Stephen Hawking'den uzaylı meraklılarına kötü haber

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"Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Rus milyarder Yuri Milner ile birlikte geçtiğimiz günlerde duyurduğu Breakthrough Starshot projesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Starshot projesiyle ilgili sorularla beraber bazı gazeteciler Hawking'e farklı türde sorular da yöneltmek istediler.Popular Science'dan gelen bu soru için Hawking'in cevabı pek de iç açıcı olmadı. Yakın zamanda zeki bir uzaylı yaşam formu keşfetme olasılığımızın oldukça düşük olduğunu belirten Hawking,"Ancak Kepler uzay aracının keşiflerine baktığımızda sadece bizim galaksimizde bile milyonlarca yaşanabilir gezegenin olabileceğini görüyoruz. Gözlemlenebilir evrende en az 100 milyar galaksinin olduğunu da düşününce uzayda başka zeki yaşam formlarının olma olasılığının çok yüksek olduğu görülebiliyor." ifadelerini kullandı.Günümüz itiş sistemlerinin uzay seyahatleri için fazla ilkel kaldığı kolayca görülebiliyor. Özellikle de hedefiniz Hawking ve Milner gibi yıldızlara ulaşmaksa sadece Güneş Sistemi içerisindeki yolculuklarda bile yetersiz kalan bu itiş sistemleri yerine farklı çözümler aramalısınız.Bu alandaki araştırmalarda geleceğin teknolojileri olarak genellikle füzyon ve anti madde gösterilir; ancak Hawking bu çözüm yollarının şimdilik pek de ulaşılabilir olmadığını belirtiyor. Füzyon ve antimaddeden güç alan itiş sistemlerinin daha çok yolu olduğunu belirten Hawking,"Yeni itiş metotları olmadan uzak diyarlara gidemeyiz. Işıktan güç alan nanocraftlar şimdilik en pragmatik çözüm yolu." ifadelerini kullanıyor.Hawking ve Milner ikilisi Breakthrough Starshot projesiyle birlikte Alfa Centauri yıldız sistemine sadece 20 yılda ulaşmayı hedefliyor. Alfa Centauri'ye ulaştığı sırada tam 1 saat boyunca yıldız sistemini keşfedecek olan nanocraftlar insanoğlunun en büyük keşif programını oluşturacak. Bakalım Stephen Hawking ve Yuri Milner uzay çağında ikinci bir perdeyi aralayabilecekler mi.