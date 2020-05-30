Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı

    Intel’in düşük güç tüketim merkezli geliştirdiği yeni yonga ailesi bu sefer testte gün yüzüne çıktı.
    1 sa.
    276
    29
    1
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yarı iletken üreticisi Intel’in düşük güç tüketimi odağında tasarladığı Elkhart Lake işlemci ailesi sızmaya devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı

    1.9 GHz'lik Elkhart Lake testte

    Son paylaşılan 3DMark sonucunda Intel’in Elkhart Lake işlemcisine yer verildi. Fizik testinde 3801 puan elde eden yonganın grafik skoru ise 590 puan olmuş. Her ne kadar güncel UHD 630 Gen 9.5 iGPU’sundan daha gelişmiş Gen11 tabanlı bir grafik birimi tercih edilecek olsa da Elkhart Lake işlemcisi bu alanda geriye çeken etken işlemcinin performansı olarak görülüyor.

    4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in 10 nm sürecinden geçecek Elkhart Lake yongaları önümüzdeki nesil Pentium Silver ve Celeron işlemcilerini oluşturacak.  Ailede 4 çekirdeğe kadar ölçeklenecek Tremont çekirdekleri düşük güç tüketimi nedeniyle işlemcilerin ince dizüstüleri hedef aldığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir"

    Son olarak 5,9 ve 12 watt’lık seçenekler halinde sunulması beklenen Elkhart Lake çözümleri DDR4/LPDDR4/x destekli tek kanallı bellek kontrolcüsüyle gelecek.



    https://www.techpowerup.com/267828/intel-elkhart-lake-processor-put-through-3dmark#g267828-1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 52 dk. yeni yorumcu
    Pentium işlemciden ne bekleyebiliriz ki yani neye göre yorum yapalım core işlemciyle zaten karşılaştırılamaz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 53 dk. LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN 4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı Sonraki Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı 2 sa. Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı 2 sa. Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti 3 sa. League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor 3 sa. Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı 4 sa. Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor 4 sa. Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 5 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı 5 sa. Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi 6 sa. Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu! 6 sa. 30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme 7 sa. PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta 7 sa. Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue 8 sa. SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor 8 sa. OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı 9 sa. Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı 10 sa. HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı 11 sa. SpongeBob: Patty Pursuit sadece Apple Arcade için yayınlandı 19 sa. Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor 20 sa. OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi