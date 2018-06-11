Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4 kameralı telefonlara hazır olun

Çift ve üç kamera derken artık akıllı telefonlarda 4 kamera kombinasyonu da görmeye başlayacağız. DxOMark önümüzde en çok bir veya iki yıl olduğunu belirtiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon dünyasında önce iki kameralı telefonlara bu yıl da üç kameralı telefonlara yer verildiğini gördük. Farklılık oluşturmanın yanı sıra önemli fotoğraf yetenekleri de ekleyen çoklu sensör kombinasyonları daha da ileriye gidecek.

Kamera sayısı artıyor

Maliyetlerin düşerek çift kameralı telefonların yaygınlaşması ile birlikte bulanıklık efektleri, optik yakınlaştırma gibi özellikler de herkesin kullanabileceği kavramlar haline geldi. Üreticiler daha da iyisini elde etmek adına çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Huawei P20 Pro ilk 3 kameralı telefon oldu. Elbette bu da yeterli değil.

Ayrıca Bkz. "Orta seviyeye Galaxy J7 2018 ve Galaxy J3 2018"

Akıllı telefonların kameralarını puanlamasıyla tanıdığımız DxOMark firması yavaş yavaş 4 kameralı telefonlara geçiş yapacağımızı düşünüyor. Çoklu sensör sistemleri akıllı kameralardaki kısıtlamaları kaldırdı ve gelecek adına önemli bir çözüm oldu. Bu bakımdan daha da gelişecek.

Firma gelecek yıldan itibaren ise 3 kameralı telefonların ana akım olacağını düşünüyor. Aynen bu yıl iki kameralı telefonların yaygınlaşması gibi 3 kameralı sistemler de ucuzlayacak ve pek çok telefonda kendisine yer bulacak.

DxOMark firmasının açıklamaları oldukça iddialı ancak pek çok üretici ile ortak çalıştığı için muhtemelen bazı projelerin duyumunu almış durumda. Bu da bir veya iki yıl içerisinde dörtlü kamera sistemlerinin sürpriz olmayacağını gösteriyor.

 

https://wccftech.com/dxomark-quadruple-camera-smartphones-coming-very-soon/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eulogy 1 yıl en beğenilen
Normal kamera + karanlık ortam kamerası + f2.4 kamera + infrared kamera + laser mesafe ölçer kamera + morötesi kamera + derin alan kamerası + radyo dalgaları kamerası (fazla toz varsa arkayı net görmek için) + elektron mikroskobu + röntgen cihazı
Yavaş çekim kamerada da doppler kayması efekti veren özellik eklesinler.
Bunlar olmadan yeni telefon almam.
Karbon atomuyla selfie çektirip 2s orbitalindaki elektron bulutuna bokeh efekti vermek istiyom.
Normal kamera + karanlık ortam kamerası + f2.4 kamera + infrared kamera + laser mesafe ölçer kamera + morötesi kamera + derin alan kamerası + radyo dalgaları ka...
Devamını Gör
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThE LoSt 1 yıl
İnsanlara tek kamera ile nasıl sonuçlar alındığında bazı firmalar adeta ders vererek açıkladı Mobil camia da alan sıkıntısı var cihaz kasaları ince ve dar eyvallah bu tarz açıklamalara lafım yok velakin güçlü 2 adet kameranın fazlasıyla yeterli olacağı kanaatindenyim kamera sayısındaki artış yerine kameranın donanımında bir artış sağlayıp bunu yazılımla destekleyip harika sonuçlar almak mümkün anroid cihazların en büyük sorunu batarya süreleridir bu aşikar 5000 mahta koysan yoğun kullanıma dayanmıyor öncelikle bu sorunu çözsünler sonra bir adet xenon flash koysunlar ondan sonra 4 göz takarlar.
İnsanlara tek kamera ile nasıl sonuçlar alındığında bazı firmalar adeta ders vererek açıkladı Mobil camia da alan sıkıntısı var cihaz kasaları ince ve dar eyval...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 yıl
Pil koyun şu cihazlara be
o kadar kamera isteyen aynasız alsın
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nightbringer 12 ay
Bir geniş açı bir telefoto olsa yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 12 ay
Kamera sebebiyle mAh değerleri düşen piller. Kasalar 7" doğru ilerler bu gidişle. Oha ya oha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 12 ay
Bence bir telefonda önde 2 , arkada ise en az 2 kamera olması lazım.
Arkadakilerin birisi siyah beyaz, diğeri ise renkli olmalı ve geniş açı çekebilmeli.
Öndekiler ise geniş açı çekmeli ve en önemlisi ise biraz karanlık olunca kumlanma yapmadan
noise suz fotoğraf çekmeli ve Samsung S8, S9, Note 8 ve HTC U12 falan gibi ön kamerasında
autofocus olmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 1 yıl
Yapın, yapın 4 yetmez 6-7 tane kamera koyun ne boş beleş işler ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taha0194 1 yıl
Donanım ve Ve Yazılım Desteği vermedikten sonra 6 kamera koysan da bi halta Yaramıyor
Sade cilalayıp Fiyatını Arttırmak
Mobil platformda moda oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
Bu işten en çok Sony kârlı çıkacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yaxin 1 yıl




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 1 yıl
Fotoğraf makinelerinin evrimide böyle, önceleri birkaç kamera ile cıkıp teknoloji geliştikçe tek sensör tek lensde birleştiler, şu an için tek kamerada en iyi sonuç veren pixel serisi umarım diğerleride peşinden gelir pixeller diğerlerini takip etmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barsahin 1 yıl
Permatik ve Derby bu hamleye en kısa sürede cevap verip 5 bıçaklı kullan at jiletlerini piyasaya sürmelidir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +75 .TT. +44 V4LKyR +39 Alkolog +38 AskN0More +29 tobepeople +27 onkuba +27 crazywinner3 +25 Giresunlufuk +20 Robinson_Crusoe +20
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2665 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
triple cameras, quadrupla camera smartphones ve
4 etiket daha huawei p20 pro Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 ay Galaxy Note 9 ne zaman tanıtılacak? 12 ay MSI'dan fiyat/performans sınıfı dizüstü bilgisayar: GF63 12 ay Fortnite'ın yeni güncellemesinde termal saldırı tüfeği ve futbol stadyumu yer alıyor 12 ay Huawei'den Snapdragon 710'a rakip geliyor: Kirin 710 12 ay Tesla Supercharger şarj istasyonlarının sayısı 10 bini aştı 12 ay Turkcell: "Türkiye'nin kule pazarından hak ettiği payı alması an meselesi" 12 ay Uber sarhoş yolcuları yapay zeka ile tespit edecek 12 ay Sanal gerçeklik, hastaların ağrılarını azaltmak için kullanılabilir 1 yıl Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor 1 yıl Bunlar bilgisayarsa, bizimkiler nedir ? 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un yatay kamera yerleşiminin nedeni belli oldu 1 yıl Xiaomi Redmi 6 afişi paylaşıldı: Redmi 6 tasarımı ortaya çıktı 1 yıl Rusya'dan kripto para madenciliğine yasaklama: Madencilik cihazları ithal edilemeyecek 1 yıl MSI'ın son bombası: Performans sınıfı Ultrabook 1 yıl Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi 1 yıl ABD dünyanın en güçlü süper bilgisayarını yaptı: İşte Linux ile çalışan Summit 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu! 1 yıl Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor 1 yıl Samsung marka cep telefonu patladı, araba alev topuna döndü! 1 yıl Fiat 500C Collezione Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 4 kameralı telefonlara hazır olun Sonraki Elon Musk, Tesla Roadster'a küçük roketler yerleştirecek 1 yıl İsviçre, seçimlerini Blockchain ile yapmaya hazırlanıyor 1 yıl Samsung’un özelleştirilmiş yeni çekirdeği Cortex-A76’dan daha hızlı olabilir 1 yıl E3: Anthem oyunculara ne sunuyor? 1 yıl Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı? 1 yıl Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı 1 yıl Online hayatta kalma temalı Fallout 76 tanıtıldı! 1 yıl Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi 1 yıl Microsoft E3 2018 basın konferansının diğer öne çıkan oyunları 1 yıl Devil May Cry 5 duyuruldu 1 yıl Hasret sona erdi: Cyberpunk 2077'nin oyun içi fragmanı yayınlandı 1 yıl The Division 2'nin oynanış videosu yayınlandı 1 yıl Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu 1 yıl Fallout 76’dan ilk bilgiler ve oyun içi video geldi 1 yıl Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı 1 yıl LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir 1 yıl Nokia 5.1 Plus, çentikli ekran ve çift arka kamera ile geliyor 1 yıl Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu 1 yıl E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi? 1 yıl Android P mi yoksa iOS 12 mi? [Anket#11] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NUSRET: 10 yıl önce ayda 400 dolarla
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim