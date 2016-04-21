40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor

15 Ağustos 1977'de, bir astronumun The Big Ear radyo teleskobunu kullandığı sırada rastladığı Wow! sinyali hala çok büyük bir merak konusu. Dr. Jerry R. Ehman'ın ilk kez tespit ettiği sırada kırmızı bir kalemle yanına yazdığı "Wow!" kelimesiyle anılan bu sinyal çoğu zaman uzaylılarla olan ilk temasımız olarak nitelendirilse de o günlerden bu yana benzer hiçbir olay yaşanmadı. Sinyalin uzaydan geldiği açıktı, öyleyse bu sinyal tam olarak neydi?
St Petersburg College'da görev yapan astronomi profesörü Antonio Paris, sinyalin kaynağını bildiğini düşünüyor. Paris'e göre bu gizemli sinyal uzaylılardan değil o sırada Dünya'nın yakınlarından geçen kuyruklu yıldızlardan geldi.
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Kuyruklu Yıldızlar
Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında dönerlerken, ultraviyole ışınların donmuş suları çözmesi nedeniyle çok fazla oranda hidrojen gazı yayarlar. Böylece arkalarında milyonlarca kilometre uzunluğunda hidrojen bulutları oluşur.
Paris, 72 saniye süren Wow! sinyalinin kuyruklu yıldızların taşıdığı hidrojen bulutu tarafından üretildiğini belirtiyor. 266P/Christensen ve 335P/Gibbs isimli iki kuyruklu yıldızı şüpheli olarak gösteren Paris bu kuyruklu yıldızların geçmiş pozisyonlarını incelemesiyle beraber tam da Dr. Jerry R. Ehman'ın izlediği sıralarda The Big Ear teleskobunun görüş alanından geçtikleri sonucuna ulaşmış. Sinyalin kuyruklu yıldızlarla beraber uzaklaşması da Wow! sinyalini arama çalışmalarının sonuç vermemesine neden olmuş.
Wow! sinyalinin 1420MHz'de, hidrojenin doğal radyo frekansında saptanmış olması Antonio Paris'in bu iddiasını güçlendiren bir diğer etmen olarak göze çarpıyor.
Gözlem için yer ayırtamayan Antonia Paris bağıs kanpanyası başlattı
Çalışmasını ilk kez Ocak ayının başlarında yayımlayan Antonio Paris bilim dünyasında çokca ses getirmeyi başarmıştı. Yayının ardından hemen araştırmalarına geri dönen astronomun bir sonraki hedefiyse kuyruklu yıldızların tekrardan Dünya'ya geri dönüş yapacağı tarihleri beklemek oldu. 266P/Christensen 25 Ocak 2017'de, 335P/Gibbs ise 7 Ocak 2018'de Dünya'nın yakınlarından geçecekti; ancak aniden Paris'in önünde başka bir problem daha belirdi: Gözlem yapabileceği tüm radyo teleskopları o tarihlerde çoktan ayırtılmıştı.
Bu durumun ardından başka bir çözüm yolu için arayışlara koyulan Paris'in aklına internet üzerinden bir bağış kampanyası başlatma fikri geldi. Hemen GoFundMe üzerinden "Wow! Deneyi" isimli bir kampanya başlatan Paris bir radyo teleskobu için ihtiyacı olan 13,000 dolardan çok daha fazlasını çok kısa bir süre içerisinde toplamayı başardı. Ocak ayına kadar her şeyin hazır olacağını belirten Paris bakalım Wow! sinyalinin ardındaki sır perdesini aralayabilecek mi.
https://www.theguardian.com/science/across-the-universe/2016/apr/14/alien-wow-signal-could-be-explained-after-almost-40-years?CMP=twt_a-science_b-gdnscience Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biraz talihsiz bir yorum olmuş, keşke haberi detaylı okusaydın.
Sinyalin ismi, içerdiği mesaj wow olduğundan değil; bu sinyali saptayan bilim adamının bu sinyalin döküldüğü kağıda o anın şaşkınlığıyla wow! yazmasından geliyor. Yani özetle sinyal wow diye gelmemiş.
Düzeltme: imlâ
Papa bile uzaylılar var dedi , bunun korkulacak bir şey olmadığını tanrının yaratıcı gücünün sınırsız olduğunu işaret ettiğini söyledi .
Kaldı ki olmadığını iddaa eden var mı ?