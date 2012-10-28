3G destekli Nexus 7'ye ait fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bir perakendeci tarafından yayınlandı





Google'ın New York ve çevresini etkisi altına alması beklenen Sandy Kasırgası sebebiyle ertelediği Android etkinliğinde tanıtılacak olan yeni Nexus 7 modellerine ait fiyat ve çıkış tarihi bilgisi Letonyalı bir perakendecinin internet sistesinde yayınlandı. Daha önce Tayvan ve Amerika'daki telekomünikasyon kurumlarının dağıttığı belgeler sayesinde resmen doğrulanan 3G destekli Nexus 7'nin tıpkı son aylarda tablet sektörüne damgasını vuran 8GB ve 16GB'lık modelleri gibi oldukça ekonomik bir fiyatlandırmaya sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1a adlı alışveriş sitesinin listelediği 32GB'lık 3G Nexus 7 modeli 219 Letonya Latı, yani yaklaşık 400$'dan ön sipariş edilebiliyor. Amerika'da bu ürünün 299$ - 349$ seviyesinden alıcı bulması bekleniyor. Halihazırda 8GB hafıza seçeneğinin satışı son bulmak üzere. Bazı perakendecilerin mevcut stokları dışında yeni ürün sevkiyatı gerçekleşmiyor ve stoklarını eriten mağazalar 249$'lık 16GB hafızalı tabletleri 199$ seviyesine çekiyor. Yaşanan bu gelişmeler 32GB'lık cihazın resmen tanıtılmasının ardından 249$ düzeyine yerleşeceği ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen tablet bilgisayarların ise; bu modeli ardından sıralanacağını gösteriyor.

Dört çekirdekli Tegra 3 çipsetiyle 199$'lık modeli yok satan ASUS üretimi Nexus 7, 3G modemli yeni seçenekleri sayesinde rakipleriyle arasındaki fiyat farkını açacak ve alt segmentte daha fazla donanım seçeneğiyle hizmet vermiş olacak. 3G'li Nexus 7'ler Letonya'ya 12 Kasım'da giriş yapacak. Eğer bir gecikme daha yaşanmazsa ertelenen etkinliğin Kasım'ın ilk yarısında katılımcılarına kapılarını açacağı tahmin ediliyor.

http://www.1a.lv/search/?query=nexus+7&x=22&y=8