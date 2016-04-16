Stephen Hawking'den uzaylı meraklılarına kötü haber

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Rus milyarder Yuri Milner ile birlikte geçtiğimiz günlerde duyurduğu Breakthrough Starshot projesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Starshot projesiyle ilgili sorularla beraber bazı gazeteciler Hawking'e farklı türde sorular da yöneltmek istediler.
Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
"Zeki uzaylı yaşamına rastlama konusundaki olasılık tahmininiz nedir?"
Popular Science'dan gelen bu soru için Hawking'in cevabı pek de iç açıcı olmadı. Yakın zamanda zeki bir uzaylı yaşam formu keşfetme olasılığımızın oldukça düşük olduğunu belirten Hawking,"Ancak Kepler uzay aracının keşiflerine baktığımızda sadece bizim galaksimizde bile milyonlarca yaşanabilir gezegenin olabileceğini görüyoruz. Gözlemlenebilir evrende en az 100 milyar galaksinin olduğunu da düşününce uzayda başka zeki yaşam formlarının olma olasılığının çok yüksek olduğu görülebiliyor." ifadelerini kullandı.
Işıktan güç alan itiş sistemleri en faydacı çözüm
Günümüz itiş sistemlerinin uzay seyahatleri için fazla ilkel kaldığı kolayca görülebiliyor. Özellikle de hedefiniz Hawking ve Milner gibi yıldızlara ulaşmaksa sadece Güneş Sistemi içerisindeki yolculuklarda bile yetersiz kalan bu itiş sistemleri yerine farklı çözümler aramalısınız.
Bu alandaki araştırmalarda geleceğin teknolojileri olarak genellikle füzyon ve anti madde gösterilir; ancak Hawking bu çözüm yollarının şimdilik pek de ulaşılabilir olmadığını belirtiyor. Füzyon ve antimaddeden güç alan itiş sistemlerinin daha çok yolu olduğunu belirten Hawking,"Yeni itiş metotları olmadan uzak diyarlara gidemeyiz. Işıktan güç alan nanocraftlar şimdilik en pragmatik çözüm yolu." ifadelerini kullanıyor.
Hawking ve Milner ikilisi Breakthrough Starshot projesiyle birlikte Alfa Centauri yıldız sistemine sadece 20 yılda ulaşmayı hedefliyor. Alfa Centauri'ye ulaştığı sırada tam 1 saat boyunca yıldız sistemini keşfedecek olan nanocraftlar insanoğlunun en büyük keşif programını oluşturacak. Bakalım Stephen Hawking ve Yuri Milner uzay çağında ikinci bir perdeyi aralayabilecekler mi.
Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
"Zeki uzaylı yaşamına rastlama konusundaki olasılık tahmininiz nedir?"
Popular Science'dan gelen bu soru için Hawking'in cevabı pek de iç açıcı olmadı. Yakın zamanda zeki bir uzaylı yaşam formu keşfetme olasılığımızın oldukça düşük olduğunu belirten Hawking,"Ancak Kepler uzay aracının keşiflerine baktığımızda sadece bizim galaksimizde bile milyonlarca yaşanabilir gezegenin olabileceğini görüyoruz. Gözlemlenebilir evrende en az 100 milyar galaksinin olduğunu da düşününce uzayda başka zeki yaşam formlarının olma olasılığının çok yüksek olduğu görülebiliyor." ifadelerini kullandı.
Işıktan güç alan itiş sistemleri en faydacı çözüm
Günümüz itiş sistemlerinin uzay seyahatleri için fazla ilkel kaldığı kolayca görülebiliyor. Özellikle de hedefiniz Hawking ve Milner gibi yıldızlara ulaşmaksa sadece Güneş Sistemi içerisindeki yolculuklarda bile yetersiz kalan bu itiş sistemleri yerine farklı çözümler aramalısınız.
Bu alandaki araştırmalarda geleceğin teknolojileri olarak genellikle füzyon ve anti madde gösterilir; ancak Hawking bu çözüm yollarının şimdilik pek de ulaşılabilir olmadığını belirtiyor. Füzyon ve antimaddeden güç alan itiş sistemlerinin daha çok yolu olduğunu belirten Hawking,"Yeni itiş metotları olmadan uzak diyarlara gidemeyiz. Işıktan güç alan nanocraftlar şimdilik en pragmatik çözüm yolu." ifadelerini kullanıyor.
Hawking ve Milner ikilisi Breakthrough Starshot projesiyle birlikte Alfa Centauri yıldız sistemine sadece 20 yılda ulaşmayı hedefliyor. Alfa Centauri'ye ulaştığı sırada tam 1 saat boyunca yıldız sistemini keşfedecek olan nanocraftlar insanoğlunun en büyük keşif programını oluşturacak. Bakalım Stephen Hawking ve Yuri Milner uzay çağında ikinci bir perdeyi aralayabilecekler mi.
http://www.popsci.com/stephen-hawking-answers-our-questions-on-breakthrough-starshot-initiative Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam varsayımı totosundan uydurmuyor. Modern fizik tarihi varsayımlar, öngörüler ve sonraki dönemde ampirik olarak kanıtlar üzerine kurulu. Varsayımlar üzerinden bilim olmaz diyen birinin bilimle alakası yoktur.
Matematik bile aksiyomlar üzerine kurulu. Adam 16. yüzyılda sürüsüyle galaksi ve yıldız olduğunu tahmin etmiş, sen daha 20 sene önce ilk defa hubble'ı boşluğa tuttun da boşlukta boşboş uzayda bile tonla galaksi olduğunu gözlemledin.
Bizim galaksimizde yani samanyolunda kaç tür canlı olma ihtimalini hesaplamaya çalışan ilk adam değil Hawking. Ayrıca daha evrene ilk gönderdiğin sinyal 100 küsür yıl öncesine ait, gece gökyüzünde çıplak gözle gördüğün çoğu yıldız sistemine yetişmedi bile. Evreni bırak bizim galaksimizin binde birlik bir kısmına kendimizi yeni duyurmuşuz. O yüzden yakın zamanda bir uzaylı ile karşılaşmayacağımız bir gerçek.
Galaksimizin yapısını göz önüne alırsak iki boyutlu olarak ışık yılı cinsinden 50000X50000xpi'lik bir alanda senin ilk radyo sinyalin 100x100xpi'lik bir alana ulaşabilmiş.
Yooo, haklı değil.
Einstein uzaya mı gitti ki, kütleçekim dalgalarının varlığından bahsetti. O da beynini çalıştırıp, varsayımlarda bulundu ve Kütleçekim var dedi. Varsayımsal olarak konuşsa da bunun olması gerektiğini biliyordu. Ve daha yeni de olsa ispatlandı.
Allah beyin vermiş. Hawking de bilgilerinin ve bilimin ışığında varsayımda bulunuyor.
Bir yerinden uydurmuyor...
Yazdıklarınız çok ayıp gerçekten, engelli insanlarla dalga geçmektir bu yaptığınız. Fiziksel engelli olabilir ama en azından zihinsel engelli değil.