400 km/s hız yapan Alfa-X treni Japonya’da test edilmeye başladı

Japon demiryolu firmalarından biri olan JR East, Alfa-X adlı yeni yüksek hızlı trenini sergiledi. Tren 400 km/s hıza ulaşabilmesiyle kullanıma sunulduğunda yolcu taşıyan en hızlı tren olacak. Trenin günlük yolculuklardaki hızı ise açıklanana göre 360 km/s olacak.

Aomori ve Sendai şehirleri arasında geceleri yolculuk yapacak. Bu gece testleri açıklamaya göre üç yıl devam edecek ve JR East, treni 2030 yılında ticari ürün hâline getirmeyi hedefliyor. Cuma günü JR East tarafından yolcular olmadan başlatılan test, Bloomberg haberine göre 10 vagonluk hâliyleveşehirleri arasında geceleri yolculuk yapacak. Bu gece testleri açıklamaya göre üç yıl devam edecek ve JR East, treniticari ürün hâline getirmeyi hedefliyor.

Trenin halka açılması için bu kadar aralık veriliyor oluşu akıllara direkt olarak başka bir rakibin bu treni geçebileceği ihtimalini getiriyor.

Tokyo ve Nagoya arasına inşa edilen bu tren, 2027 yılında yolcu almaya başlayacak ve bol tünelli bir hattı takip ediyor. Bu hat sayesinde tren 505 km/s hıza Bloomberg’e göre ayrıca en hızlı tren ünvanı şuan raylarının inşaatı devam eden manyetik levitasyon trenine ait olabilir.vearasına inşa edilen bu tren, 2027 yılında yolcu almaya başlayacak ve bol tünelli bir hattı takip ediyor. Bu hat sayesinde trenhıza ulaşabiliyor

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