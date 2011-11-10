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4 milyon bilgisayarı kontrol altına alan hacker çetesi çökertildi

7 yıl
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Güvenlik
Shady
Haber Editörü
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FBI ve Estonya Polisi'nin yaklaşık 2 seneden beri ortaklaşa sürdürdüğü soruşturma sonuç verdi ve dünyanın en büyük hacker şebekesi çökertildi. Şebeke bugüne kadar 100 ülkede 4 milyon bilgisayarı ele geçirerek; 14 milyon dolar gelir elde etmişti.

FBI ve Estonya Polisi'nin "Hayalet Tık " ismiyle iki yıldır sürdürdüğü operasyonun Amerika'daki son ayağında Trend Micro'nun çalışmaları sonucunda New York ve Chicago'da tespit edilen 100 sunucu kapatılırken; Estonya'da ise eş zamanlı olarak çeteye bağlı 6 kişi göz altına alındı. Göz altına alınan 6 kişi "İnternet dolandırıcılığı" suçundan yargı önünde hesap verecek.

Hacker çetesi, kontrol altına aldıkları bilgisayarların DNS ayarlarını değiştirerek internette kullanıcıların istekleri dışında işlem yapmalarını sağlarken; bilgisayarları kendi kurdukları ve üzerinde reklam bulunan sitelere yönlendirerek oluşturdukları internet trafiği ile 14 milyon dolar gelir ettiler.

2006 yılından bu yana DNS değiştiren botnet'in varlığından haberleri olduklarını dile getiren Trend Micro'nun kıdemli güvenlik uzmanı Rik Ferguson, FBI ve Estonya Polisi ile yürütülen internet tarihinin en büyük operasyonunda başarıya ulaştıkları için memnun olduklarını dile getirdi.


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butidontcare 7 yıl en beğenilen
Hacker Okan mı?
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
bi internet istesine girdiğiniz zaman birde onun serverındaysanız allah korusun yani herşeye açıksınız.
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selim-12 7 yıl
abı nasıl bı dunyadır yaa herkes nıye bu kadar art nıyetlı senı ösledım anneee ......
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-gg- 7 yıl
Hacker okan bu
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taşkafa 7 yıl

Size bir açıklama ..Altın fiyatları fırlamaya başlayınca bir kaç kez dünya piyasalarında altın fiyatlarına baktım. Külçe altın fiyatlarını ara sıra izledim..Bir süre sonra MESSENGER adresime ABD. den bir yerlerden sürekli mail gelmeye başladı..Şunu diyorlar ".Satmak isterseniz ELİNİZDE BULUNAN TARİHİ ESKİ ALTINLARI YÜKSEK FİYATTAN PEŞİN ALIYORUZ...Bizimle kontak kurun.." Şimdi bu adamlar belliki ABD hükümetinin bir kolu ve bana zarf attılar. Eski altın buldu satmaya çalışıyor..Düşüncesiyle bana yoklama çektiler.Ben explorer yada Googlede gold prices yazıp arama yapıyordum.Bu adamlar .MSN adresimi nasıl buldular ? Çok basit.. Burada yazdığınız her harf dünyanın bir çok yerlerinde izleniyor..Gizli hiç bir virgül bile yok...Saygılarımla..
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sinuhe.s 7 yıl
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Çok Önemli Birisi 7 yıl
FBI işin içindeyse tamamdır o iş.Adamların acaip bir teknolojisi var.
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Rainbow6 7 yıl
elinde trend net promosyonu olan var mi arkadaslar :)aviradan sona trend micro promosyonlarina hucum edelim
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Besiktask34 7 yıl
böyle bir çete kurmak lazım
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furkant1 7 yıl
Çökerttiler bizi ya :(
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MMX 166 7 yıl
bende dıyorum bılgısayardakı bu rahatlık hızlanma nereden gelıyor dıye.
ceteyı gocertenlerın ellerı dert gormesın
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_Gray_ 7 yıl
4 milyondan 14 milyon dolar gelir çok ama çok az bence. Sayılarda bir oransızlık var ya da bu hackerlar fazla art niyetli hackerlar değilmiş.
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Kulak Misafiri 7 yıl
4 milyon az ya...
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alpa07 7 yıl
yaş ortalaması ney acaba
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OvernightSensation 7 yıl
HonanımDaber
acbold yanlış mı anladım bilmiyorum. fakat, adamlar dolandırılık yapmamış sadece reklamlara trafik yoğunlaştırarak reklamlardan gelir elde etmişler diye anladım.böyle birşey olsa türkiyede yargılanamazlar bile =) lakin orda dolandırıcılıkla suçlanıyorlar,vaybe.
O trafiği dns değiştirdikleri kullanıcının bilgisayarından , izinsiz olarak yapıyorlar , bildiğin suç orası burası yok.

hocam sanki fbi ve cia gizli olarak incelemiyormu?
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John WICK 7 yıl
4 milyon ne demek yahu 100 değil 100 bin değil tam 4 milyon
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