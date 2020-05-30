4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı

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Yarı iletken üreticisi Intel’in düşük güç tüketimi odağında tasarladığı Elkhart Lake işlemci ailesi sızmaya devam ediyor.

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1.9 GHz'lik Elkhart Lake testte

Son paylaşılan 3DMark sonucunda Intel’in Elkhart Lake işlemcisine yer verildi. Fizik testinde 3801 puan elde eden yonganın grafik skoru ise 590 puan olmuş. Her ne kadar güncel UHD 630 Gen 9.5 iGPU’sundan daha gelişmiş Gen11 tabanlı bir grafik birimi tercih edilecek olsa da Elkhart Lake işlemcisi bu alanda geriye çeken etken işlemcinin performansı olarak görülüyor.

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Intel’in 10 nm sürecinden geçecek Elkhart Lake yongaları önümüzdeki nesil Pentium Silver ve Celeron işlemcilerini oluşturacak. Ailede 4 çekirdeğe kadar ölçeklenecek Tremont çekirdekleri düşük güç tüketimi nedeniyle işlemcilerin ince dizüstüleri hedef aldığını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir"

Son olarak 5,9 ve 12 watt’lık seçenekler halinde sunulması beklenen Elkhart Lake çözümleri DDR4/LPDDR4/x destekli tek kanallı bellek kontrolcüsüyle gelecek.

https://www.techpowerup.com/267828/intel-elkhart-lake-processor-put-through-3dmark#g267828-1

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