Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir

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AMD’nin Zen 3 mimarisiyle gelecek işlemcilerinden donanım dünyasının beklentileri büyük. Son rapora göre firma çıtayı daha da yükseltebilir.

Intel’in halen 14 nm sürecini tercih şu günlerde AMD daha güncel 7 nm tekniğini kullanması nedeniyle gerek güç tüketimi gerekse de performans kanadında büyük avantaja sahip. Vermeer kod adlı Ryzen 4000 işlemciler için şimdiye kadar 7 nm+ sürecinden geleceği biliniyordu.

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Son rapora göre AMD Zen 3 mimarisiyle gelecek 4. nesil Ryzen işlemcilerinde 5 nm+ nodunu tercih edebilir. Burada TSMC’nin bu yılın sonlarına doğru 5 nm sürecinde hacimli üretime geçeceğine de yer verilmesi raporun doğruluk ihtimaline katkı sağlayan bir bilgi. Ayrıca rapora göre TSMC'nin 5 nm+ sürecinin en büyük müşterisi AMD olabilir

Son olarak AMD’nin Vermeer kod adlı işlemcilerini bu yıl sonu ya da gelecek yılın başlarında duyurması bekleniyor. Computex 2020’nin Eylül ayında gerçekleşecek olması nedeniyle tanıtımın yıl sonunda satışın ise Q1 2021’de gerçekleşmesi üzerinde duruluyor.

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Performans kanadında AMD’nin %15 IPC artışı vadettiği Ryzen 4000 işlemcilerinde bu gelişmenin altında üretim nodundaki geliştirmelerin yanı sıra CCX başına 4 yerine 8 çekirdek konumlandırılması ve tüm çekirdekler arasında paylaşılacak bir L3 önbelleği tasarımı yatıyor olabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-4000-desktop-processors-moved-to-5nm-process-and-released-in-late-2020.html

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