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    Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir

    Heyecanla beklediğimiz AM4 soketli yeni işlemcilerle ilgi ortaya çıkan detay beklentileri arttıracak.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir
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    AMD’nin Zen 3 mimarisiyle gelecek işlemcilerinden donanım dünyasının beklentileri büyük. Son rapora göre firma çıtayı daha da yükseltebilir.

    Intel’in halen 14 nm sürecini tercih şu günlerde AMD daha güncel 7 nm tekniğini kullanması nedeniyle gerek güç tüketimi gerekse de performans kanadında büyük avantaja sahip. Vermeer kod adlı Ryzen 4000 işlemciler için şimdiye kadar 7 nm+ sürecinden geleceği biliniyordu.

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    Ryzen 4000'de 5 nm+ iddiası heyecanı bir kat daha arttırdı

    Son rapora göre AMD Zen 3 mimarisiyle gelecek 4. nesil Ryzen işlemcilerinde 5 nm+ nodunu tercih edebilir. Burada TSMC’nin bu yılın sonlarına doğru 5 nm sürecinde hacimli üretime geçeceğine de yer verilmesi raporun doğruluk ihtimaline katkı sağlayan bir bilgi. Ayrıca rapora göre TSMC'nin 5 nm+ sürecinin en büyük müşterisi AMD olabilir

    Son olarak AMD’nin Vermeer kod adlı işlemcilerini bu yıl sonu ya da gelecek yılın başlarında duyurması bekleniyor. Computex 2020’nin Eylül ayında gerçekleşecek olması nedeniyle tanıtımın yıl sonunda satışın ise Q1 2021’de gerçekleşmesi üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "MSI 16 MB ROM’lu anakartlarına Zen 3 desteği geleceğini doğruladı"

    Performans kanadında AMD’nin %15 IPC artışı vadettiği Ryzen 4000 işlemcilerinde bu gelişmenin altında üretim nodundaki geliştirmelerin yanı sıra CCX başına 4 yerine 8 çekirdek konumlandırılması ve tüm çekirdekler arasında paylaşılacak bir L3 önbelleği tasarımı yatıyor olabilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-4000-desktop-processors-moved-to-5nm-process-and-released-in-late-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheJudgé 1 sa. en beğenilen Clusive
    Dalgamı geçiyosun , asıl telefon haberi görmekten kusucam ,Bu forum telefon haberlerini göstermek için kurulmadı ,zar zor bir iki tane donanım konusu görüyoruz oda seni niye bu kadar rahatsız etti anlamadım.Sen gidip tiktok falan çeksene , okumak zorunda değilsin.
    Dalgamı geçiyosun , asıl telefon haberi görmekten kusucam ,Bu forum telefon haberlerini göstermek için kurulmadı ,zar zor bir iki tane donanım konusu görüyoruz ...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ryzenmaster 1 sn. yeni yorumcu
    "CCX başına 4 yerine 8 çekirdek konumlandırılması ve tüm çekirdekler arasında paylaşılacak bir L3 önbelleği tasarımı yatıyor olabilir." CCX başına dendiğine göre çoğul olduğunu ve azından 2 ccx barındırdığını varsayarsak, bunu 7np üretimi ile yapmaları zor gözüküyor. Zen 3, ccx başına 8 çekirdek barındırıp chiplet başına iki ccx ile gelecekse, 5nm üretilmesi kaçınılmazdır.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 14 dk.
    Zen 3'ün 5nm+ ile geleceğini sanmıyorum. Zen 4 için mümkün ama.
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    Çirkinlik Ne Kadar Kolay 27 dk.
    Keşke öne alsalar, 4000 serisini bekleyeceğim diye iflahım kurudu. X570 alıp 3600 XT ile idare etsem mi diye düşünür oldum.
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    Bloodin 34 dk.
    AMD Ryzen 4000 serisinin kesinlikle 7nm+ olacağını üzerine basa basa defalarca söyledi. Rekabette çok geride kalsalar belki çıkışı 2020 Aralık veya 2021 ilk çeyreğine taşıyarak böyle bir yola gidebilirlerdi fakat şu an bunu yapmalarının mantıklı sebebi yok, rakip daha 10 nanometreye inemedi...
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    Timeguard (HASAN T) 1 sa.
    5ghz yazınca nolur yazmasa nolur.



    Fx 9590 5ghz di de noluyordu?



    Önemli olan mimari saat hızı falan hikaye gücün ölçüsü değil.
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    fhrstw 1 sa.
    Bugün yabancı bir youtuberda aynısını söyledi. Intel daha 10 nm geçmeden 5nm+ a geçmek inteli cidden zor durumda bırakır. Ama anlamadığım şey amd cpularının asıl problemi bellek hızı orada ciddi bottleneck oluyor. Ddr5 çıkınca ryzenların performansı uçup gider bence. Bakalım neler olacak şöyle 5 ghz full yükte 60-70 görecek miyiz merak ediyorum :)
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    Clusive (Oğuzhan ) 1 sa.
    Bu ne ya sürekli telefon gibi işlemci haberleri görüyoruz. Arka arkaya model çıkması gerçekten çok kötü.
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    TheJudgé 1 sa. Clusive
    Dalgamı geçiyosun , asıl telefon haberi görmekten kusucam ,Bu forum telefon haberlerini göstermek için kurulmadı ,zar zor bir iki tane donanım konusu görüyoruz oda seni niye bu kadar rahatsız etti anlamadım.Sen gidip tiktok falan çeksene , okumak zorunda değilsin.
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    Musty3535123 1 sa.
    amd ryzen ile çok güzel bir iş çıkardı ama isimlendirme ile saç baş yoldurdu.

    işlemci serisi ve mimari serisinin paralel gitmesi yada karışmayacak şekilde isimlendirilmesi gerekiyordu.

    haber doğru olabilir çünkü b450 ve x470 anakarta desteğin kesileceği söylenmişti, sonra döndüler tabi ama nedeni 5 nm ye geçiş ise eğer mantıklı.
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