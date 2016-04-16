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Stephen Hawking'den uzaylı meraklılarına kötü haber

Breakthrough Starshot projesiyle birlikte kısa süre içerisinde Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşmayı hedefleyen Stephen Hawking'in uzaylı meraklılarına kötü bir haberi var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Stephen Hawking'den uzaylı meraklılarına kötü haber
Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Rus milyarder Yuri Milner ile birlikte geçtiğimiz günlerde duyurduğu Breakthrough Starshot projesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Starshot projesiyle ilgili sorularla beraber bazı gazeteciler Hawking'e farklı türde sorular da yöneltmek istediler.

Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
"Zeki uzaylı yaşamına rastlama konusundaki olasılık tahmininiz nedir?"

Popular Science'dan gelen bu soru için Hawking'in cevabı pek de iç açıcı olmadı. Yakın zamanda zeki bir uzaylı yaşam formu keşfetme olasılığımızın oldukça düşük olduğunu belirten Hawking,"Ancak Kepler uzay aracının keşiflerine baktığımızda sadece bizim galaksimizde bile milyonlarca yaşanabilir gezegenin olabileceğini görüyoruz. Gözlemlenebilir evrende en az 100 milyar galaksinin olduğunu da düşününce uzayda başka zeki yaşam formlarının olma olasılığının çok yüksek olduğu görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Işıktan güç alan itiş sistemleri en faydacı çözüm

Günümüz itiş sistemlerinin uzay seyahatleri için fazla ilkel kaldığı kolayca görülebiliyor. Özellikle de hedefiniz Hawking ve Milner gibi yıldızlara ulaşmaksa sadece Güneş Sistemi içerisindeki yolculuklarda bile yetersiz kalan bu itiş sistemleri yerine farklı çözümler aramalısınız.

Bu alandaki araştırmalarda geleceğin teknolojileri olarak genellikle füzyon ve anti madde gösterilir; ancak Hawking bu çözüm yollarının şimdilik pek de ulaşılabilir olmadığını belirtiyor. Füzyon ve antimaddeden güç alan itiş sistemlerinin daha çok yolu olduğunu belirten Hawking,"Yeni itiş metotları olmadan uzak diyarlara gidemeyiz. Işıktan güç alan nanocraftlar şimdilik en pragmatik çözüm yolu." ifadelerini kullanıyor.

Hawking ve Milner ikilisi Breakthrough Starshot projesiyle birlikte Alfa Centauri yıldız sistemine sadece 20 yılda ulaşmayı hedefliyor. Alfa Centauri'ye ulaştığı sırada tam 1 saat boyunca yıldız sistemini keşfedecek olan nanocraftlar insanoğlunun en büyük keşif programını oluşturacak. Bakalım Stephen Hawking ve Yuri Milner uzay çağında ikinci bir perdeyi aralayabilecekler mi.

http://www.popsci.com/stephen-hawking-answers-our-questions-on-breakthrough-starshot-initiative Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl
Şehmistan

selcuksert38
KaleyDeskop anlamıyorum adam hep bilimkurgu konuşuyor ama en zeki adam olarak anılıyor, varsayımlar üzerinden bilim olmaz işe yaramaz biri
BEYİN TERK...
yooo gayette haklı


Adam varsayımı totosundan uydurmuyor. Modern fizik tarihi varsayımlar, öngörüler ve sonraki dönemde ampirik olarak kanıtlar üzerine kurulu. Varsayımlar üzerinden bilim olmaz diyen birinin bilimle alakası yoktur.

Matematik bile aksiyomlar üzerine kurulu. Adam 16. yüzyılda sürüsüyle galaksi ve yıldız olduğunu tahmin etmiş, sen daha 20 sene önce ilk defa hubble'ı boşluğa tuttun da boşlukta boşboş uzayda bile tonla galaksi olduğunu gözlemledin.

Bizim galaksimizde yani samanyolunda kaç tür canlı olma ihtimalini hesaplamaya çalışan ilk adam değil Hawking. Ayrıca daha evrene ilk gönderdiğin sinyal 100 küsür yıl öncesine ait, gece gökyüzünde çıplak gözle gördüğün çoğu yıldız sistemine yetişmedi bile. Evreni bırak bizim galaksimizin binde birlik bir kısmına kendimizi yeni duyurmuşuz. O yüzden yakın zamanda bir uzaylı ile karşılaşmayacağımız bir gerçek.

Galaksimizin yapısını göz önüne alırsak iki boyutlu olarak ışık yılı cinsinden 50000X50000xpi'lik bir alanda senin ilk radyo sinyalin 100x100xpi'lik bir alana ulaşabilmiş.
Şehmistanselcuksert38KaleyDeskop anlamıyorum adam hep bilimkurgu konuşuyor ama en zeki adam olarak anılıyor, var...
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OverClocK1ng 3 yıl
Şehmistan
Orijinalden alıntı: selcuksert38
Orijinalden alıntı: KaleyDeskop anlamıyorum adam hep bilimkurgu konuşuyor ama en zeki adam olarak anılıyor, varsayımlar üzerinden bilim olmaz işe yaramaz biri
BEYİN TERK...
yooo gayette haklı

Yooo, haklı değil.
Einstein uzaya mı gitti ki, kütleçekim dalgalarının varlığından bahsetti. O da beynini çalıştırıp, varsayımlarda bulundu ve Kütleçekim var dedi. Varsayımsal olarak konuşsa da bunun olması gerektiğini biliyordu. Ve daha yeni de olsa ispatlandı.
Allah beyin vermiş. Hawking de bilgilerinin ve bilimin ışığında varsayımda bulunuyor.
Bir yerinden uydurmuyor...
ŞehmistanOrijinalden alıntı: selcuksert38Orijinalden alıntı: KaleyDeskop anlamıyorum adam hep bilimkurgu konuşuyor ama en zeki ada...
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ÖzdalDoğru 3 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

selcuksert38

KaleyDeskop

anlamıyorum adam hep bilimkurgu konuşuyor ama en zeki adam olarak anılıyor, varsayımlar üzerinden bilim olmaz işe yaramaz biri

BEYİN TERK...


madem çok zekisiniz bir kaç kelime yazıp cahilliğimi kanıtlasaydın kardeşim.
ıspatlanmamış her şey benim için bilim kurgudan öteye ghitmez bu bacakları tutmayan el ayağı tutmayan altından alınan adam ne buluş yapmışki çok zeki diye adlandırılıyor


Yazdıklarınız çok ayıp gerçekten, engelli insanlarla dalga geçmektir bu yaptığınız. Fiziksel engelli olabilir ama en azından zihinsel engelli değil.
KaleyDeskopselcuksert38KaleyDeskopanlamıyorum adam hep bilimkurgu konuşuyor am...
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DH Misafiri 3 yıl
ileride belki işıgın gücü kullanılabilir mümkün ama birilerini aramak yerine diger gezegenlerdeki madenlerle elementler le yaşanası bir dünya hayal etmek daha insancıl olur bu eğri ve bağlı oldugu millet'e kalırsak bu dünyanın çok ömrü kalmaz
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Eeltorm 3 yıl
joven
insandan daha zeki varlık yoktur bugüne kadar olduğu iddialar varsayımdan ötesi değildir.

Sen kahin misin?
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earth. 3 yıl
günümüz insanının uzaya karşı duyduğu en büyük heyecan elyın görmek olduğundan bu yorumu "kötü haber" olarak algılamasını normal buluyorum tabii ama adam aslında kötü haber vermemiş sayısız yaşanılabilir gezegen olduğundan bahsediyor bence güzel bir haber. ha canınız illa uzaylı görmek istiyorsa biraz belgesel izleyin biraz da hayalgücünüzü kullanın. emin olun aklınızda canlandırdığınız her form uzaklarda bir yerlerde yaşyordur.
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alp0007 3 yıl
Adam zeki. Bu yüzden mevcut kısıtlı bilgiler ile bilemediğimiz, hatta algılayamadığımız şeyler üzerine kuramlar geliştiriyor. Bilim böyle gelişiyor. Bu kurumlar "iki artı iki dört eder" mantığı ile gelişmez.
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Dini ve Bilimi birbirinden ayıramazsınız. Dininiz inancınız ne olursa olsun insanların kafa yordukları en önemli konulardandır. Bilim ise mantıksal açıklamayı hedeflemiştir. Bilim dinin bir parçası, din bilimin bir parcası.
Ne bir düşmanlık nede farklı bir düşünce ikiside önemli konular.
Engelli insanla dalga geçmekde bir sorundur.
İnsanın dini ile dalga gecmek bir sorundur.
Bir bilim adamının dediklerine bilimkurgu ne demek ne kadar dogru ?
Cahil dinciler demek ne kadar doğru ?
Dinci ? Biliminsanlarının da bir dini var ?
Dinleri ne olursa olsun insan insandır değerlidir.
Bu forumdaki insanlarda değerlidir. Dincilerde değerlidir. Biliminsanlarıda değerlidir.
Önemli olan ise haberde bahsi geçen konuyla ilgilenmemek bu en büyük sorundur.
Yeni itiş sistemi hakkında bir sorum olacak?
Konu ile İlgilenen arkadaşlar itiş sistemi anladıgım kadariyla yeryüzünde olacak. Acaba bu itiş sistemi uzayda bir istasyon şeklinde olsaydı ?
Sonuç olarak konu ile alakan yoksa neden yazmak için yazıyor insanlara cahil dinci yakıştırması yapiyor ya da bir bilim insanı ile dalga geçiyorsun. Sorun bu.
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pranis 3 yıl
Ben en azından bir canlı türü olduğuna inanıyorum.
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Ken Block43 3 yıl
Ooo bakıyorum da cahil dinciler gelmiş hemen
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darkdevil35 3 yıl Ken Block43
Ken Block43

Ooo bakıyorum da cahil dinciler gelmiş hemen


Dini neden karıştırıyorsun?
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birkin 3 yıl
Babam şunu söylerdi; eskiden çizgi romanlardaki okuduğumuz hikayelerdeki teknolojiyi şimdi gerçek hayatta görüyoruz. O zaman da insanlar saçma, kesinlikle böyle bir şey olamaz demiyorlar mıydı? Şuan söylenen varsayımlar hakkında olmaz olamaz dememeliyiz. 1 yıl sonra bile neler olacağını bilemeyiz.
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a.f.y. 3 yıl
Anlamadığım bu adam dişlerini niye yaptırmıyor. Biri bunu bana açıklayabilir mi?
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ÖzdalDoğru 3 yıl a.f.y.
a.f.y.
Anlamadığım bu adam dişlerini niye yaptırmıyor. Biri bunu bana açıklayabilir mi?

ALS hastalığı nedeniyle beyin hariç diğer sinir sistemi iflas etmiş durumda. İlaç kullanımı gerektiren operasyonlar tehlikeli olabilir. Bu arada bu değerli bilim adamının eserlerine değil de dişlerine neden takıldınız merak ettim gerçekten. Yıllar sonra yaptıkları ile anılacak dişleri ile değil. Şu halde dahi bilime hizmet ediyor ki bir çok insan yaşama küser yalnızlığı tercih eder toplum içine çıkamaz.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Tek bir cihazı oraya sağlam olarak ulaştırabilmek çok çok düşük bir ihtimal. O yüzden binlercesini gönderecekler. Muhtemelen çoğu hedefe ulaşamayacak. 20 yıl arge + 20 yıl yolculuk + 5 yıl verinin gelişi + ilk gönderilenlerden başarısız olanların ekleyeceği ekstra yıl. Bence bu proje daha arge aşamasında gelişen teknoloji ile birlikte çok daha farklı bir hale gelir. Proje tamamlanırsa gönderilen cihazlar ve gönderilme tekniği bile şimdiki planlanandan çok daha farklı olabilir.
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