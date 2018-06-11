4 kameralı telefonlara hazır olun

Akıllı telefon dünyasında önce iki kameralı telefonlara bu yıl da üç kameralı telefonlara yer verildiğini gördük. Farklılık oluşturmanın yanı sıra önemli fotoğraf yetenekleri de ekleyen çoklu sensör kombinasyonları daha da ileriye gidecek.

Kamera sayısı artıyor

Maliyetlerin düşerek çift kameralı telefonların yaygınlaşması ile birlikte bulanıklık efektleri, optik yakınlaştırma gibi özellikler de herkesin kullanabileceği kavramlar haline geldi. Üreticiler daha da iyisini elde etmek adına çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Huawei P20 Pro ilk 3 kameralı telefon oldu. Elbette bu da yeterli değil.

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Akıllı telefonların kameralarını puanlamasıyla tanıdığımız DxOMark firması yavaş yavaş 4 kameralı telefonlara geçiş yapacağımızı düşünüyor. Çoklu sensör sistemleri akıllı kameralardaki kısıtlamaları kaldırdı ve gelecek adına önemli bir çözüm oldu. Bu bakımdan daha da gelişecek.

Firma gelecek yıldan itibaren ise 3 kameralı telefonların ana akım olacağını düşünüyor. Aynen bu yıl iki kameralı telefonların yaygınlaşması gibi 3 kameralı sistemler de ucuzlayacak ve pek çok telefonda kendisine yer bulacak.

DxOMark firmasının açıklamaları oldukça iddialı ancak pek çok üretici ile ortak çalıştığı için muhtemelen bazı projelerin duyumunu almış durumda. Bu da bir veya iki yıl içerisinde dörtlü kamera sistemlerinin sürpriz olmayacağını gösteriyor.