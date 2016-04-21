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40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor

Wow! sinyali birçokları tarafından uzaylılarla olan ilk temasımız olarak nitelendirilse de St Petersburg College'dan bir astronom sinyalin kaynağı için başka bir cismi işaret ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor
 
15 Ağustos 1977'de, bir astronumun The Big Ear radyo teleskobunu kullandığı sırada rastladığı Wow! sinyali hala çok büyük bir merak konusu. Dr. Jerry R. Ehman'ın ilk kez tespit ettiği sırada kırmızı bir kalemle yanına yazdığı "Wow!" kelimesiyle anılan bu sinyal çoğu zaman uzaylılarla olan ilk temasımız olarak nitelendirilse de o günlerden bu yana benzer hiçbir olay yaşanmadı. Sinyalin uzaydan geldiği açıktı, öyleyse bu sinyal tam olarak neydi?

St Petersburg College'da görev yapan astronomi profesörü Antonio Paris, sinyalin kaynağını bildiğini düşünüyor. Paris'e göre bu gizemli sinyal uzaylılardan değil o sırada Dünya'nın yakınlarından geçen kuyruklu yıldızlardan geldi.

Ayrıca Bkz. "Stephen Hawking'den uzaylı meraklılarına kötü haber"
Kuyruklu Yıldızlar

Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında dönerlerken, ultraviyole ışınların donmuş suları çözmesi nedeniyle çok fazla oranda hidrojen gazı yayarlar. Böylece arkalarında milyonlarca kilometre uzunluğunda hidrojen bulutları oluşur.

Paris, 72 saniye süren Wow! sinyalinin kuyruklu yıldızların taşıdığı hidrojen bulutu tarafından üretildiğini belirtiyor. 266P/Christensen ve 335P/Gibbs isimli iki kuyruklu yıldızı şüpheli olarak gösteren Paris bu kuyruklu yıldızların geçmiş pozisyonlarını incelemesiyle beraber tam da Dr. Jerry R. Ehman'ın izlediği sıralarda The Big Ear teleskobunun görüş alanından geçtikleri sonucuna ulaşmış. Sinyalin kuyruklu yıldızlarla beraber uzaklaşması da Wow! sinyalini arama çalışmalarının sonuç vermemesine neden olmuş.

Wow! sinyalinin 1420MHz'de, hidrojenin doğal radyo frekansında saptanmış olması Antonio Paris'in bu iddiasını güçlendiren bir diğer etmen olarak göze çarpıyor.

Gözlem için yer ayırtamayan Antonia Paris bağıs kanpanyası başlattı

Çalışmasını ilk kez Ocak ayının başlarında yayımlayan Antonio Paris bilim dünyasında çokca ses getirmeyi başarmıştı. Yayının ardından hemen araştırmalarına geri dönen astronomun bir sonraki hedefiyse kuyruklu yıldızların tekrardan Dünya'ya geri dönüş yapacağı tarihleri beklemek oldu. 266P/Christensen 25 Ocak 2017'de, 335P/Gibbs ise 7 Ocak 2018'de Dünya'nın yakınlarından geçecekti; ancak aniden Paris'in önünde başka bir problem daha belirdi: Gözlem yapabileceği tüm radyo teleskopları o tarihlerde çoktan ayırtılmıştı.

Bu durumun ardından başka bir çözüm yolu için arayışlara koyulan Paris'in aklına internet üzerinden bir bağış kampanyası başlatma fikri geldi. Hemen GoFundMe üzerinden "Wow! Deneyi" isimli bir kampanya başlatan Paris bir radyo teleskobu için ihtiyacı olan 13,000 dolardan çok daha fazlasını çok kısa bir süre içerisinde toplamayı başardı. Ocak ayına kadar her şeyin hazır olacağını belirten Paris bakalım Wow! sinyalinin ardındaki sır perdesini aralayabilecek mi.

https://www.theguardian.com/science/across-the-universe/2016/apr/14/alien-wow-signal-could-be-explained-after-almost-40-years?CMP=twt_a-science_b-gdnscience Yorum Yaz
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mcebi001 3 yıl en beğenilen
Biz evrenin bir köşesinde hakimi oldugumuz zerre kadar bölgeye bakarak "evet evrende yanlızız " dersek bu cok salakça olur..
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Ysgramor 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank

Yav resmen denk gelmis iste wow diye mesaj mi olur allahini seversen saniyede bir suru sinyal geliyo illaki biri wow diye gelir

Biraz talihsiz bir yorum olmuş, keşke haberi detaylı okusaydın.

Sinyalin ismi, içerdiği mesaj wow olduğundan değil; bu sinyali saptayan bilim adamının bu sinyalin döküldüğü kağıda o anın şaşkınlığıyla wow! yazmasından geliyor. Yani özetle sinyal wow diye gelmemiş.

Düzeltme: imlâ
GenkaNuankYav resmen denk gelmis iste wow diye mesaj mi olur allahini seversen saniyede bir suru sinyal geliyo illaki biri wow diye geli...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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MALTHAEL 3 yıl
Nasanın kendi açıklaması var 20 yıl içersin de insanlık uzayda yalnız olmadığını öğrenecek dedi adamlar . Ki zaten yavaştan yavaştan insanları bilinçlendirmeye çalışıyorlar .
Papa bile uzaylılar var dedi , bunun korkulacak bir şey olmadığını tanrının yaratıcı gücünün sınırsız olduğunu işaret ettiğini söyledi .
Kaldı ki olmadığını iddaa eden var mı ?
Nasanın kendi açıklaması var 20 yıl içersin de insanlık uzayda yalnız olmadığını öğrenecek dedi adamlar . Ki zaten yavaştan yavaştan insanları bilinçlendirmeye ...
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4 Yanıt Yanıtla +12
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Redunay 3 yıl
Contact diye bir film var onda da benzer bir konu işleniyordu.
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elfgözlülegolas 3 yıl
Hayret siyasi bi tartisma ya da ulkeyi kotuleme falan olmamis

normalde olurdu böyle konularda
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boraonlinehayat 3 yıl
onlarca yıldır halen çözemediler bir kodu :D
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A.F.Y.D 3 yıl
gelsinler adam gibi biz burdayız desinler, bence abd'nin saçam oyunlarından biri
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furandor 3 yıl
Hep mi biz araştırıncaz uzaylıları ? Onlarda bizi bulmak için biraz cirpinsinlar yahu .


Yada onlarda elinden geleni yapıyor ama gerçek fakir ve kısıtlı bütçeleri var ..



Not : ben bizden başka insan olduğunu yada akıllı canlı olduğunu düşünmüyorum ..aksini iddia edecek hiçbir bir kanıt yok ve kanıt sunulamadı.yani yalnızız (bence).
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reisssss 3 yıl
o sinyal nedir hocam bari onu açıklasalardı.
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paramedical 3 yıl
Ya milyarlarca gezegen yoksa?Hersey cok baskaysa?
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ßenle100les 3 yıl
Yatırımlar çook az yani milyarlar yatırılıyor doğru bence abd silah yapmasa rus silah yapmasa çin silah yapmayıp bütün harcamaları uzay araştırılmalarına verseler 10 yıl içinde uzayda seyehat yeni gezegenler ve hatta kendi savaş filomuzu oluşturabilceğimizi düşünüyorum.
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savarog 3 yıl
ßenle100les

Yatırımlar çook az yani milyarlar yatırılıyor doğru bence abd silah yapmasa rus silah yapmasa çin silah yapmayıp bütün harcamaları uzay araştırılmalarına verseler 10 yıl içinde uzayda seyehat yeni gezegenler ve hatta kendi savaş filomuzu oluşturabilceğimizi düşünüyorum.

Silaha para harcanmasın, ama savaş filosu mu yapalım, nereye savaş açmayı düşünüyorsun :)
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ßenle100les 3 yıl
Yatırımlar çook az yani milyarlar yatırılıyor doğru bence abd silah yapmasa rus silah yapmasa çin silah yapmayıp bütün harcamaları uzay araştırılmalarına verseler 10 yıl içinde uzayda seyehat yeni gezegenler ve hatta kendi savaş filomuzu oluşturabilceğimizi düşünüyorum.
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AnadoluEfes 3 yıl
nefret2055
doğrudur uzayda yaşayan canlılar var..

Gördün mü ?
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Eeltorm 3 yıl
Umarim evrende baska bir canli turu ile karsilasilmadan olmem.
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nefret2055 3 yıl
doğrudur uzayda yaşayan canlılar var. ama bunların neden insan oldugunu düsünüyoruz ki. belki farklıdırlar. bizimle iletişime geçecek kapasite yada gelişmişlikte olmayabilirler. nedense genelde filmlerde uzayda yaşayan canlılar insan gibi gösterilir ve daha gelişmiş medeniyette yaşıyorlar gibi anlatılır. ya tam tersiyse?
ben inanıyorum ki güneşte yaşayan canlı güneşte yaşayabilecek kapasitede oldugundan dünyaya gelemez. dünyadaki canlı güneşte nasıl yaşayamıyorsa onun gibi. satürnde yaşayan canlı olduğu gibi dünyanın merkezindeki magma da yaşayan canlı yine vardır. ancak herkes yaşadığı yere göre suret şekil yetenek kapasitede yaratılmıştır. insan dışında yerini değiştireen canlı oldugunu düsünmüyorum. insan da ancak geçici ve bazı argümanlarla ancak yer değiştirebiliyor. su altına veya madene inmekk veya uzaya cıkmak gibi. hem bence bi yerden sinyal yada haber beklersek daha cok bekleriz. gelişmiş medeniyet biz oldugumuz için su veya yer altına indiğimiz gibi uzaya da cıkıyoruz. diğer canlıların bu kadar gelişmiş olduğunu düsünmüyorum. nacizane fikrim bu yanls veya doğru böyle düsünüyorum.
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errorman_cem 3 yıl
vay bu haberi tebrik ediyorum belki yıllardır bu tarz kaliteli haberler görmedik

forum sanırım toparlanıyor
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