400 km/s hız yapan Alfa-X treni Japonya’da test edilmeye başladı

Teknoloji Editörü
Japon demiryolu firmalarından biri olan JR East, Alfa-X adlı yeni yüksek hızlı trenini sergiledi. Tren 400 km/s hıza ulaşabilmesiyle kullanıma sunulduğunda yolcu taşıyan en hızlı tren olacak. Trenin günlük yolculuklardaki hızı ise açıklanana göre 360 km/s olacak.
Cuma günü JR East tarafından yolcular olmadan başlatılan test, Bloomberg haberine göre 10 vagonluk hâliyle Aomori ve Sendai şehirleri arasında geceleri yolculuk yapacak. Bu gece testleri açıklamaya göre üç yıl devam edecek ve JR East, treni 2030 yılında ticari ürün hâline getirmeyi hedefliyor.
Trenin halka açılması için bu kadar aralık veriliyor oluşu akıllara direkt olarak başka bir rakibin bu treni geçebileceği ihtimalini getiriyor.
Bloomberg’e göre ayrıca en hızlı tren ünvanı şuan raylarının inşaatı devam eden manyetik levitasyon trenine ait olabilir. Tokyo ve Nagoya arasına inşa edilen bu tren, 2027 yılında yolcu almaya başlayacak ve bol tünelli bir hattı takip ediyor. Bu hat sayesinde tren 505 km/s hıza ulaşabiliyor.Proje sayfasına göre Alfa-X’in 22 metrelik burnu, havayı yararak trenin hızlanmasını sağlıyor ve tren standart frenlerin yanında hava frenleri ve manyetik plakaları da yavaşlamak için kullanıyor.
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ülkeden biri. Yabancı kaynaktan hızlı tren hattı uzunlukları :
1 Çin 25,000 km
2 İspanya 3,100 km
3 Almanya 3,038 km
4 Japonya 2,765 km
5 Fransa 2,647 km
6 İsveç 1,706 km
7 İngiltere 1,377 km
8 İtalya 1,350 km
9 Güney Kore 1,048 km
10 Türkiye 745 km
onun yerine lastik tekerli adına metro-büs denilen bir ucube var !
bu ucube lafını da bunu biz getirdik diyenlerden öğrendik !
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