :(

Bende Sensation kullanıyorum. Nexus 4'ü bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2442 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, nexus ve
6 etiket daha tablet 32gb google 3g android jelly bean
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Apple iPad Mini Tanıtım Videosu Türkçe Altyazılı 6 yıl Mobilite: Android 4.2, LG Nexus 4, Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2 ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim