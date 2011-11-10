4 milyon bilgisayarı kontrol altına alan hacker çetesi çökertildi

FBI ve Estonya Polisi'nin yaklaşık 2 seneden beri ortaklaşa sürdürdüğü soruşturma sonuç verdi ve dünyanın en büyük hacker şebekesi çökertildi. Şebeke bugüne kadar 100 ülkede 4 milyon bilgisayarı ele geçirerek; 14 milyon dolar gelir elde etmişti.

FBI ve Estonya Polisi'nin "Hayalet Tık " ismiyle iki yıldır sürdürdüğü operasyonun Amerika'daki son ayağında Trend Micro'nun çalışmaları sonucunda New York ve Chicago'da tespit edilen 100 sunucu kapatılırken; Estonya'da ise eş zamanlı olarak çeteye bağlı 6 kişi göz altına alındı. Göz altına alınan 6 kişi "İnternet dolandırıcılığı" suçundan yargı önünde hesap verecek.

Hacker çetesi, kontrol altına aldıkları bilgisayarların DNS ayarlarını değiştirerek internette kullanıcıların istekleri dışında işlem yapmalarını sağlarken; bilgisayarları kendi kurdukları ve üzerinde reklam bulunan sitelere yönlendirerek oluşturdukları internet trafiği ile 14 milyon dolar gelir ettiler.

2006 yılından bu yana DNS değiştiren botnet'in varlığından haberleri olduklarını dile getiren Trend Micro'nun kıdemli güvenlik uzmanı Rik Ferguson, FBI ve Estonya Polisi ile yürütülen internet tarihinin en büyük operasyonunda başarıya ulaştıkları için memnun olduklarını dile getirdi.