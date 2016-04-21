Şu anda 1 kişi burada

40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor

Wow! sinyali birçokları tarafından uzaylılarla olan ilk temasımız olarak nitelendirilse de St Petersburg College'dan bir astronom sinyalin kaynağı için başka bir cismi işaret ediyor.