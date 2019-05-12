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400 km/s hız yapan Alfa-X treni Japonya’da test edilmeye başladı

Japonya'da ünlü Shinkansen trenlerinin yerine geçecek Alfa-X, ilk testlerine başladı. Tren 400 km/s hıza ulaşabiliyor ve günlük yolculukta 360 km/s hızda hareket edecek.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Japon demiryolu firmalarından biri olan JR East, Alfa-X adlı yeni yüksek hızlı trenini sergiledi. Tren 400 km/s hıza ulaşabilmesiyle kullanıma sunulduğunda yolcu taşıyan en hızlı tren olacak. Trenin günlük yolculuklardaki hızı ise açıklanana göre 360 km/s olacak. 
Cuma günü JR East tarafından yolcular olmadan başlatılan test, Bloomberg haberine göre 10 vagonluk hâliyle Aomori ve Sendai şehirleri arasında geceleri yolculuk yapacak. Bu gece testleri açıklamaya göre üç yıl devam edecek ve JR East, treni 2030 yılında ticari ürün hâline getirmeyi hedefliyor. 
Trenin halka açılması için bu kadar aralık veriliyor oluşu akıllara direkt olarak başka bir rakibin bu treni geçebileceği ihtimalini getiriyor.
Bloomberg’e göre ayrıca en hızlı tren ünvanı şuan raylarının inşaatı devam eden manyetik levitasyon trenine ait olabilir. Tokyo ve Nagoya arasına inşa edilen bu tren, 2027 yılında yolcu almaya başlayacak ve bol tünelli bir hattı takip ediyor. Bu hat sayesinde tren 505 km/s hıza ulaşabiliyor.
Proje sayfasına göre Alfa-X’in 22 metrelik burnu, havayı yararak trenin hızlanmasını sağlıyor ve tren standart frenlerin yanında hava frenleri ve manyetik plakaları da yavaşlamak için kullanıyor.

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Spider_hip 4 hf. en beğenilen
Bizde de hızlı trenler var, hemde ortalama 70-80 ile gidiyor, 100km ye falan çıkınca arada raydan çıkıp düz yolda bile gitmeye kalkıyor. Öyle sırf rayda herkesin ki gider.
Bizde de hızlı trenler var, hemde ortalama 70-80 ile gidiyor, 100km ye falan çıkınca arada raydan çıkıp düz yolda bile gitmeye kalkıyor. Öyle sırf rayda herkesi...
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goldena 4 hf.
Ak parti çalışıyor maşAllah
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ESOES1981TR 4 hf.
Sinyalizasyona gerek yok haberiniz olsun Japonlar
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sistemli adam 3 hf.
Bunlar halen yeterli hız değil. Saatte 5.000 km hız filan olabilse keşke.
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ozibaba98 3 hf. ali9949
Bizdeki o yükün taşıması için sadece gemicikler yetmediği için özel uçaklar falan var
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ali9949 3 hf. ozibaba98
Aynem hocam 300 dolar maasla işçi çalıştırıp kendılerıne yenı rant kspısı actılar
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ali9949 3 hf.
Bızım yerlı uzay mekıgı projemızı kıskandılar kesın napalım uzay mekıgı yaoamadık barı hızlı tren yapalım demısler
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DH Misafiri 3 hf.
Türkiye dünyada hızlı treni olan 10 küsür
ülkeden biri. Yabancı kaynaktan hızlı tren hattı uzunlukları :
1 Çin 25,000 km
2 İspanya 3,100 km
3 Almanya 3,038 km
4 Japonya 2,765 km
5 Fransa 2,647 km
6 İsveç 1,706 km
7 İngiltere 1,377 km
8 İtalya 1,350 km
9 Güney Kore 1,048 km
10 Türkiye 745 km
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sdelta 3 hf. DH Misafiri
Amerika'dan daha öndeyiz sanırım? :D
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DH Misafiri 3 hf.
Japonya'daki bu harika olay AKP döneminde gerçekleşmiştir. Dünyayı biz kurtarıyoruz lan ne muhteşem kafa :) (!)
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Krone 3 hf.
Saniyede 400 km ?
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Sovalye38 3 hf.
Saatte ustad o saniye olsa duramazsin :D
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croonk 3 hf. Krone
S =saat
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OverClocK1ng 3 hf.
Japonya'da zaten eskiden 595 le, artık 605 le giden MagLev vardı ya...
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interwap 3 hf. OverClocK1ng
2017'de test sürüşündeymiş. Yolcu taşımaya ne zaman başlar/başladı ?
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Ceqa 4 hf.
Dikkatimi çeken adamlar 3 yıl deneme sürüşü yapıyorlar bizde ise deneme sürüşünü insanlarla birlikte yapıyoruz. bknz. Eskişehir faciası.
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SEO-Uzmanı 4 hf.
bizde metro bile yok
onun yerine lastik tekerli adına metro-büs denilen bir ucube var !
bu ucube lafını da bunu biz getirdik diyenlerden öğrendik !
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b0Ni 4 hf.
ak parti döneminde gerçekleşmiştir.
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DonsuzBalık 4 hf. b0Ni
böyle yazınca ne oluyo yaptığın yobazlık
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